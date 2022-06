Lenka Cermanová: Motivuje nás pohľad na vyliečených pacientov

Personalizovaná liečba je budúcnosť medicíny. Rýchly spôsob života, stres a nedostatok pohybu v spojení s nevhodnou stravou sa odzrkadľujú vo vysokom výskyte civilizačných chorôb.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Tento fenomén sa nevyhýba ani Slovensku, čo prináša ľuďom množstvo komplikácií, ktoré je potrebné riešiť a ešte lepšie je im predchádzať.

Práve prevencii a podpornej liečbe civilizačných ochorení bola venovaná diskusia s Lenkou Cermanovou a Soňou Chamillovou zo súkromnej špecializovanej kliniky Symptomedica.

„Symptomedicu sme založili s ambíciou priniesť na Slovensko špecifickú nadštandardnú sekvenčnú analýzu črevného mikrobiómu. Znie to zložito, ale je to fenomenálny nástroj na odhaľovanie príčin rôznych nešpecifických tráviacich ťažkostí,“ vysvetlila na úvod diskusie chemička Lenka Cermanová, riaditeľka pre inovácie a rozvoj, konateľka a spolumajiteľka kliniky Symptomedica.

Objavujú sa už aj pacienti s postcovidovým syndrómom

Klinika sa zaoberá diagnostikou, prevenciou a liečbou všetkými dostupnými formami. Základom je však správna výživa doplnená o rôzne chýbajúce suplementy, ktoré sú dôležité na revitalizáciu črevného systému.

“ Nie sme zazmluvnení so žiadnou farmaceutickou spoločnosťou, sledujeme trh a ponúkame pacientovi to najlepšie na základe individuálneho zohľadnenia. „ SOŇA CHAMILLOVÁ

Najčastejšie sa stretávajú s pacientmi, ktorých trápia tráviace ťažkosti, kožné prejavy a ochorenia alebo psychické a autoimunitné ochorenia. Podľa Cermanovej sa však objavujú už aj pacienti s postcovidovým syndrómom.

Najčastejším problémom pri zmene stravy býva nespolupráca a neochota pacienta, preto klinika všetko komunikuje transparentne a úprimne. Lekárov zaujímajú očakávania pacienta aj zmeny, ktoré je pre neochotný podstúpiť. Zmena stravy a životného štýlu musí vychádzať od pacienta.

„Mikrobióm sú všetky mikroorganizmy, ktoré žijú v našom tele. Je ich niekoľko biliónov. Črevný mikrobióm je v podstate malý ekosystém v nás, ktorý nám zabezpečuje trávenie, metabolizáciu živín, vyvíja a stimuluje imunitu, chráni nás pred patogénmi a oveľa viac. Je nevyhnutné s ním byť v symbióze, pretože pokiaľ narušíme jeho rozmanitosť alebo črevnú bariéru, dochádza k pojmu zvanému disbióza. To značí narušenie črevného prostredia a tá preukázateľne priamo súvisí s rôznymi diagnózami,“ vysvetlila Cermanová.

Stav baktérií v tele odhalí analýza črevného mikrobiómu

Doplnila, že mikrobióm sa tvorí od narodenia dieťaťa a citeľne ho posilňuje kojenie. Od tretieho do šesťdesiateho roku života je viac-menej stabilný, ale dokážeme ho negatívne ovplyvniť napríklad stresom, fajčením, alkoholom, nedostatkom pohybu či užívaním antibiotík.

“ Znie to zložito, ale je to fenomenálny nástroj na odhaľovanie príčin rôznych nešpecifických tráviacich ťažkostí. „ LENKA CERMANOVÁ

Pacienti pritom často problém dlhodobo riešia s lekármi, avšak pri kolonoskopii alebo gastroskopii vidí lekár len orgánové zmeny, neodhalí stav baktérií v tele.

„Na to slúži analýza črevného mikrobiómu. Vyšetrenie je tak doplnené o tráviace, imunitné, zápalové a preventívne markery. Pre predstavu, ide asi o 30 papierov vo veľkosti A4 plných informácií z vášho čreva,“ priblížila Cermanová.

Po výsledkoch nasleduje podrobná konzultácia s lekárom

Vyšetrenie nie je invazívne ani bolestivé, robí sa zo vzorky stolice. Výsledky sú zvyčajne do troch týždňov a nasleduje podrobná konzultácia lekára s pacientom.

Ide o komplexnú konzultáciu, kde lekár musí zohľadniť aj iné faktory a problémy pacienta a riešiť aj ďalšie diagnózy.

Lekár sa informuje o životnom štýle a stravovacích návykoch pacienta a následne určí liečbu.

