IAC Group verí, že v Lige zamestnancov MY motyka vystrelí

Utužiť partiu zamestnancov počas futbalových turnajov a získať skvelú reklamu. Možnosť streliť dva góly jednou ranou privítala aj spoločnosť IAC Group (Slovakia), s. r. o. – Lozorno Plant. Do Ligy zamestnancov MY vstupuje s odvážnymi ambíciami.

„Posledné dva roky boli veľmi náročné z pohľadu firemných aktivít a teambuildingov,“ hovorí branding specialist spoločnosti Dávid Srpoň.

„Keďže pandemické opatrenia majú momentálne ustupujúci trend, tak sa nám znova otvárajú možnosti firemnej realizácie aj mimo nášho závodu. Sme nesmierne radi, že po takom dlhom období ticha sa môžeme ako kolektív opäť v niečom angažovať. V marci tohto roku sa nám podarilo zorganizovať náš interný IAC Turnaj, kde kolegovia rozhodne ukázali, že záujem o šport je neutíchajúci. Tešíme sa, že sa zo závodného turnaja môžeme posunúť na ďalší level a ktovie, možno motyka vystrelí. Taktiež veríme, že podobné teambuildingové aktivity dokážu zoceliť náš kolektív a posúvať vpred našu firemnú mentalitu.“

Dávidovi Srpoňovi zo spoločnosti IAC Group (Slovakia), s. r. o. – Lozorno Plant sme položili niekoľko športových otázok.

Aký máte vzťah k futbalu aj športu ako takému?

Myslím, že v tejto otázke môžem odpovedať aj za kolektív. Väčšina z nás sú rekreační hráči. Hrávali sme súťažne ešte ako deti a dorastenci. V dospelom veku už pochopiteľne len rekreačne, prípadne mnohí z nás radi hrajú sálovú ligu. Šport celkovo ako taký vnímame ako doplnok k zdravšiemu životnému štýlu a z času na čas to vyvrcholí aj poriadnou súťaživosťou.

Akým spôsobom sa udržujete v kondícii?

Štandardne, rôznym kardiocvičením, beh, plávanie a cyklistika, občas aj silové tréningy v posilňovni. Asi najväčší udržiavak je, samozrejme, večer jedno orosené.

Kto je váš obľúbený futbalista a klub?

Milan Škriniar, asi preto, že sme spolu chodili do školy. Som rád, že sa rodákovi zo Žiliny darí v európskej lige.

Dali ste si niekedy vlastný gól?

Nie, na to máme expertov ako Martin Škrtel (úsmev).

Ak by ste mali takú možnosť, komu by ste dali červenú kartu?

Bol by to Arjen Robben na majstrovstvách sveta 2010 v Afrike, keď v osemfinále poslal Holandsko do vedenia proti Slovensku.

IAC Group (Slovakia), s. r. o. – Lozorno Plant International Automotive Components (IAC) je tretí najväčší dodávateľ automobilových interiérových komponentov na svete podľa trhového podielu a jediný globálny dodávateľ so zvláštnym zameraním na interiéry. Naše výrobné prevádzky sú rozdelené do štyroch geografických regiónov: Európa, Afrika, Ázia a Severná Amerika.

Naše výrobky sú navrhnuté tak, aby zlepšovali pohodlie, úžitok a bezpečnosť vo vnútri vozidla. Zahŕňajú:

Dverové systémy

Prístrojové panely a konzoly

Poťahy stropu a stropné systémy

Nárazníky a vonkajšia obloženie

Riešenia IAC môžu mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutia spotrebiteľov o kúpe v rôznych segmentoch vozidiel so zlepšeným pohodlím, bezpečnosťou, cenou a hmotnosťou. Naše široké výrobné kapacity a technológie poskytujú množstvo riešení, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky na dizajn a náklady zákazníkov. Naše výrobky ponúkajú výrobcom OEM príležitosti na zvýšenie personalizácie a používania materiálov šetrných k životnému prostrediu v novej generácii interiérov vozidiel.

Sídlo spoločnosti je v Luxemburgu. Pozdĺž celého sveta IAC zamestnáva 19 000 zamestnancov na približne 64 miestach v 17 krajinách.

Na území Slovenskej republiky sa môžeme pýšiť silným a stabilným závodom v západnej časti republiky, v malebnom Lozorne.