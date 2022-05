Zahrali si v spoločnosti najlepších

Káder dolnokubínskeho klubu patril na majstrovstvách Slovenska medzi najmladšie.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

TRENČÍN. Dorastenci Žatvy 90 Dolný Kubín si mali možnosť zahrať po boku najlepších tímov Slovenska. Z regionálnej súťaže Stred si druhým miestom zaistili miestenku na záverečné majstrovstvá. Spoločne s nimi postúpili aj žilinskí Grasshoppers. Na nepostupovej tretej priečke skončili chlapci zo spojeného klubu Rabče a Oravskej Polhory.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Európska šampiónka z Oravy: Ešte teraz sa z toho celá chvejem Čítajte

Majstrovstvá Slovenska sa tento rok uskutočnili v Trenčíne. Postúpilo tam osem najlepších klubov. Dolnokubínčania odohrali najvyrovnanejší zápas v základnej skupine, hneď ten prvý. Dve tretiny hrali vyrovnanú partiu s AS Trenčín, ale napokon súperovi podľahli 4:8. Aj v ostatných dvoch ťahali za kratší koniec. So Sabinovom prehrali 3:9 a so Záhorskou Bystricou 7:14. V skupine obsadili poslednú priečku a zahrali si už iba o umiestnenie.

Ani ostávajúce dva zápasy šampionátu víťazstvo nepriniesli. S Florkom Košice prehrali 1:6 a o konečné siedme miesto nestačili na Sabinov. Nebolo to však také jednoznačné víťazstvo ako v základnej skupine. Dolný Kubín dvakrát viedol, súper vždy vyrovnal. Potom Sabinov išiel dva razy do vedenia, Oravci stav vždy dorovnali. Na piaty zásah súpera z východu však už nedokázali zareagovať. Dostali ešte šiesty a bolo rozhodnuté.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovenská reprezentantka v hokeji: Mama nesúhlasila, teraz je najväčšia fanúšička Čítajte

Káder dolnokubínskeho klubu patril na majstrovstvách Slovenska medzi najmladšie. Čas chlapcov ešte príde, treba len naďalej tvrdo pracovať. Určite môžu byť hrdí, že odviedli pre klub maximum a dostali sa až medzi osmičku najlepších.