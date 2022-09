Slovensko bude opäť fandiť vrcholovej cyklistike

Žltý, zelený, biely, bodkovaný, všetky ich poznáme z Tour de France. A rovnako ako tam, od 13.-17.9.2022 budú cennou trofejou i na našich cestách.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Dni polovice septembra budú na Slovensku opäť patriť vrcholovej cyklistike. Už po 66. krát sa na našich cestách predstaví pelotón Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Rovno „pod oknami“ tak môžu fanúšikovia vidieť špičkových jazdcov, ktorých vídame na najväčších podujatiach cyklistiky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Svoju účasť opäť potvrdil najlepší tím sveta Quick Step Alpha Vinyl Team a okrem neho i ďalšie 3 tímy najvyššej ligy – Israel Premier Tech, Astana Qazaqstan a Jumbo Visma. Týchto gigantov dopĺňa 6 profesionálnych kontinentálnych tímov, 10 kontinentálnych celkov a slovenská reprezentácia.

727,7 kilometra počas 5 dní

Aktuálny ročník ponúka porciu 727,7 kilometra a na svoje si prídu najmä vrchári. Začína 13.9.2022 v Bratislave-Petržalke a vyvrcholí v sobotu 17.9. v Košiciach. Oproti minulosti mení teda smer zo západu na východ. Ďalšími etapovými mestami sú okrem spomínaných aj Šamorín, Trnava, Hlohovec, Detva, Spišská Nová Ves a Levoča. Počas prológu a 4 etáp môžu cyklisti zabojovať o 12 rýchlostných a 17 vrchárskych prémií. Medzi „kopcami“ nebudú chýbať chuťovky ako napr. stúpanie na hrad Červený Kameň, Červená studňa a Štiavnické bane neďaleko Banskej Štiavnice, Detvianska Huta, Dobšinský kopec a Grajnár v tretej etape.

Okolo Slovenska 2021 (zdroj: Okolo Slovenska)

„Z môjho pohľadu pôjde o najkrajší, ale aj najťažší profil pretekov za posledné roky. Opäť sme sa snažili ukázať zaujímavé zákutia nášho krásneho Slovenska. Či už výberom etapových miest alebo traťou. Mnohé z nich sú skvosty slovenskej histórie, to najlepšie, čo doma máme,“ priblížil trasu pretekov Stanislav Holec, zostavovateľ trate.

Najvzácnejší je žltý a body do svetového rankingu

Celkovo majú preteky niekoľko súťaží – okrem etapových víťazstiev, zeleného rýchlostného a bodkovaného vrchárskeho dresu sa bojuje aj o vzácny žltý dres celkového poradia, biely dres najlepšieho jazdca do 23 rokov a dres najlepšieho Slováka. Na záver bude vyhodnotené aj najlepšie družstvo a slovenský jazdec do 23 rokov. „Víťazi týchto súťaží si polepšia aj o „prize money.“ Prví traja jazdci v etape, nositeľ žltého dresu počas dňa a potom najlepšia dvadsaťpäťka celkového poradia na záver získava aj body UCI, čo všetci potrebujú ako soľ,“ povedal k súťažiam a cenám Ľudovít Lučanič, športový riaditeľ pretekov.

Na svoje si prídu nielen športoví fanúšikovia

Čakanie na cyklistov spríjemní fanúšikom v etapových mestách sprievodný program. „Kto chce zblízka nahliadnuť do zákulisia cyklistických tímov, ten si na svoje príde na štarte. Práve tam je priestor, kde môžu ľudia zblízka pozorovať chystanie na etapu, pozrieť si pohromade tímový materiál, je tu príležitosť odfotiť sa s cyklistami, rozhovory s cyklistami pri podpisovaní na pódiu. Po etape sa všetci rýchlo zbalia a idú na hotel na večeru a masáž,“ uviedol k sprievodnému programu pretekov Karol Školník, marketingový riaditeľ a pokračoval: „v cieľových mestách sú etapy naplánované tak, aby fanúšikovia zažili pelotón minimálne dvakrát. Kým prídu cyklisti definitívne do cieľa, uvidíme celú kolónu pri prejazde. Čakanie na medzinárodný pelotón spríjemnia adrenalínové predstavenie krasojazdkýň i dychberúce kúsky majstra sveta v triale Jána Kočiša. Program doplní koncert Petra Cmoríka a aktivity „v pretekovom mestečku,“ kde môžu návštevníci získať darčeky od našich reklamných partnerov a po vyhlásení výsledkov aj ceny v tombole.“

Na svoje si prídu aj fanúšikovia na trati, kadiaľ vždy v polhodinovom predstihu pred cyklistami pôjde reklamná kolóna, rozdávajúca darčeky. To samozrejme platí aj pre etapové mestá.

Obľúbená Energia na kolesách i tentokrát s možnosťou vyhrať

Aj tento rok si ktokoľvek môže prejsť trate pretekov v rámci programu Energia na kolesách. Alebo absolvovať ktorúkoľvek inú, spojenú s niektorým etapovým mestom, ktorú nájde v aplikácii GoSlovakia. Každý, kto splní podmienky (registrácia do aplikácie + naskenovanie kódu na začiatku a konci trasy), bude zaradený do žrebovania o hodnotné ceny. Organizovanú cyklojazdu Diapozitívna energia na kolesách, spojenú so zaujímavým programom, darčekmi a aktivitami na prevenciu diabetu, môžu tentokrát absolvovať fanúšikovia v Petržalke.

Preteky nie sú len o športe

Pochopili to už mnohé krajiny. „Preteky i obsadenie sa snažíme vyberať tak, aby sme „domácim“ ľuďom priniesli zážitok, a smerom von zo Slovenska ukázali krásy našej krajiny. Často aj Slováci sú prekvapení, aké krásne miesta ponúka naša krajina,“ priblížil ďalší rozmer pretekov Peter Privara, ich generálny riaditeľ a zároveň prezident Slovenského zväzu cyklistiky.

Uplynulý 65. ročník Okolo Slovenska ovládol Peter Sagan. (zdroj: Okolo Slovenska)

„Cyklistika je asi jediný šport, ktorý priamo sprostredkúva fanúšikom nielen športový zážitok, ale je zároveň najväčším propagátorom krajiny a miest, kadiaľ prechádza. Keď sa to spojí so šírením cez medzinárodné médiá, tak nie sú lepšie vynaložené investície do cestovného ruchu ako práve cez cyklistiku. U nás „kultúra“ podpory cestovného ruchu týmto spôsobom ešte len vzniká a to vďaka agentúre Slovakia Travel, ktorá významne podporuje naše cyklistické preteky a spolu s krásami Slovenska ich propaguje aj v zahraničí. Francúzsko, Slovinsko, Turecko, najnovšie napr. aj Maďarsko majú priame čísla dopadu propagácie na cestovný ruch a vnímanie krajiny ako atraktívnej destinácie a vlády krajín do tohto športu investujú milióny eur ročne a tešia sa obrovskej návštevnosti aj mimo top vychytených turistických lokalít,“ dodal Privara.