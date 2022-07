Nový augustový MY magazín vám spríjemní potulky po Slovensku

Najbližší týždeň nájdete vo všetkých tituloch MY na Slovensku vložený časopis, ktorý na 20 stranách prináša množstvo zaujímavých a užitočných informácií o možnostiach, ako stráviť slovenskú dovolenku.

MY magazín je úplne nový projekt regionálnych novín MY, ktorý čitatelia raz za mesiac nájdu vložený vo všetkých tituloch.

Každý MY magazín prinesie hlavnú tému a množstvo ďalších zaujímavých článkov a rozhovorov s inšpiratívnymi ľuďmi z regiónov.

Augustové vydanie MY magazínu sa nesie v duchu témy POTULKY PO SLOVENSKU. Nájdete v ňom tipy na netradičné možnosti schladenia sa počas letných horúčav, najkrajšie pútnické miesta, či návod, ako stráviť dovolenku na kolesách.

Augustový MY magazín nájdete vložený vo všetkých MY novinách na Slovensku v predaji od 1. do 7. augusta 2022.

V MY magazíne si prečítate aj zaujímavosti o regionálnych produktoch, slovenských hradoch a zámkoch či rozhovor mesiaca, tentoraz s Radom Kuricom. Nechýbajú ani strany pre chvíle relaxu s krížovkami a horoskopmi, na svoje si prídu aj najmenší lúštitelia.