Zažívame boom krátkozrakosti

Časy modernej techniky so sebou priniesli problém krátkozrakosti. Oftalmológovia Konštantín Peško a Zuzana Hrbeková hovoria, že čoraz viac ľudí bude potrebovať okuliare na videnie do blízka.

Moderné technológie používame nielen počas celého pracovného dňa, ale aj vo voľnom čase na zábavu, informovanie či vzdelávanie. Časy modernej techniky však so sebou priniesli boom krátkozrakosti.

Medzi najčastejšie ochorenie oka patria dioptrické chyby a najmä krátkozrakosť, pri ktorej pacient vidí dobre do blízka, ale do diaľky potrebuje okuliare. Rozšírenou dioptrickou chybou je aj ďalekozrakosť, keď pacient, naopak, potrebuje okuliare do blízka. Častý je aj astigmatizmus, pri ktorom sú potrebné dioptrie na všetky vzdialenosti.

Konštantín Peško, oftalmológ, chirurg a prednosta Ivio Clinic, vysvetlil, že po 45. roku života často prichádza presbyopia.

„Ide o ochorenie, ktoré postihuje akomodačnú schopnosť šošovky. V mladosti má šošovka oka širokú akomodačnú schopnosť, no po 45. roku sa táto akomodačná šírka zmenšuje a pacienti potrebujú okuliare do blízka, na čítanie. Okolo šesťdesiatky sa potom pridáva aj zhoršené videnie do diaľky,“ vysvetľuje Konštantín Peško.

Pokračuje, že v súčasnosti pribúda veľmi veľa krátkozrakosti. Podľa výskumu z roku 2020 má jedna tretina obyvateľstva krátkozrakosť. Je predpoklad, že v roku 2050 by mala byť polovica obyvateľstva na Zemi krátkozraká. Už teraz napríklad v Japonsku má 70 percent obyvateľstva krátkozrakosť.

V dôsledku využívania moderných technológií máme menšiu tendenciu žmurkať upozorňuje Zuzana Hrbeková.

„Vysvetľuje sa to tým, že veľmi veľa pozeráme do počítačov, do mobilov a sme prevažne v interiéri, oko musí stále akomodovať. Do diaľky to nie je potrebné akomodovať, ale do blízka áno, a tým, že sa oko často namáha, postupne sa začne prispôsobovať a predlžuje sa,“ pokračuje prednosta.

Prevencie nikdy nie je dosť

Na preventívnu prehliadku k očnému lekárovi sa odporúča začať chodiť po štyridsiatke, no niekedy je to potrebné aj skôr. „U pacienta by sa mohol vyskytnúť glaukóm, nazývaný aj zelený zákal. Prebieha skryte, pacient o ňom nevie a často, keď príde, že zle vidí, už mu nevieme pomôcť. Je to zákerné ochorenie, pri ktorom odumierajú vlákna zrakového nervu a jedným z príznakov je vyšší očný tlak,“ hovorí Peško.

Zatiaľ nie je jasný dôvod ochorenia, no vyskytuje sa aj familiárne. Preto ak sa v rodine zelený zákal vyskytne, je dobré prísť na vyšetrenie skôr. „Pri zelenom zákale dochádza k výpadkom v zornom poli a zároveň k zužovaniu periférneho videnia. Pacienti majú akoby rúrkovité videnie,“ doplnila Zuzana Hrbeková, oftalmologička a chirurgička z Ivio Clinic.

Pokračuje, že časté sú aj ochorenia sietnice, ktorých je veľký počet, a tiež šedý zákal na rohovke. „Tým, že sa dožívame vyššieho veku a pracujeme so zobrazovacími technikami, vyskytuje sa vekom podmienená degenerácia makuly, pri ktorej dochádza k poškodzovaniu miesta ?najostrejšieho videnia, a tým k výpadku centrálneho videnia,“ vysvetlila Zuzana Hrbeková.

Je predpoklad, že v roku 2050 by mala byť polovica obyvateľstva na Zemi krátkozraká, domnieva sa Konštantín Peško.

Šedý zákal sa prejavuje zakalením šošovky a pacienti môžu vidieť zahmlene či dvojito, alebo si všimnú, že sa im zhoršila dioptrická chyba. Pri suchom oku tiež môže pacient zažívať neostré videnie, preto je potrebné doplniť umelé slzy.

