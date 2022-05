Medzi najlepších regionálnych novinárov nominovali Ľubicu Stančíkovú

Porota vyzdvihla kvalitu investigatívnej práce, ktorá poukazuje na nekalé praktiky v súvislosti s pozemkami v okolí Liptovskej Mary.

Písmo: A - | A +

BRATISLAVA. V 18. ročníku udeľovania Novinárskej ceny, ktorá oceňuje najlepších novinárov a ich prácu za uplynulý rok, mali zastúpenie aj regionálne noviny MY, konkrétne ich liptovská redakcia.

Odborná porota na novinársku cenu v kategórii regionálnej žurnalistiky nominovala medzi troch najlepších Ľubicu Stančíkovú z MY Liptovských novín za jej príspevok „Liptovská Mara kráča podľa aktivistov cestou Demänovskej doliny.“

Článok pokračuje pod video reklamou

Porota vyzdvihla, že kvalita investigatívnej práce Ľubice Stančíkovej poukazuje na nekalé praktiky v súvislosti s pozemkami v okolí Liptovskej Mary.

Nominovaný článok

Nominovaný článok Liptovská Mara kráča podľa aktivistov cestou Demänovskej doliny Čítajte

„U nás na Liptove sa zvyknú ľudia hovoriť, že za to, ako vyzerajú najcennejšie územia našej krajiny, môžu drzí cudzí developeri. Ale nie je to celkom pravda. Veľký podiel majú aj, keď treba aktívne a keď treba neaktívne, samosprávy, zastupiteľstvá, úradníci s okrúhlymi pečiatkami. A to nie sú cudzí developeri. Na to sa snažím svojou prácou poukázať,“ hovorí nominovaná redaktorka, ktorá sa téme živelného rozvoja pobrežia Liptovskej Mary venuje dlhodobo a hĺbkovo aj za cenu vyhrážok a osočovania.

„Regionálna žurnalistika je veľmi náročná. Novinár v malej redakcii nepíše len články. Je to asi polovica jeho práce. To, na čo majú vo veľkých redakciách tímy ľudí, robíme my o dvoch – troch ľuďoch a musíme to urobiť za rovnaký čas. Často hovorím, že sa obávam toho, keby som si zlomila ruky a mala ich v sadre. Pretože spravodajstvo by nemal kto napísať,“ povedala.

„Teším sa, že medzi nomináciami mal Liptov silné zastúpenie, okrem môjho príspevku sa medzi najlepšie regionálne dostali aj dievčatá z Ružomberského magazínu. Pevne verím, že sa v budúcnosti prihlásia kolegovia z ostatných MY-čiek, poznám ich prácu a je medzi nimi množstvo kvalitných a oddaných novinárov,“ uzavrela.