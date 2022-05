LIVE DISKUSIA: Program Erasmus+ oslavuje 35 rokov. Čo ho najbližšie čaká?

Dnes už asi nenájdeme na Slovensku študenta, ktorý by nepoznal alebo aspoň nepočul, o tomto európskom vzdelávacom programe. O jeho minulosti, ale hlavne budúcnosti, budeme diskutovať už v stredu 18. mája o 13:00 hod.

Populárny je hlavne medzi vysokoškolákmi, ale vycestovať za vzdelávaním a poznávaním iných kultúr majú možnosť stredoškoláci a dokonca aj dospelí. Erasmus+ oslavuje už 35 rokov, čo je dosť dlhá doba na to, aby sme sa pozreli do minulosti, ale aj do súčasnosti a blízkej budúcnosti.

Čo prináša tento program pre organizácie a jednotlivcov, prečo je tak obľúbený, ako sa vyvíja, na tieto a ďalšie otázky budú v diskusii hľadať odpovede hostia:

Alexandra Junášková – riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu (SAAIC),

Peter Kupec – riaditeľ Národnej agentúry programu Erasmus+ pre mládež a šport (IUVENTA).

Online diskusia 35 rokov programu Erasmus+ sa začne vo stredu 18. mája o 13:00 hod. Sledovať ju môžete v priamom prenose tu v článku alebo na našom Facebooku.