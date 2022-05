Posledná príležitosť, uzatvárame prihlášky! Víťaz turnaja získa zájazd na svetový futbal

Najlepší si zmerajú sily aj na celorepublikovej úrovni.

Futbal je späť. Aj preto MY regionálne noviny spustili pre svojich čitateľov a obchodných partnerov tretí ročník Ligy zamestnancov. Futbalový turnaj, ktorý je otvorený pre všetky firmy a organizácie so zamestnancami, ktoré chcú využiť nadšenie a hráčsky potenciál svojich kolegov, sa stretol s mimoriadne pozitívnou odozvou.

A MY hlásime, že kapacita turnaja je takmer naplnená, do kompletnej 80-člennej zostavy súťažiacich firiem sa môže prihlásiť už len sedem tímov. Preto neotáľajte. Ak chcete spojiť príjemné s užitočným a ukázať, že aj vy viete strieľať góly nielen v biznise, volajte a prihláste svoj tím ešte dnes. Svoje regionálne kolá už majú za sebou v Považskej Bystrici a Prievidzi, obsadené sú turnaje v Trenčíne, Veľkých Uherciach a Stráňavách, prihlásiť sa však ešte môžu poslední uchádzači o prestížny turnaj do Pečovskej Novej Vsi, Závažnej Poruby a Budmeríc.

Víťaz vyhrá zájazd na svetový futbal

Liga zamestnancov vstúpila do tretieho ročníka, jednotlivé tímy si to rozdajú turnajovým spôsobom. Vôbec po prvýkrát si najlepší zmerajú svoje sily aj na celorepublikovej úrovni.

Na prihlásené firmy, ktoré sa umiestnia na medailových pozíciách, čakajú atraktívne ceny – víťaz poletí na svetový futbal a tiež publicita pre svojho zamestnávateľa, ktorého budú reprezentovať.

V rámci Ligy zamestnancov si môžete navzájom merať sily s reprezentantmi konkurenčných firiem, veľkých aj malých podnikov, na zelenej tráve ako rovný s rovným! Oblastné turnaje budú organizované pre osem tímov, ktoré rozdelíme do dvoch skupín.

Hrať sa bude systémom každý s každým a dvaja najlepší z každej skupiny postúpia do vyraďovacích bojov. Víťaz sa kvalifikuje na krajské kolo, odkiaľ je to už iba na skok do celorepublikového finále.

Všetko podstatné z futbalovej roadshow zo zelených ihrísk s rozmermi pre malý futbal, výsledkový servis, predstavenie firemných tímov aj pohľady do ich zákulisia budeme prinášať v MY novinách aj na našich regionálnych weboch.

„Všetci máme za sebou náročné obdobie, nedobrovoľná izolácia je ale konečne na ústupe, aj preto sme sa rozhodli urobiť niečo pre zamestnancov a pracovné tímy. Je dôležité opäť posilniť tímového ducha a dopriať si spoločnú zábavu, ktorej sa môžu zúčastniť aj rodinní príslušníci, tešíme sa na spoločné stretnutia s loptou,“ hovorí na margo projektu obchodný riaditeľ siete MY novín Štefan Korman.

O čo sa hrá?

Samozrejme, pripravené sú medaily aj poháre, najväčším lákadlom sú ale odmeny pre republikových medailistov – letecký zájazd na futbalový šláger do Anglicka, Španielska alebo Talianska pre víťazov, strieborný tím sa môže tešiť na relaxačný pobyt na Termálnom kúpalisku v Podhájskej a bronzoví šampióni vycestujú na kačacie a husacie hody do Slovenského Grobu.

Ďalším benefitom projektu je okrem teambuildingovej aktivity aj príležitosť prezentovať na stránkach MY novín formou rozhovoru, resp. inzercie svoju firmu, jej aktuálnu ponuku, výrobky či služby. Dva góly dáte jednou ranou!