Najvyšším levelom liečby je výmena črevného mikrobiómu

Liečebný postup je vždy individuálny, preto je toto vyšetrenie nevyhnutné. Základným pilierom je špičková výživa, tá podľa Soni Chamillovej , spolumajiteľky a konateľky firmy Symptomedica, stačí približne polovici pacientov.

Ďalej dodala, že analýza stravy je veľmi potrebná pre riešenie črevných problémov.

„Druhá skupina pacientov potrebuje výživové doplnky, v ktorých sa však treba vyznať. My nie sme zazmluvnení so žiadnou farmaceutickou spoločnosťou, sledujeme trh a ponúkame pacientovi to najlepšie na základe individuálneho zohľadnenia,“ povedala Chamillová.

V malej skupine prípadov je problém natoľko výrazný, že lekári už nedokážu stopercentne pomôcť. Najvyšším levelom liečby je výmena črevného mikrobiómu, a teda jeho transplantácia od zdravého pacienta.

Pri tejto metóde je však veľmi dôležitý výber darcu, ktorý je prísne kontrolovaný. Preto sa spoločnosť napojí na svetovú certifikovanú biobanku darcov.

„Sme veľmi pyšní, že nás oslovila britská klinika na spoluprácu. Budeme tak jedinou klinikou v Európe, ktorá niečo takéto ponúka.“

Problémom je cukor i polotovary

Cermanová však poukázala aj na fakt, že zmena stravy nie je len o diétach ani o jedálničkoch postavených na mieru, ide hlavne o návyky zdravého životného štýlu.

„Ľudia robia najväčšiu chybu, že jedia priebežne počas celého dňa a úplne vypustili raňajky, obed a večeru ako tri jedlá denne. Druhým problémom na Slovensku je obrovská konzumácia cukrov, či už v jedle, alebo v nápojoch. Tretím veľkým problémom, ktorý sa stále stupňuje, je konzumácia polotovarov. Na jednej strane si možno uľahčujeme život, na druhej strane si zarábame na obrovský problém,“ vysvetlila Chamillová.

Hoci na Slovensku už máme informácií dosť, informovanosť je stále nízka.

Podľa dostupných údajov od slovenskej obezitologickej asociácie má viac ako 60 percent Slovákov nadváhu a až 25 percent z nich obezitu.

Ďalším problémom je fakt, že na Slovensku neexistujú špecialisti v odbore dietológia. Výživoví poradcovia nie sú dostatočne vzdelaní.

„Chceme, aby prevencia nebola vnímaná v takom zmysle, ako je to dnes. Zdravotníctvo nám odporúča preventívne prehliadky, kde sa už zachytávajú chorí a určujú sa diagnózy. Prevencia však znamená starať sa o to, aby som tú diagnózu ani nemal. My by sme si priali, aby sa prevencia uchopila skôr, ako sa ľudia stávajú chronickými pacientmi,“ povedala Chamillová.

Motivuje pohľad na vyliečených pacientov

KTO SME Súkromná klinika zameraná na mikrobióm čreva. Symptomedicu sme založili, pretože nám v zdravotníctve dlhodobo chýbal komplexný náhľad na klienta, respektíve pacienta a na jeho stav. Našou víziou je nielen riešiť následky, ale aktívne pomáhať pri prevencii civilizačných chorôb a zlepšovať tak zdravotný stav jednotlivcov i celej spoločnosti. Mikrobióm Unikátna sekvenčná genetická analýza nám umožňuje detailne spoznať mikrobióm klienta a navrhnúť mu optimálnu nefarmakologickú liečbu. Výživa Aplikujeme individuálny prístup k manažmentu stravovania a jedálničku klienta, na základe princípov ortomolekulárnej medicíny. Nutrigenomika Vďaka DNA analýze vieme určovať vzťahy medzi stravovaním a genetickou výbavou klienta a personalizovať jeho životosprávu. www.symptomedica.com

Ľudia by mali aktívne pristupovať k svojmu zdravotnému stavu a starať sa o svoje telo. Riešením by mohla byť motivácia takýchto ľudí a šírenie informácií o tejto problematike. „Za mňa je obrovskou motiváciou pohľad na vyliečených pacientov, ktorých nechávame za sebou. Každý vyliečený pacient stojí za všetku námahu a úsilie. Máme v rukách famózny nástroj a nechávame za sebou veľký počet spokojných a vyliečených pacientov, ktorí majú za sebou roky trápenia,“ dodala na záver diskusie Cermanová.

Ďalším rizikovým faktorom je fyzická neaktivita, hypertenzia, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholických nápojov.

Všetky tieto faktory súvisia s nesprávnym životným štýlom. Je teda jasné, kde je problém, ale nevenuje sa mu dostatočná pozornosť.

Základom prevencie je udržať si čo najdlhšie dobré zdravie, nie už riešiť zdravotný problém. Nečakajte na diagnózu, aby ste si začali vážiť vlastné zdravie.