„Moderné technológie nás istým spôsobom hypnotizujú a máme menšiu tendenciu žmurkať. Namiesto ?16-krát za minútu žmurkneme štyrikrát. Povrch oka sa vysušuje, odparuje sa vodná zložka sĺz, a ak máme v miestnosti zapnutú klimatizáciu či kúrenie, aj to prispieva k pocitu suchých očí,“ hovorí oftalmologička.

Pokračuje, že viac ako 80 percent prípadov syndrómu suchého oka je spôsobených nedostatočnou funkčnosťou meibomových žliazok, ktoré produkujú lipidovú zložku sĺz. Tá sa nachádza na povrchu a zabraňuje odparovaniu sĺz pod ňou. Pri nedostatočnej funkcii dochádza k až 16-krát rýchlejšiemu odparovaniu vodnej zložky a oko sa vysušuje. Pacienti majú pocit rezania, suchosti, pocit piesku v očiach, čo sa lieči kvapkaním umelých sĺz.

Pred plávaním v bazéne si šošovky vyberte

Diskutovanou témou v oblasti zdravia očí sú aj výhody a nevýhody šošoviek.

„Prvoradé by mali byť okuliare. Kontaktné šošovky sú doplnok najmä v niektorých profesiách, pre športovcov alebo ľudí, ktorí nechcú nosiť okuliare. No keď má pacient nejaký problém s okom, keď je prekrvené alebo podráždené, šošovky si nesmie nasadiť a mal by mať v rezerve okuliare. Akékoľvek zranenie na oku spolu so šošovkou môže spôsobiť zápal rohovky, ktorý by potom mohol viesť až k vredu rohovky,“ zdôraznil Konštantín Peško. V takomto prípade by mohla byť nutná trans-plantácia rohovky. Preto je dôležité dodržiavať zásady pri nosení kontaktných šošoviek.

Nesmú sa nosiť v noci počas spánku, aby mala rohovka prístup ku kyslíku a mohla sa regenerovať. Taktiež sa musia dodržiavať hygienické opatrenia pri nasádzaní šošoviek a nesmú sa používať pri plávaní, aby sa voda nedostala do šošovky.

„Existuje parazit, ktorý sa volá meňavka. Vyskytuje sa všade okolo nás, ale obzvlášť obľubuje bazény s chlórovou vodou. Keď sa dostane pod šošovku a pacient si pri vyberaní alebo nasádzaní šošovky zraní epitel, ona sa tam usídli a spôsobí zápal,“ upozorňuje Peško.

Ak sa pacient chystá na laserovú operáciu, dva týždne pred ňou nesmie nosiť šošovky. Ako hovorí lekárka Zuzana Hrbeková, laserová operácia očí je vhodná pre pacientov od 18 do 40 rokov. Podmienkou je ustálená dioptrická chyba aspoň dva roky.

„Po operácii by pacient mal mať pokojný režim. Prvé dva týždne ženy nesmú nosiť mejkap. Tri týždne by sa pacienti nemali nachádzať v zafajčenom alebo prašnom prostredí, nemali by navštevovať bazény, sauny, soláriá a celkovo by mali byť prvý mesiac po operácii opatrní,“ uviedla.

Pandémia v očnom zdraví

Tým, že žijeme v digitalizovanom svete a používame mobily, počítače, sledujeme televíziu a reklamy, vyvinulo sa ochorenie očí, ktoré sa vyskytuje najmä v rozvinutých krajinách, kde majú ľudia málo spánku a žijú nočným životom.

„Vo svete je to ako pandémia, ide o vekom podmienenú makulárnu degeneráciu, ktorá sa týka zmyslovej vrstvy sietnice. Nepoznáme príčinu, ale rizikovými faktormi je fajčenie, obezita, hypertezia a modré svetlo z obrazoviek,“ uzatvára Konštantín Peško.

Na starostlivosť o oči a predchádzaniu ochoreniam odporúča nosiť okuliare s modrým filtrom, prípadne používať žltý filter. „Suchosť očí, ktorá kedysi bola vo vyšších vekových kategóriách, sa posúva do nižších a trpia ňou čoraz mladší ľudia,“ doplnil.

Oftalmologička Zuzana Hrbeková odporúča po príchode z práce, kde zväčša pozeráme do blízka, doma obmedziť zaostrovanie do blízka a viac sa sústrediť na rodinný život či vyraziť von do prírody, kde si oddýchnu aj naše oči.