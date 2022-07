Vychádza letný krížovkársky špeciál MY magazínu

Dvadsaťstranový časopis pre všetkých milovníkov krížoviek, logických hier a lúštenia nájdete vložený v regionálnych novinách MY v týždni od 4. júla.

MY magazín je úplne nový projekt regionálnych novín MY, ktorý čitatelia raz za mesiac nájdu vložený vo všetkých tituloch.



Júlové vydanie je určené pre všetkých, ktorí letný oddych radi spájajú s lúštením. Krížovkársky špeciál vychádza na dvadsiatich stranách a čitateľom prinesie množstvo švédskych krížoviek, sudoku, logických úloh a chýbať nebudú ani strany špeciálne venované deťom.

S krížovkárskym špeciálom MY magazínu môžete aj vyhrať množstvo zaujímavých letných noviniek z dielne slovenských knižných vydavateľstiev.

Júlový MY magazín je vložený v MY novinách, ktoré kúpite v každom dobrom novinovom stánku a predajni potravín v týždni od 4. do 10. júla