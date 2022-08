Štát chce vlastnú distribučnú firmu liekov. Pri tendroch by to mohlo znamenať návrat do čias bývalého režimu

Spolupráca štátu s UNIPHARMOU sa osvedčila a počas pandémie ukázala ako spoľahlivá. Napriek tomu zákonodarcovia uvažujú o zmene, nad ktorou visí množstvo otáznikov, vládnu pochybnosti.

Pred vyše dvoma rokmi začal svet, vrátane Slovenska, čeliť mimoriadnej situácii. Pandémia nového koronavírusu priniesla nielen milióny infikovaných, ale aj kolabujúce nemocnice a ekonomiku. Rýchlou reakciou bolo očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

V našej krajine vakcináciu spustili vlani na jar, pričom distribúciu vakcín mala pod palcom spoločnosť UNIPHARMA. S odstupom času možno konštatovať, že svoju úlohu zvládla aj bez usmernenia štátu. Počas obdobia, kedy počty nakazených dramaticky stúpali, to boli práve lekárnici, ktorí neraz suplovali prácu lekárov.

Dnes štát uvažuje o vlastnej, štátnej distribučnej firme. Ide o zámer, ktorý nesúvisí len s distribúciu vakcín, ale aj liekov. Prirodzene sa začali vynárať otázky, na ktoré zatiaľ odpovede nie sú známe, dokonca prevládajú pochybnosti. Napokon, vybudovať logistickú infraštruktúru v takejto firme nie je možné zo dňa na deň. Môže to trvať aj roky, čím vznikne obdobie, počas ktorého aktuálne nie je jasné, kto by doručoval lieky tak, aby boli podmienky ich správnej distribúcie zachované. Tiež nie je jasné, ako by to fungovalo v prípade tendrov.

V súvislosti so spomínaným zámerom našich zákonodarcov a tiež ohľadom situácie, aká vládla počas vakcinácie proti novému koronavírusu, sme položili niekoľko otázok Milanovi Vrúbelovi, riaditeľovi a predsedovi predstavenstva spoločnosti UNIPHARMA – 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť.

Vlani sa v našej krajine otvárali veľkokapacitné očkovacie centrá, v ktorých denne zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 tisícky ľudí. Vakcinácia prebiehala aj v zdravotníckych zariadeniach. Skrátka, bola tu situácia, akú sme doposiaľ nepoznali. O distribúciu vakcín sa starala spoločnosť UNIPHARMA. Prečo to podľa vás nerobil štát vo svojej réžii?

Ochorenie COVID-19 spôsobilo mimoriadnu situáciu na celom svete. Nikto nebol na ňu nebol pripravený a to nielen na Slovensku. Rozhodnutia sa robili za pochodu a hľadali sa ad hoc najlepšie riešenia. Jedným z nich bolo aj partnerstvo UNIPHARMY so štátom, čo sa ukázalo ako dobré rozhodnutie. Distribúcia prebiehala a stále prebieha plynulo, bez omeškaní, objednané objemy sú vždy včas dodané do očkovacích centier a nemocníc.

Navyše štát v čase, keď už na Slovensko prúdili dodávky vakcín, nemal dostatok skladovacích priestorov vybavených mraziacimi boxmi. Radi sme vypomohli aj v tomto smere. Netvrdím, že počas najväčšieho očkovacieho boomu to nebolo pre nás vyčerpávajúce, avšak zároveň to bolo aj motivačné, pretože sme vedeli, že prispievame k návratu celej spoločnosti do normálu. No a paralelne a bez obmedzení fungovala aj distribúcia liekov našim lekárňam v nemocniciach. Dokonca sme počas prvej vlny pandémie na vlastné náklady zabezpečili distribúciu vakcín od spoločnosti Astra Zeneca.

Veľmi dobre si však pamätáme na obdobie, kedy počty infikovaných kulminovali, ekonomika doslova krvácala, fabriky mali problém udržať výrobu, usmernenia štátu neraz pôsobili neprehľadne, ba až chaoticky. Ako ste túto situáciu zvládali vnútri spoločnosti?

Zvládli sme ju aj bez usmernenia štátu. Mali sme pripravené krízové riešenia pre prípad, že by sme mali veľa infikovaných, pravidelne sme testovali zamestnancov a obmedzovaním kontaktu sme chránili režimové pracoviská. A čo je dôležité, situáciu veľmi dobre zvládli lekárne a lekárnici, ktorých úlohu počas pandémie mnohí podceňujú. Pritom práve lekárnici boli v mnohých prípadoch prvým kontaktom s pacientmi. Niektorí dokonca suplovali lekárov, radili pacientom ako sa správať a čo užívať pri ochorení COVID-19. Za to im patrí moje verejné poďakovanie.

