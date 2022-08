Máme pre vás dobré správy :)

Stop negatívnym správam. Posielame výber pozitívnych a zaujímavých článkov z rôznych regiónov po celom Slovensku.

Prinášame vám výber zaujímavých a dobrých správ z rôznych regiónov Slovenska. Nechýbajú ani tipy na výlety a rozhovory. Urobte si pohodlie, začíname :)

Na kúpanie nemusíte míňať rodinný rozpočet, spoznajte slovenské jazerá

Na kúpanie nemusíte míňať rodinný rozpočet. Možnosti kúpania sa na Slovensku sú rovnako bohaté ako jeho krásy. Prinášame tipy na netradičné kúpanie sa v prírode od štrkovísk, cez opustené lomy a tajchy, až po termálne bazény.

Učiteľka našla spôsob, ako odtrhnúť deti od telefónov, zapojila aj svoju rodinu

Nestačilo jej to, čo robili na hodinách. Skončila jej pracovná doba a potom sa púšťala do krúžkov. "Začala som si podchytávať deti, s ktorými som robila dobrovoľníctvo, pomáhali mi, zaťahovala som ich do akcií. Deti som vnímala inak a do hĺbky. Prirástli mi k srdcu a absolútne nezáležalo, ako sa učia, aké majú známky. Niektoré deti mali niečo v sebe a mala som pocit, že ich neobjavili," povedala Krišáková.

Podľa nej dokázali úžasné veci. "Pracujem s deťmi, ktoré majú záujem. Keby som ich neoslovila, možno by len pasívne plávala životom," zhrnula.

Aneta Parišková: Žijem. Všetko ostatné je druhoradé

Na konkurz do Markízy ju dotlačili rodičia. Ako plachá introvertka si neverila, nakoniec stála pri zrode úspešnej televízie ako moderátorka Televíznych novín.

Na pekné oblečenie si musela v začiatkoch požičať peniaze, dnes je mamou troch synov, majiteľkou škôlky a ženou, ktorá nateraz porazila rakovinu. O pekných aj ťažkých životných chvíľach sme sa rozprávali s ANETOU PARIŠKOVOU.

Slúži už takmer dvesto rokov. Najväčší kamenný most na Slovensku obdivujú turisti

Jeden z najstarších a pravdepodobne aj najväčší funkčný celokamenný most na Slovensku je pýchou nielen Krásna nad Kysucou, ale celých Kysúc.

Nebolo tomu tak vždy, jeho pôvod a historický význam bol objavený a verejnosti predstavený až v roku 2011. Od roku 2012 je most označený z oboch strán, nachádza sa pri ňom informačná tabuľa a prístupový chodník až na dno rokliny.

Milovníkov histórie však potešilo novovybudované schodisko, ktoré nadšencom umožní pozrieť sa na most z celkom inej perspektívy.



V tatranských riekach sa ľudia kúpať môžu. Nie však všade

Poslankyňa Národnej rady Romana Tabak sa minulý rok zviditeľnila tým, že zverejnila na sociálnych sieťach svoju fotografiu, ako sa kúpe v Studenom potoku v Tatranskom národnom parku v prísne chránenom území.

Poslankyňa najprv zatĺkala, tvrdila, že pod príspevkom len zle označila miesto a príspevok stiahla. Napokon sa priznala a musela zaplatiť pokutu.

Spolu so Správou Tatranského národného parku vo štvrtok zverejnila video, v ktorom sa snaží spolu so štátnymi ochranármi ľudí vzdelávať.

Svoju záľubu povýšil na umenie. Diela mladého Budinčana udivujú

Nielen škola vždy urobí zo študenta majstra. Nájdu sa výnimky, ktoré svoju záľubu povýšia natoľko, že diela spod ich rúk doslova vyrážajú dych a Andrej Bobáľ z Budinej patrí medzi nich. V článku nájdete aj galériu jeho neuveriteľných diel.

Oravské svadby spoza objektívu. Mladomanželia sa chcú fotiť aj na Rozsutci

Svadobných fotografov z Oravy sme sa pýtali na meniace sa zvyklosti zo svadieb aj tipy na lokácie pre dokonalú snímku do rodinného albumu.

„Fotografie sú krásne, keď z nich cítiť autentickosť, pár sa usmieva a svadobný deň si užíva,“ vysvetľuje fotograf Jakub Krška. To je aj jeho rada pre všetkých nasledujúcich vydaja či ženbychtivých. „Taký deň bude pravdepodobne len jeden, treba si ho vychutnať a neriešiť to, čo niekedy nevyjde podľa predstáv, tie má aj tak len nevesta v hlave a nik iný o nich nevie.“

Tri roky čakania priniesli najväčšie zelené bludisko. Majú ho pod Ľubovnianskym hradom

Kto sa chce stratiť, ten si môže za týmto účelom odbehnúť do Starej Ľubovne.

Najväčšie bludisko svojho druhu v strednej Európe sa nachádza práve v tomto kráľovskom meste, má za sebou prvý mesiac fungovania.

Celkovo 20-tisíc sadeníc brestov tu stvorilo labyrint, v ktorom prejsť 40 metrov vzdušnou čiarou môže trvať aj pol hodiny. Alebo sa to nemusí podariť vôbec. Lebo ste sa stratili.



Čertova pec, slovenské Pompeje, voskové figuríny a ďalšie: Toto je 7 tipov na výlet v okolí Topoľčian

Krásne miesta sú aj v blízkosti Topoľčian. Prístupné sú do hodiny jazdy autom a všetky zvládnu aj deti.

V okolí Topoľčian sa nachádza množstvo zaujímavých miest. Vybrali sme pre Vás sedem, ktoré sú doslova na skok.



Úrad nepovolil zasypanie vzácnych mokradí. Môžu sa stať chránenou lokalitou

V okolí obce Koš v okrese Prievidza vzniklo banskou činnosťou niekoľko mokradí. Za štyridsať rokov sa postupne stali vzácnym biotopom, v ktorom žije veľké množstvo vtákov a iných živočíchov. Keďže mokrade vznikli banskou činnosťou, Hornonitrianskym baniam Prievidza z banského zákona vyplávala povinnosť poddolované územie rekultivovať na ornú pôdu.

„To znamená mokrade zasypať inertným materiálom, zabezpečiť technickú a biologickú rekultiváciu a vrátiť ich na poľnohospodárske účely. Horná Nitra by naplnením litery zákona definitívne prišla o tieto vzácne biotopy,“ vysvetlila tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková.



Na Záhorí chcú postaviť unikátnu ekologickú stavbu. Sídliť v nej bude základná škola

Základná škola v Plaveckom Štvrtku už bol takom havarijnom technickom stave, že školu museli zatvoriť. Žiaci sa od septembra 2021 učili v náhradných kontajnerových priestoroch.

Obec sa rozhodla postaviť novú školu, bude však neobyčajná. Nová škola bude zelená, digitálna a komfortná pre fyzické i psychické zdravie učiteľov a žiakov. Možno ju nazvať i priekopnícky projektom či svetovým unikátom. Bude sa uchádzať o podporu z plánu obnovy.

Kúpanie sa, výborná zmrzlina i krásne výhľady: Vydajte sa na bicykli popri Dunaji

Výlet popri Dunaji ponúka množstvo lákadiel, zvládnu ho i rodiny s deťmi. V článku sa dozviete, čo všetko sme po ceste videli a zažili.

