Stómia: Na každého platí čosi iné

Ochorenie čriev je závislé od životosprávy i potrebných pomôcok.

Stómia ako ochorenie život pacienta výrazne poznačí, no v súčasnosti je už možné s ňou žiť v čo najväčšom možnom komforte. O čo vlastne ide?

Ako vysvetlil Peter Minárik, lekár v oblasti klinickej gastroenterológie, obezitológ a vysokoškolský pedagóg, „ide o vyvedenie čreva, tenkého alebo hrubého, smerom von na brušnú stenu“. Zvykne postihovať staršiu a strednú generáciu (50+), no objavuje sa i u mladších. Môže byť dočasná alebo trvalá.

Podstatná je tu aj psychologická stránka

„Najmä ak ide z hľadiska perspektívy o trvácu stómiu. Treba sa na ňu adaptovať – akceptovať a prihliadať na praktické otázky, akými sú stravovanie a používanie pomôcok, čo je nesmierne dôležité pre čo najväčšie uľahčenie ochorenia a s tým spojenú praktickú logistiku,“ apeluje Minárik. Peter Baláži, viceprezident združenia SLOVILCO a predseda klubu stomikov ILCO Žilina, žije so stómiou 28 rokov: „Človeka zasiahne, lebo je to zmena, na tele, ale najmä na psychike. Je ťažké si na to zvyknúť, veľkou pomocou je rodina. No treba to brať tak, ako je a naučiť sa s tým žiť.“

Zmeny robiť po jednej

So stómiou sa spája operačný zákrok. Dôležité je fungovanie po nej. „Prvou fázou je adaptačná doba, ktorá môže byť individuálne dlhá, spravidla trvá dva mesiace. Vtedy je potrebné na isté veci dbať zvlášť,“ zdôrazňuje Peter Minárik.

„Niektoré zložky aj zdraviu prospešnej stravy treba na istý čas obmedziť – napríklad celozrnné výrobky, vločky, otruby dokonca aj niektoré druhy zeleniny, ktoré obsahujú celulózu, a tak zrýchľujú posun tráveniny. V tomto období adaptácie radšej zvoliť pečivo biele, ak je tendencia k hnačke, treba jesť ryžu, mrkvu. Mastné bravčové mäso nahradíme chudým – kuracím, morčačím, ideálne uvareným domäkka a prípadne zomletým. Platí, že lepšia je fašírka z chudého mäsa ako tvrdé mäso, ktoré môže spôsobiť tvrdú stolicu,“ vysvetľuje Minárik.

Na tráviaci trakt v čase adaptácie treba ísť postupne. „Radšej si nedať, neexperimentovať. Neodporúča sa robiť naraz veľa zmien, ale radšej jednu a sledovať čo to spraví, inak by sme nevedeli, čo v prípade negatívnej reakcie ju spôsobilo,“ opisuje lekár.

Skúmať a nájsť to komfortné

Je podstatné, aby strava nebola príliš nafukujúca ani mastná. „Jedlá, kde je veľa tuku a vyprážajú sa, sú absolútne neprípustné. Nie úplne doživotne, ale zo začiatku určite,“ zdôrazňuje Minárik.

Faktom je, že nie všetko platí pre všetkých. Ale podľa lekára sú pravidlá, ktoré sú „všeplatné“. Nevyprážať, ale skôr dusiť, variť, piecť. Pri múčnikoch nie bohaté svadobné torty, ale skôr ovocné, tvarohové. Pri pečive skôr opačne – to biele namiesto grahamového, rovnako uprednostniť bielu ryžu. „Každý si musí zvyknúť. Pozor na kávu, tá urýchľuje peristaltiku. A je močopudná,“opisuje Minárik. Alkohol je dovolený len v minimálnom množstve, výnimočne.

Po operácii sa môže objaviť intolerancia na cukry. Vždy treba zistiť, čo človeka preháňa a čo nie, nájsť optimálnu mieru. Potrebné je dodržiavať pitný režim, ideálne častejšie ako nárazovo.

„Dôležitá je udržateľnosť, nech je to komfortné pre mňa,“ vysvetľuje Minárik. Okrem kávy a pohybu ešte urýchľuje peristaltiku čriev aj stres. „Nedá sa vylúčiť, ale je potrebné si nezvyšovať zbytočne stresovú úroveň.“

Podstatný je pohyb

Vegánstvo a vegetariánstvo nie sú podmienkou zdravého stravovania u stomika. „Ja som za mäkšiu formu vegetariánstva, občas ryby, zachovanie s nízkotučnými výrobkami – cottage, jogurt, kefír, nízkotučné syry, s nízkym obsahom tuku,“ opisuje lekár s tým, že je to skôr o plnohodnotnej strave. A čo vitamínové doplnky? „Platí pre všetkých, že pokiaľ sa dá, všetky vitamíny by mali mať z bežnej stravy a výživové doplnky sú oprávnené vtedy, ak človek nie je z nejakých dôvodov schopný prijímať dostatok týchto vitamínov. Treba sa vždy poradiť s lekárnikom,“ zdôrazňuje Minárik. Veľký dôraz sa kladie na otázku pohybu. „Pohybová aktivita je nenahraditeľná zložka zdravého života, zdravej životosprávy. Znižuje hladinu stresu, pôsobí protizápalovo, protinádorovo. Nestačí len strava, je nutný aj pohyb. Sú to dva protipóly, ktoré pôsobia symbioticky, vzájomne podporne.“ A so zdravým spôsobom života sa spája aj nefajčiť a alkohol len veľmi striedmo. Avšak, stále platí, že všetko závisí individuálne, od každého zvlášť. „Ako raz povedal jeden kolega – medicína je ženského rodu, teda nevypočítateľná,“ s úsmevom dodáva Minárik.

Kde hľadať pomoc

Pre spoločnosť Convatec je v centre pozornosti a neustálej starostlivosti človek, ktorému bola vyvedená stómia. Zameriavajú sa na to, ako ľuďom život so stómiou uľahčiť, ako sa s ňou naučiť žiť. „Vyrábame stomické pomôcky, bez ktorých by život nebol tak komfortný a návrat by bol do bežného života horší. Na Slovensku pôsobíme už 30 rokov, máme svoju tradíciu. Boli sme prvá spoločnosť, ktorá tieto pomôcky začala dovážať zo zahraničia a pre život ľudí so stómiou začala nová etapa.

Chceme pacientom prinášať neustálu starostlivosť, lebo vyvedením stómie život nekončí a my chceme poskytovať starostlivosť po celý život so stómiou. Chceme byť partneri, spolubežci a tretia strana, na ktorú sa dá stále obrátiť. Ponúkame nielen pomôcky, ale aj poradenstvo a informovanosť na najvyššej úrovni. Poradíme a pomôžeme s výberom stomatickej pomôcky , ukážeme ich aplikáciu, povieme informácie o našich službách a servise, ktoré poskytujeme, vieme ponúknuť edukačné materiály súvisiace so stravovaním, pohybovou aktivitou, cestovaním a veľa iného,“ podáva v mene spoločnosti pomocnú ruku Beata Zabáková, regulatory a marketingová riaditeľka spoločnosti Convatec.

Mária Dudová-Bašistová