Spolupráca UNIPHARMY so štátom sa teda osvedčila, všetko fungovalo a napriek tomu štát paradoxne uvažuje o vlastnej štátnej distribučnej firme. Podľa vás prečo?

Zámer štátu nesúvisí len s distribúciou vakcín, ale liekov všeobecne. Rozumiem tomu, avšak považujem to za nepotrebné a nepodložené faktami. Distribúcia liekov na Slovensku funguje dobre, prirodzenú konkurenciu medzi sebou vytvárajú distribučné spoločnosti, a preto nevidím dôvod zasahovať do tohto prostredia.

Mohli by ste byť konkrétnejší?

Samozrejme. Aktuálne na slovenskom trhu operujú tri veľké a niekoľko malých spoločností distribuujúcich liečivá. Zúčastňujeme sa tendrov, bojujeme o klientov. Je otázne, čo viac by dokázala ponúknuť ďalšia distribučná spoločnosť v porovnaní s jedným z nás so štatútom partner štátu. Navyše, ako by zareagoval štát v prípade, ak budú Všeobecná zdravotná poisťovňa alebo štátne nemocnice robiť tender na distribúciu liekov? Nešlo by už o zákazku, o zisku ktorej rozhodne najlepšia ponuka? Získala by ju teda štátna distribučná spoločnosť priamym zadaním? Ak by tomu tak bolo, tak by sme sa vrátili pred rok 1989 a v podstate by sme úplne zničili základný princíp fungujúceho trhového modelu.

A to nehovorím o tom, že vybudovanie logistickej infraštruktúry v takejto firme trvá roky. Kto by dovtedy suploval doručovanie liekov? Slovenská pošta? Kuriéri? Pritom podotýkam, že tí momentálne nespĺňajú podmienky správnej distribučnej praxe, čo sa týka zachovania kvality liekov, chladového reťazca a ich bezpečnej cesty od výrobcu až k pacientovi.

Ak by sa však tendrov zúčastnila spolu so súkromnými spoločnosťami aj štátna, tak princíp trhu by zostal zachovaný, nie?

To nedáva zmysel. Štát je silný regulátor, ktorý má v distribúcii liekov pre štátne zariadenia v rukáve všetky esá. Jeho úlohou je nastavovať parametre, regulovať trh a nie vytvárať protežované subjekty s veľmi nejasnou funkcionalitou a najmä efektom pre pacienta.

Distribúcia liekov je jednou z oblastí, ktorá v našej krajine skutočne funguje ako švajčiarske hodinky, navyše s veľmi nízkymi maržami.

Ak je v úmysle poveriť distribúciou liekov napríklad Slovenskú poštu, tak na rovinu treba povedať, že to nie je dobrý nápad a navyše by si tento krok vyžadoval investície vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur. Veď skladovať lieky s pneumatikami, topánkami či kuchynskými nožmi, tak to je ilúzia. Nehovoriac o logistike a s tým súvisiacimi najväčšími problémami – kvalifikovaná pracovná sila a know – how.

Spomenuli ste marže. Laici si môžu myslieť, že zdravotníctvo príde o časť peňazí pre zisky súkromných spoločností...

Slovenský trh je saturovaný a navyše silno regulovaný, vysoké marže neexistujú. Distribútori liekov žijú iba vďaka veľkým nakontrahovaným objemom.

Tu treba spomenúť, že rezort zdravotníctva ešte v roku 2008 zaviedol odmenu za obchodný výkon veľkodistribútorov a lekární, tzv. degresívnu obchodnú prirážku na lieky a dietetické potraviny. Táto prirážka je daná kumulatívnou percentuálnou sadzbou, rozdielnou pre jedenásť cenových pásiem.

Znamená to, že čím vyššia je cena lieku, tým nižšia je marža. Táto regulácia je v poriadku dovtedy, kým náklady na skladovanie liekov a ich distribúciu zostávajú na konštantnej úrovni.

Ale kde sú dnes ceny energií v porovnaní s rokom 2008? Regulované marže dnes nedokážu pokryť ani samotné náklady, takže v tomto smere prerábame. Pritom až 86 percent tržieb je regulovaných.

Čo by podľa vás mohlo byť východiskom z tejto situácie?

