Agent zhasol futbalový talent, lyžiarka Jančová o level vyššie, skokanka Mesíková s novým osobákom

Regionálne noviny MY vám každý týždeň prinášajú najzaujímavejšie a najčítanejšie športové správy z regionálnych webov MY.

Jančová sa posunula o level vyššie, je v tíme s Robinsonovou. Uvidíme ju vo Svetovom pohári?

Lyžiarka Rebeka Jančová (19) poškuľuje aj po Svetovom pohári. Stala sa súčasťou medzinárodného tímu, v ktorom jazdí so známou Alice Robinsonovou. Dohliadajú na ňu tréneri, ktorí spolupracovali so superhviezdou Lindsey Vonnovou. https://myzvolen.sme.sk/c/23027276/jancova-je-v-jednom-time-s-alice-robinsonovou-uvidime-ju-aj-vo-svetovom-pohari.html

Čítajte viac: https://myzvolen.sme.sk/c/23027276/jancova-je-v-jednom-time-s-alice-robinsonovou-uvidime-ju-aj-vo-svetovom-pohari.html

Polievka ostáva v B. Bystrici a bonzuje: Kto je v Dukle najväčší zabávač, frfloš či pivkár?



Vedenie Dukly Banská Bystrica eviduje záujem klubov zo zahraničia o svojho kapitána a najlepšieho strelca Fortuna ligy Róberta Polievku. Minimálne do konca jesennej časti ostane v Dukle, no vzal nás na netradičnú sondu do kabíny.

Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/23025238/polievka-ostava-v-b-bystrici-a-bonzuje-kto-je-v-dukle-najlepsi-zabavac-frflos-ci-pivkar.html

Toto Galád ešte nezažil. Rozstrieľa Vestenického? Akú príhodu má s Ďubekom?

Rošáda u predposledného fortunaligistu, rozvážneho Kociana (ale to mu nijak neuberá z vysokého trénerského kreditu) pre zdravotné problémy nahradil energický Galád. Ak už ani on neprebudí Zlatomoravčanov, tak kto? Hráči akoby dostali druhú šancu. Snáď vedenie v zime nebude musieť prekopať káder zhora nadol.



Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/23026551/toto-galad-este-nezazil-rozstriela-vestenickeho-aku-prihodu-ma-s-dubekom.html

Okúzlil celú krajinu a z Pulišiča sa mu stále točí hlava. Ako žiariaceho reprezentanta zhasol agent

Chcelo ho celé Slovensko, s Trnavou vyhral titul, s juniorskou „repre“ bojoval v kvalifikácii o majstrovstvá Európy a ak by sa kedysi rozhodoval tak dobre, ako kopal do lopty, možno by mala tá seniorská o problém s krajným obrancom menej.



Čítajte viac: https://mykysuce.sme.sk/c/23024015/okuzlil-celu-krajinu-a-z-pulisica-sa-mu-stale-toci-hlava-ako-ziariaceho-reprezentanta-zhasol-agent.html

Pri behu skolaboval, odvtedy trénuje ešte viac. Kolegovia zo stavby ho obdivujú

V roku 2015 si prešiel Jozef Kubizna ťažkým zranením, keď spadol v práci z výšky 11 metrov. Z tohto úrazu sa dostával len ťažko, ale nevzdal sa a postubne začal behať, až si beh zamiloval. Ďalšia skúška prišla v roku 2019, keď počas bežeckého závodu skolaboval 200 metrov pred cieľom. Ani táto skúsenosť ho nepoložila, ale naopak ho ešte viac naštartovala.



Čítajte viac: https://myorava.sme.sk/c/23025695/pri-behu-skolaboval-odvtedy-trenuje-este-viac-kolegovia-zo-stavby-ho-obdivuju.html

Kocian od niektorých hráčov čakal viac, ďalšia funkcia zatiaľ otázna

Predposledné miesto po jedenástich kolách drví úsmevy na tvárach vionistov. Po letnej prestavbe kádra nedúfali vo futbalovú „trápenku“, aká ich skľučuje v poslednom období.

Zlaté Moravce idú ligou ďalej bez trénera JÁNA KOCIANA, ktorý MY Nitrianskym novinám porozprával nielen o tom, prečo dnes na vlastnú žiadosť skončil – kvôli zdravotným ťažkostiam.



Čítajte viac: https://mynitra.sme.sk/c/23025100/kocian-od-niektorych-hracov-cakal-viac-dalsia-funkcia-zatial-otazna.html

Verila si viac a viac. Mesíková sa teší z nového osobáku, ale za ďalším sa neponáhľa

Mladá 16-ročná skokanka na lyžiach si utvorila nový osobný rekord, keď doletela na hranicu 116 metrov. Vďaka Tamare Mesíkovej sa tak Slovensko ocitlo po prvýkrát v histórii v bodovanom zozname Svetového pohára Letnej série v skokoch na lyžiach.

Čítajte viac: https://mybystrica.sme.sk/c/23026291/verila-si-viac-a-viac-mesikova-sa-tesi-z-noveho-osobaku-ale-za-dalsim-sa-neponahla.html

Roman Procházka sa vrátil do iného Spartaka, z akého pred rokmi odchádzal

Roman Procházka v roku 2014 odišiel z materského klubu Spartak Trnava do zahraničia. Prišli angažmány v bulharskom Levski Sofia, českom Viktoria Plzeň a poľskom Góriniku Zabrze. Počas svojej kariéry mal zisk trofeje na dosah viackrát, po prvýkrát sa mu to podarilo po návrate do Spartaka minulú sezónu.

Čítajte viac: https://mytrnava.sme.sk/c/23024352/roman-prochazka-sa-vratil-do-ineho-spartaka-z-akeho-pred-rokmi-odchadzal.html

Po hlavičkovom súboji so Slovanom mu zapadol jazyk. Údery viem rozdávať, ale aj prijať, hovorí Filip Blažek

Filip Blažek pochádza z Kopčian, kde aj futbalovo vyrastal. Neskôr prišla šanca v FK Senica, kde si pripísal na konto aj niekoľko prvoligových štartov a angažmán v dánskom Bröndby IF Kodaň. Do Skalice prišiel na polročné hosťovanie, dnes je v klube viac ako tri roky. V prvej lige si rýchlo vybojoval svoje miesto v základnej zostave aj vďaka tomu, že v žiadnom súboji neuhne. V zápase so Slovanom po zrážke hlavou spadol na zem so zapadnutým jazykom

Čítajte viac: https://myzahorie.sme.sk/c/23024353/filip-blazek-je-sucastou-skalickeho-klubu-viac-ako-tri-roky.html