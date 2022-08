Dajte svojej kariére nový impulz

Leto už je skoro na konci a mnoho z nás sa po období odpočinku pomaly začína vracať do pracovného tempa.

Niektorí počas svojich dovoleniek rekapitulovali svoju doterajšiu kariéru a premýšľali nad tým, ako sa v nej posunúť vyššie. Skrátka ako v budúcnosti uspieť.

Čaká nás životná skúška

Posledné obdobie je pre súčasnú generáciu veľkou, možno aj životnou skúškou a čo je pre jedného prekážkou, to je pre druhého príležitosťou. Ak ste teda mali šancu naštartovať svoju kariéru, je na to práve teraz ideálna doba. Ako to ale urobiť? Ako byť vo svojom odbore lepší ako ostatní konkurenti? Je potrebné si uvedomiť, že či už ste vysoký manažér, podnikateľ, alebo len človek, ktorý na sebe neustále pracuje, je dôležité sa nielen výborne orientovať vo svojom odbore, ale aj mať prehľad o odboroch na neho nadväzujúcich, a predovšetkým vedieť to s ľuďmi. Väčšinu schopností potrebných na správne vedenie sa na vysokej škole človek poriadne nenaučí a možno ich získať až dostatočnou praxou, čo trvá aj niekoľko rokov. Jednou z možností, ako to urýchliť a získať správne know-how, je manažérske vzdelávanie. Napríklad študijný program MBA (Master of Business Administration) je možné stihnúť už za 15 mesiacov, za ktoré sa dá posunúť ďalej, než za mnoho rokov praxe a celú radu slepých manažérskych uličiek. Toto štúdium sa totiž zameriava na manažérske zručnosti a ich využitie v reálnom pracovnom živote. V oblasti „skutočného“ biznisu tak program MBA ponúka oveľa efektívnejší rozvoj ako klasické vysoké školy, pretože neučia len teoretické povrchné znalosti, ale základom štúdia je praktická výučba, ktorú manažér využije v praxi.

Dajte na referencie

Na trhu je k dispozícii celý rad škôl najrôznejšieho zamerania. Akú z nich si teda vybrať? Nepochybne vám musí sedieť aj ponuka ponúkaných programov a celkovo by ste mali mať z danej inštitúcie dobrý pocit. Je dobré si zvoliť už preverenú školu, ktorá už má nejaké referencie, pretože nič nie je lepšou reklamou ako reálna skúsenosť. Ďalším dôležitým aspektom, na ktorý je pri výbere vzdelávacej inštitúcie dôležité hľadieť, sú aj jej akreditácia – najmä tie zahraničné a členstvo v rôznych organizáciách či odborných programoch. Jednou z mála škôl, ktorá pôsobí aj na Slovensku, a ktorá získala akreditáciu Accreditation Service pre International Schools, Colleges and Universities (ASIC), je Cambridge Business School. To znamená, že táto škola svojim študentom poskytuje naozaj kvalitné MBA štúdium, ktoré prešlo kontrolou a spĺňa všetky prísne štandardy na lektorov, obsah študijných programov a celkovo kvalitnú organizáciu a zabezpečenie výučby. Na škole prednášajú výhradne tí najvyhľadávanejší lektori a všetka výučba vychádza z najmodernejších metodík a poznatkov.

Zvládnu ho aj tí najvyťaženejší Cambridge Business School sa snaží svojim študentom vyjsť maximálne v ústrety, a preto sú študijné programy špeciálne prispôsobené aj pre tých, ktorí nemajú voľného času nazvyš. Väčšinu programov je možné študovať plnohodnotne online a nie je potrebné nikam cestovať. V ponuke je však stále aj tradičná kombinovaná výučba, kedy sa študenti fyzicky stretávajú s lektormi 4x do roka v rámci lektorských stretnutí a zvyšok štúdia potom tvoria domácim samoštúdium. Samozrejme za plnej podpory lektorského tímu a všetkých študijných materiálov, ktoré sú študentom v rámci štúdia k dispozícii online. Je teda len na vás, aký formát štúdia si vyberiete a čo vám najviac vyhovuje.

Zaraďte sa medzi úspešných absolventov

Na Cambridge Business School počas posledných rokov vyštudovalo stovky úspešných absolventov, ktorým získané znalosti pomohli naštartovať vysnívanú kariéru alebo ju posunuli na úplne novú úroveň. V rámci MBA vzdelania tu nájdete v súčasnosti 16 preverených študijných

programov, ktoré je možné študovať v slovenčine a nájdete medzi nimi od tradičných manažérskych programov aj štúdium Sociológie a psychológie, alebo stále populárny manažment v zdravotníctve, či Real Estate. Najobľúbenejší program Management and Leadership je potom k dispozícii aj v angličtine, čo určite ocení každý, kto pracuje v anglicky hovoriacom kolektíve. Novo je možné ho študovať aj online čiže či už ste v Bratislave, New Yorku, alebo Sydney, tak štúdium tam môže byť s vami a z výučby vám naozaj nič neunikne.

Pokiaľ Vás ponuka zaujala, tak je ten najlepší čas sa prihlásiť práve teraz. Jesenný cyklus štúdia je už za dverami.