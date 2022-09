Wolt na Slovensku buduje virtuálny obchodný dom

Úspešný fínsky startup Wolt funguje na Slovensku už tri roky, okrem donášky jedla buduje nový koncept obchodného domu vo vrecku a naďalej expanduje.

Spoločnosť Wolt pri príležitosti tretieho výročia fungovania na slovenskom trhu ohlásila, že rozširuje svoje pôsobenie v retailovom segmente. Zákazníci stále viac inklinujú k okamžitej donáške a nechcú už na svoje objednávky dlho čakať. Práve v oblasti okamžitej donášky chce byť Wolt jednotkou na slovenskom trhu.

Po troch rokoch na Slovensku pokrýva Wolt svojim servisom už takmer 30 percent celkovej slovenskej populácie. Na trhu má tie najvyššie ambície, a preto sa počas roka 2022 rozšíril už do 22 miest Slovenska a do konca roka plánuje pridať ďalších 15 miest. Pokračujúca expanzia Woltu zahŕňa aj nové segmenty, ktoré majú z platformy Wolt vytvoriť najväčší obchodný dom vo vrecku. “Dnes už Wolt dávno nie je len o donáške jedla. V aplikácii zákazník nájde 15 percent partnerov z oblasti retailu a tento podiel sa bude zväčšovať. Virtuálny obchodný dom majú zákazníci vďaka platforme Wolt prakticky kedykoľvek po ruke a môžu si sami vybrať z pestrej ponuky tovaru, či už ide o nákup potravín, drogérie, kvetov alebo napríklad aj elektroniky. Najväčší podiel po jedle tvoria objednávky potravín – na tento segment sa dnes Wolt najviac sústredí. Okrem sesterského Wolt Marketu spolupracujeme aj s partnermi ako sú Tesco, Billa či Coop Jednota,“ uvádza Tomáš Beniak, generálny riaditeľ Wolt Slovensko.

Záujem o okamžitú donášku potravín, tzv. q-commerce sa výraznejšie zvýšil počas pandémie koronavírusu a jej význam sa bude dlhodobo zvyšovať. Zákazníci očakávajú dovoz tovaru prakticky okamžite, vrátane potravín. Wolt Market, ktorý je novým konceptom online supermarketu s okamžitou donáškou potravín, reaguje práve na tieto potreby. Očakáva sa, že podiel q-commerce v predaji potravín sa v niektorých krajinách Európy do roku 2030 zvýši až na 30 percent z celého objemu nákupov potravín.

“Napriek tomu, že trh s okamžitou donáškou potravín prechádza na Slovensku aj v zahraničí racionalizáciou, Wolt Market plánujeme naďalej rozširovať. Najbližšie otvárame ďalšiu prevádzku v Bratislave” uvádza Jana Trnovská, generálna riaditeľka Wolt Market ČR a SR. Keďže ekonomická situácia a stúpajúce ceny ovplyvňujú zákaznícke správanie, Wolt Market reaguje rozširovaním sortimentu do rôznych cenových kategórií. Pracuje zároveň aj na vytvorení špeciálnej selekcie, kde bude niekoľko základných potravín za dlhodobo znížené ceny. Pri rýchlej objednávke potravín oceňujú zákazníci najmä úsporu času a komfort objednávky. “Racionalizácia, ktorú na trhu vidíme nie je šokujúca. Kľúčom k úspechu je v prvom rade kvalitná stratégia založená na číslach a pochopení kam trh smeruje nielen teraz, ale dlhodobo. V druhom rade je to priam posadnutosť efektívnym nastavením a kontinuálnym zlepšovaním procesov,” dodáva Jana Trnovská. Dnes Wolt Market pokrýva už väčšinu Bratislavy a Košíc a z dlhodobého hľadiska sa plánuje postupne dostať do každého krajského mesta či väčšieho okresného mesta na Slovensku.

Za tri roky sa rapídne zvýšil počet partnerov Woltu. Celkovo spolupracuje s viac ako 2 200 partnermi, pričom v roku 2019 začínal so 70 reštauráciami. Expanzia pre Wolt znamená nielen rozšírenie platformy do nových miest a lokalít či zvyšovanie počtu partnerských prevádzok z rôznych oblastí, ale aj spustenie nových služieb. Preto, aby mohla spoločnosť expandovať aj do menších miest, začala v nich ponúkať službu Vlastné doručenie. Tento model je zaujímavý najmä pre reštaurácie, ktoré už majú vlastných kuriérov, a teda Wolt využívajú len na objednávanie a podporu zákazníkov. Takúto službu ponúka Wolt už v 7 lokalitách.

Rovnako rozvíjajúcou je služba pre firmy - Wolt pre firmy, v rámci ktorej môžu spoločnosti využiť objednávanie cez Wolt na faktúru. Čoskoro plánuje Wolt spustiť aj službu Wolt Drive, v rámci ktorej môžu firmy alebo e-shopy využiť pre svojich zákazníkov len službu expresnej donášky cez partnerských kuriérov Woltu.

O spoločnosti Wolt

Wolt je technologická spoločnosť so sídlom v Helsinkách. Vďaka nej je neuveriteľne jednoduché objaviť a nechať si doručiť z tých najlepších reštaurácií, potravinových reťazcov a lokálnych obchodov. Poslaním spoločnosti je prinášať lepšie riešenia pre mestá a obce a prepájať zákazníkov, obchodníkov a kuriérov. Platforma Wolt uľahčuje zákazníkom objednanie čohokoľvek prostredníctvom jednej praktickej aplikácie, obchodníkom umožňuje dodatočný predaj a kuriérom poskytuje flexibilnú možnosť zárobku. Aby toto všetko bolo možné, Wolt vyvíja škálu technologických riešení od lokálnej logistiky cez maloobchodné softvéry až po finančné možnosti. Taktiež prevádzkuje vlastný online supermarket pod značkou Wolt Market. Wolt bol založený v roku 2014 a svoje sily spojil so spoločnosťou DoorDash v roku 2022. DoorDash dnes pôsobí v 27 krajinách, z toho v 23 so značkou Wolt.

Prvú prevádzku spustil Wolt v Bratislave 19. 9. 2019, neskôr pridal Košice, Trnavu a Banskú Bystricu. V roku 2021 Wolt na Slovensku expandoval do 8 miest - Nitry, Žiliny, Prešova, Zvolena, Trenčína, Martina, Liptovského Mikuláša a Popradu. Tento rok expandoval do ďalších miest, a to do Prievidze, Bojníc a Nových Zámkov. Prvý Wolt Market na Slovensku otvoril Wolt v Bratislave 9. 2. 2022 a 5. 4. aj v Košiciach. Wolt okrem toho svoje služby poskytuje aj v menších mestách s modelom vlastného doručenia – Pezinok, Modra, Okolie Bratislavy (Senec, Dunajská Lužná, Rovinka, Stupava) Dunajská Streda, Piešťany, Michalovce a Spišská Nová Ves. Na platforme pravidelne pribúdajú noví partneri z oblasti gastra aj retailu.