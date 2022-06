Život so stómiou nemusí byť komplikovaný

Časy, kedy stomici používali jánošíkovský opasok a pre istotu neopúšťali svoje domovy, sú minulosťou. Vďaka moderným, komfortným a najmä diskrétnym pomôckam dnes môžu pracovať, primerane športovať, stretávať sa s priateľmi aj dovolenkovať pri mori

„Väčšina ľudí, s ktorými sa rozprávam, nevie, čo je stómia,“ povedal chirurg a onkológ Jaroslav Lúčan, autor knihy Stómie a stomici, počas živej diskusie regionálnych novín MY venovanej životu ľudí so stómiou.

Stómia je dočasné alebo trvalé vyvedenie dutého orgánu na povrch brucha, najčastejšie hrubého, ale aj tenkého čreva či močových ciest. Dochádza tak k neovládateľnému vyprázdňovaniu stolice alebo moču a je potrebné používať stomické pomôcky. Na Slovensku žije približne 10-tisíc stomikov, ročne pribudne okolo 1500 stomikov.

Podľa lekára Jaroslava Lúčana, ktorý sa problematike venuje desiatky rokov, sa stómia vyskytuje v každom veku, no najčastejšie po päťdesiatke a zhubných nádorových ochoreniach.

„Keď som ako chirurg začínal, stómia bola stresujúca tak pre lekára, ako aj pre pacienta. Týmto ľuďom sa vôbec ďalej nepomáhalo, nevedeli sme o nich prakticky nič. Odišli domov s vývodom a viac-menej čakali na koniec. Používali plienky a tzv. jánošíkovský opasok. To bol opasok s igelitovým vreckom, do ktorého odchádzala stolica. Veľakrát sa stalo, že keď sa opasok pohol, všetko tieklo po človeku. Stomik zapáchal, nemohol ísť do spoločnosti ani žiť bežný život. Preto sedel doma a viac-menej čakal na koniec. Rozmýšľal som, ako týmto ľuďom pomôcť.“

Zmena k lepšiemu

Prvé moderné pomôcky pre stomikov priniesla na Slovensko spoločnosť Convatec, svetový výrobca zdravotníckych pomôcok a technológií, začiatkom 90. rokov 20. storočia. Boli plne hradené z verejného zdravotníctva všetkými zdravotnými poisťovňami zásluhou lekára Augustína Prochotského, zakladateľa prvého klubu stomikov na Slovensku.

„Ako pionieri sme chodili za zdravotníkmi a presviedčali ich o výhodách nových pomôcok,“ spomína Beata Zabáková, regulatory a marketingová riaditeľka spoločnosti. „Dovtedy dostupné jednoduché pomôcky pacienta limitovali. Naše sú tak komfortné a diskrétne, že ich pod oblečením veľakrát ani nevidno. Mnohí ľudia vo verejnom živote majú stómiu a vôbec to netušíme. Na každú stómiu dokážeme nájsť správnu pomôcku, ktorá umožní pacientovi viesť plnohodnotný život.“

Odbremenili pacienta

Stomické pomôcky spoločnosti Convatec, vtedy z Veľkej Británie a USA, na Slovensko doviezla ako prvá košická spoločnosť Stomia.

„Pre mňa ako pre veterinárnu lekárku to bola výzva,“ povedala riaditeľka spoločnosti Nataša Vrzgulová. „Ani vo sne by mi v tom čase nezišlo na um, že ich raz budeme vyrábať na Slovensku. Dnes má Convatec výrobné závody v rôznych krajinách sveta, jednou z nich je Slovensko.“

Stomia prišla s nápadom posielať pacientovi pomôcky priamo domov. „Dnes to už považujeme za štandard, no pred 25 rokmi to bolo inak. Snažili sme sa vžiť do kože pacienta, ktorého bolelo telo aj duša zároveň a tušili sme, že nemá silu ani chuť vyjsť z domu. Snažili sme sa ho preto odbremeniť od zháňania si stomických pomôcok a ponúkli mu tento komfort. Dostávali sme za to množstvo ďakovných listov a pohľadníc.“

Za mimoriadne dôležitý míľnik v histórii spoločnosti považuje Nataša Vrzgulová vznik stomických klubov. „Hnutie stomikov bolo od začiatku veľmi aktívne, kluby zakladalo po celom Slovensku. Pre ľudí s podobným ochorením mali obrovský význam. Odovzdávali si nadobudnuté skúsenosti a zručnosti, čo ich veľmi povzbudzovalo a mnohí pochopili, že aj so stómiou sa dá plnohodnotne žiť.“

Majú na výber

Stomické pomôcky sú plne hradené z verejného zdravotníctva prostredníctvom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku. Pacient ich dostane prostredníctvom elektronického poukazu vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni, prípadne sa môže rozhodnúť pre zásielkovú službu.

