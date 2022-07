Podvodníci a šmejdi: Ako sa nenechať oklamať a neprísť o úspory

Falošné žiadosti o pomoc, nevrátená záloha za nedokončenú prácu, nekalé praktiky e-shopov a podvodné konanie predajcov na sociálnych sieťach. Vyhnite sa zbytočným problémom. Poradíme, ako na to.

V článku sa dočítate: Či a ako je možné získať späť peniaze od podvodníka, ktorý s vymyslenou identitou a historkou žiadal cez internet finančnú pomoc

Ako postupovať v prípade, že firma, u ktorej ste si objednali služby a zaplatili zálohu, prestala komunikovať a nedokončila dohodnuté práce

Ako riešiť problém s e-shopom, ktorému ste vopred zaplatili za tovar, ktorý vám nikdy nedoručil

Na čo si dať pozor, ak kupujete alebo predávate cez sociálne siete

Na otázky čitateľov odpovedá JUDr. Silvia Tatarková z advokátskej kancelárie v Martine.

Stal som sa obeťou podvodníka vystupujúceho na facebooku ako námorník, ktorý so mnou nadviazal kontakt a dnes už viem, že spolu s vymysleným príbehom, ma žiadal o peňažnú pomoc. Neuvážene som mu peniaze poslal. Odvtedy sa s ním neviem spojiť. Čo mám robiť?

Vychádzame z Vašej položenej otázky, že neviete, kto sa skrýva za osobou vystupujúcou ako námorník, peniaze ste však poslali prevodom cez bankový účet dlžníka v tom prípade disponujete dôkazným prostriedkom, ktorým je bankový výpis. Pokiaľ ste peniaze odovzdali v hotovosti a nemáte žiadny písomný dôkaz, tak potrebujete svedka, ktorý Vám dosvedčí, že peniaze ste odovzdali dlžníkovi a dlžník od Vás peniaze prevzal a tým potvrdí existenciu dlhu. Problém je v tom, či vôbec viete identifikovať osobu dlžníka. Mali by ste vyzvať dlžníka, či už osobne alebo prostredníctvom advokáta, aby Vám dlžník požičané peniaze vrátil. Ak dlžník nebude reagovať na Vami podanú výzvu, musíte sa obrátiť na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu, avšak musíte označiť konkrétnu osobu, ktorú chcete žalovať o vrátenie požičaných peňazí. Ďalším riešením je možnosť obrátiť sa na políciu, spísať podnet, opísať rozhodujúce skutočnosti a pokiaľ by sa polícii podarilo vypátrať konkrétnu osobu, mohli by ste si uplatniť svoje nároky aj v rámci trestného konania a to voči konkrétnej osobe. Upozorňujeme čitateľov, že musia byť obozretní už len pri samotnom nadväzovaní kontaktov a potom aj požičiavaním neznámym osobám finančných prostriedkov. Nemožno očakávať, že sa dovoláte riešenia. Oni polícia nemá toľko možností hľadať páchateľov, ktorými ste sa nechali oklamať. Radíme Vám, aby ste sa v rámci prevencie, v prípade takýchto žiadostí facebookových priateľov obrátili na rodinu, mladších členov, skúsenejších v tom smere, aby preverili kto s Vami nadväzuje takéto známosti, keď ich zámerom je vylákanie peňazí, pretože po ich odoslaní cez bankový prevod je už niekedy neskoro nariekať a k vráteniu peňazí sa nedostanete. Taká je realita

Uzavrela som zmluvu o dielo na zasklenie vstupu rodinného domu s firmou. Dohodnutý termín nedodržali, dielo nespravili, ani v niekoľko krát zmenenom termíne, nakoniec som od zmluvy odstúpila pre nedodanie diela a žiadala som o vrátenie zálohy 2000 eur. Tie mi neposlali, podali sme hromadnú žalobu 8.2.2022 cez advokáta, doposiaľ nás nekontaktovali ani vyšetrovatelia. Čo môžeme v tejto chvíli robiť?