Štát musí prehodnotiť nastavenie systému a verifikovať každoročne sa zvyšujúce sa vstupy. Inak sa celoplošne zhorší servis. Ak dnes robíme dva alebo tri rozvozy liekov denne, tak postupne sa tieto čísla môžu znižovať. A to hovorím o celom trhu. Plynulosť zásobovania lekární sa zhorší, pacient si bude na svoje lieky musieť počkať dlhšiu dobu, čo je napríklad pri onkopacientoch neprijateľné. Verím však na kompromisné riešenie, pretože vidím, že súčasné vedenie rezortu zdravotníctva problém vníma a rozumie mu.

Slovensku nepridal ani vojnový konflikt v susednej krajine. Organizácie aj jednotlivci nakupujú lieky a posielajú ich na Ukrajinu. Zaznamenali ste zvýšené nákupy liekov a prípadný nedostatok niektorých druhov na našom trhu?

Zatiaľ nie. Nárasty objednávok niektorých druhov liekov prirodzene sú, avšak ich dodávky našim zmluvným partnerom naďalej bežia bez prerušenia.

Ako vo všeobecnosti riešite výpadky liekov od niektorých výrobcov?

Množstvo vyrobených liekov je prirodzene na výrobcoch. My dokážeme odhadnúť ich spotrebu na trhu. V tomto duchu robíme rezervné nákupy a intenzívne komunikujeme s výrobcami a podľa tejto komunikácie nastavujeme jednotlivé nákupy. Čo nám príliš nehrá do karát, je cenotvorba liekov, ktorá odrádza svetových výrobcov na Slovensko dodávať lieky.

Znamená to, že nemecký alebo rakúsky trh s liekmi nie je identický s tým slovenským?

Je to tak. Cena liekov na Slovensku je určená ako priemer troch najnižších cien daného lieku v štátoch EÚ. Je to dobrá správa pre našich občanov, no na druhej strane sú tuzemskí výrobcovia liekov demotivovaní dodávať viac liekov, a aj účinnejších. To spôsobuje, že niektoré dodávky liekov sú obmedzené.

Môžete niektoré konkretizovať?

Napríklad heparíny. Máme ich dlhodobo nedostatok a bohužiaľ to nevieme kvôli nastaveniu systému ovplyvniť.

Ale veď na väčšinu liekov už existujú generiká, nie?

Áno. V prípade, že existujú, tak originál nahradíme nákupom generík. Ale v mnohých prípadoch sa k nám niektoré lieky jednoducho nedostanú. Napríklad, keď liek stojí v Rakúsku 100 eur, u nás priemer troch najnižších cien daného lieku v EÚ vychádza na 50 eur, znižuje sa týmto priemerná cena lieku v celej EÚ. Toto nadnárodných výrobcov liekov odrádza. Buď k nám posielajú limitované počty liekov, alebo sa k nám práve kvôli regulácii nedostávajú najmodernejšie, napr. onkologické alebo imunosupresívne lieky.

Vráťme sa ešte v krátkosti k samotnej spoločnosti UNIPHARMA. Jej akcionárska štruktúra je skutočne zaujímavá, keďže akcionármi sú aj lekárnici.

Určite. V súčasnosti má UNIPHARMA vyše 700 akcionárov lekárnikov. Pred 30-timi rokmi sme začínali ako spoločnosť s ručením obmedzením. Neskôr sme sa pretransformovali na akciovku, ktorá ako veľkodistribútor zabezpečuje lieky a zdravotnícky materiál pre lekárne a slovenské nemocnice. Fungujeme tak dodnes.

Aké sú plány spoločnosti do budúcnosti?

Sú späté výlučne so Slovenskom. Chceme sa sústrediť na skvalitňovanie servisu. Napriek regulovanému trhu vidíme veľký potenciál rozvoja spoločnosti v zrýchľovaní dodávok liekov just-in-time, čo v podstate robíme už teraz. Naďalej chceme byť silným partnerom pre štát, ale najmä pre lekárnika – a to vo všetkých smeroch.

Ako sa pripravujete na ďalšiu vlnu COVID-19?

Podľa prognóz odborníkov by táto vlna nemala byť taká silná. Sledujeme však pozorne všetky opatrenia, ktoré sa opätovne zavádzajú v okolitých štátoch a ak začnú stúpať počty infikovaných aj v našej spoločnosti, pristúpime k potrebným opatreniam. Pacienti potrebujú lieky a my im ich musíme zabezpečiť na dennej báze. Je to naša povinnosť a poslanie.

