Otto Weiter: Repeťáci ma zo začiatku nebrali a rockeri si ťukali na čelo

Od country k heavy metalu, neskôr repeťáckym šlágrom a popu. Otto Weiter sa na česko – slovenskej hudobnej scéne prezentuje ako multižánrový umelec a označenie spevák pre staršie dámy odmieta.

Brnenský rodák, spevák, zabávač, moderátor a podnikateľ OTTO WEITER (67) baví svojou tvorbou publikum už desaťročia. Po smrti manželky bojoval o život, dnes už opäť stojí na pódiách a spieva.

V rozhovore prezradil, ako sa muzikant dostane od metalu k šlágrom, ako funguje rivalita a závisť medzi umelcami, prečo to mal na začiatku v Repete ako mladík náročné a ako s odstupom času vníma vystupovanie na politických mítingoch.

Napriek tomu, že nepochádzate z muzikantskej rodiny, k hudbe ste mali blízko od detstva. Ako vyzerali vaše spevácke začiatky?

To nie je tak celkom pravda. Moja mamka bola ochotníckou herečkou a veľmi dobre spievala. Naviac môj dedko bol multiinštrumentalista. Gitara, trúbka, husle, harmonika – čo chytil do ruky, na to vedel zahrať. Ja som od malička spieval a hral. Na rôznych súťažiach v Brne som povyhrával prvé miesta a už v dvanástich rokoch som si založil kapelu. Hrávali sme na rôznych podujatiach a zabávali divákov.

Dnes vás mnohí poznajú ako interpreta známych repeťáckych šlágrov, no najskôr ste sa venovali country. Ako si spomínate na počiatky svojej speváckej kariéry?

Áno, to je presne tá kapela. Dve gitary, bendžo, basa, mandolína a ústna harmonika. Rád na to spomínam, aj keď trocha nostalgicky. Bola iná doba a ľudia k sebe mali akosi bližšie.

Ešte pred účinkovaním v Repete ste boli spevákom v slovenskej heavy metalovej kapele Makar Čudra. Bol toto žáner blízky vášmu srdcu?

To už bolo na Slovensku, ale v Brne som predtým pôsobil aj v dodnes známych rockových kapelách ako Nomen et Omen, alebo Prototyp. Vyrastal som na Beatles, ale aj Kiss, Bee Gees, Uriah Heep, Led Zeppelin, Deep Purple. No už v tej dobe som pokukoval po známych speváckych hviezdach, ako boli Tom Jones, Paul Anka, alebo Engelbert Humperdick.

Potom prišla veľká žánrová zmena a od metalu ste prešli k šlágrom. Ako sa to stalo? A ako ste si zvykli na repeťácke hity, keď dovtedy ste boli tvrdým rockerom?