„Naše pomôcky potrebujú kolostomici, ileostomici a urostomici, čiže pacienti podľa druhu vyvedenej stómie,“ spresňuje Nataša Vrzgulová. „Ponúknuť im vieme jednodielny alebo dvojdielny systém. Dvojdielny tvoria dva komponenty, kde je podložka samostatne nalepená na kožu okolo vývodu a na ňu sa upevňuje vrecko, ktoré sa po naplnení oddelí. Dobre nalepená podložka vydrží na koží dva-tri dni. Jednodielna pomôcka sa po naplnení odstráni celá, z hygienického hľadiska je jej prínosom častejšie ošetrovanie kože.“

Okrem základnej výbavy majú pacienti nárok aj na príslušenstvo k stomickým pomôckam. Produkty, ktoré patria do tejto skupiny, pomáhajú v starostlivosti o stómiu a jej okolie a tiež eliminujú zápach.

Niet nad osobnú skúsenosť

Dôležitou súčasťou osvety o stomických pomôckach a ich dostupnosti pacientom je edukácia lekárov a zdravotníkov.

„V čase covidu sme ich školili online cez webináre, no niet nad osobnú skúsenosť,“ myslí si Beata Zabáková zo spoločnosti Convatec, pričom pozýva na návštevu do zákazníckeho centra v Nitre. „Našou ambíciou je byť bližšie k ľuďom so stómiou a ku všetkým, ktorí sa zaujímajú o túto oblasť. V máji sme začali písať nový príbeh s novým logom. Vo svete plnom zmien chceme byť spolubežcom ľudí so stómiou od diagnostikovania ochorenia cez operácie až po následný život. Aby nie stómia určovala, ako budú žiť, ale aby sa stómia podriadila ich životu.“

Možné je všetko

Ľudia so stómiou môžu viesť sexuálny život, hoci s obmedzeniami. „Treba si uvedomiť, že stómia je zásah do najintímnejšieho života človeka,“ upozorňuje Jaroslav Lúčan. „Ak dôjde k amputácii konečníka, dochádza k poruche rôznych vegetatívnych nervov, čo znamená, že nemusí dôjsť k efektom, ktoré sú pre sexuálny život nevyhnutné. V takýchto prípadoch posielame mužov k sexuológom, ktorí nájdu spôsob, ako im pomôcť.“

Beata Zabáková sa stretáva s obavami pacientov, či sa k nim partner môže priblížiť bez obáv zo zápachu. „Na pomôckach je filter, ktorý zaisťuje, že obsah stómie vôbec necítiť. Existuje dokonca špeciálna bielizeň pre stomikov.“

Stomičky dokážu priviesť na svet deti. „Je to komplikovanejšie, ale je to možné,“ hovorí lekár, pričom poukazuje na prvý prípad z vlastnej praxe. „Bola to stomička z Prešova. Samozrejme, vzhľadom na stomický zákrok v malej panve sme očakávali komplikácie. Pani nakoniec bez problémov porodila zdravé dieťa, z ktorého je dnes dospelý človek. Mamička je dodnes súčasťou našich klubov. Čiže, možné je všetko, len sa treba vopred poradiť.“

Najlepší v Európe

Záujmy stomikov zastrešuje SLOVILCO - Slovenské združenie stomikov, vzniklo v roku 1991. Má vlastnú internetovú stránku slovilco.sk. Združuje zhruba 30 klubov, z toho 20 aktívnych. Mnohé vydávajú vlastné časopisy.

„Máme ľudí, ktorí žijú so stómiou aj vyše päťdesiat rokov,“ hovorí Jaroslav Lúčan. „Noví pacienti tak dostanú od nich najlepšie informácie, tie im nedokáže poskytnúť ani lekár, ani zdravotná sestra, len človek s rovnakou skúsenosťou.“

Lekár zdôrazňuje, že práve zásluhou združenia sa starostlivosť o stomikov na Slovensku z hľadiska zásobovania zdravotníckymi pomôckami radí k najlepším v Európe.

„Ak by mal pacient za ne platiť, mesačne by potreboval päťsto eur. Posun oproti minulosti je obrovský. Samozrejme, kvalita života stomikov bude oproti zdravým ľuďom vždy nižšia, ale môžu sa po zotavení vrátiť do práce. Môžu cestovať, a to kdekoľvek. Kedysi sa takýto pacient bál ísť do sprchy, dnes môže ísť dovolenkovať k moru. Naši stomici si dokonca sami organizujú zájazdy, najčastejšie do Chorvátska.“

S lekárom Jaroslavom Lúčanom sa budú môcť stomici čoskoro poradiť aj na bezplatnej linke Ligy proti rakovine, a to každý pondelok. Utorok bude zameraný na poradenstvo pre urostomikov, k dispozícii im bude profesor Ján Kliment z Martina.

„Každý lekár by mal pre svojho pacienta urobiť niečo navyše,“ myslí si Jaroslav Lúčan. „Čiže nielen vykonať stómiu, ale poradiť mu, kam má ísť, na koho sa obrátiť. Snažíme sa, aby každý stomik na Slovensku dostal to, čo mu patrí. Aj so stómiou sa dá prežiť dôstojný a pekný život.“

