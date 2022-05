Advokáti radia: Ako neprísť o svoje dedičstvo a brániť sa proti vôli zosnulých príbuzných

Nevýhodné darovacie zmluvy, nedosiahnuteľné dedičstvo po blízkych zo zahraničia, obťažujúci majetok zosnulého suseda, či spory po smrti rodičov. Aj týmto témam sa venujeme v tradičnej právnej poradni MY novín.

Ako sa dostať k neprededenému majetku po príbuzných

Ako postupovať, keď po rodičoch zdedíte dlhy

Je možné získať späť svoje dedičstvo, ktoré bolo bez súhlasu prepísané na tretie osoby?

Ako sa dá brániť proti darovacej zmluve, ktorou rodičia prevádzajú celý majetok len na jedného zo súrodencov

Ako je možné získať pozemok, ktorý prepadol do majetku štátu, do svojho vlastníctva

Na otázky čitateľov odpovedajú JUDr. Silvia Tatrková a Miroslav Mazúch z advokátskej kancelárie v Martine

Po manželovej smrti som zdedila 1/6 jeho rodičovského domu. Na dedičskom konaní bola vyčíslená čiastka na 10 000 eur. V tom dome býva manželov brat a nedá sa s ním dohodnúť, aby mi vyplatil sumu za manželov podiel. Ako mám postupovať? Do domu nemám žiadny prístup.

Keďže ste spoluvlastníčkou uvedenej nehnuteľnosti, je nevyhnutné poznamenať, že máte právo iniciovať dohodu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V prípade, že ste tak neurobili, odporúčame vám zaslať písomnú výzvu spoluvlastníkovi, v ktorej navrhnete zrušiť a vyporiadať podielové spoluvlastníctvo písomnou dohodou, pričom môžete priložiť návrh dohody alebo aspoň podmienky, za ktorých ste ochotná túto dohodu uzavrieť. Zrejme to podstatné je vyčíslenie sumy, ktorú považujete za cenu dorovnania, pokiaľ by nadobudol váš podiel do svojho výlučného vlastníctva manželov brat.

Za predpokladu, že nedostanete spätnú reakciu, alebo sa nedohodnete, je vaším právom podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak nie je rozdelenie veci dobre možné, súd rozhodne autoritatívne o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva prikázaním veci za primeranú náhradu jednému zo spoluvlastníkov, pričom prihliadne v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka na účelné vyžitie veci. Hoci vlastníte veľkosť spoluvlastníckeho podielu len v 1/6, nie je samo o sebe vylúčené, aby súd prikázal nehnuteľnosť do vášho výlučného vlastníctva, pokiaľ o to prejavíte záujem s povinnosťou vyplatenia druhého spoluvlastníka. Rozhodnutie súdu má smerovať k tomu, aby neprinášalo so sebou ďalšie spory. Na druhej strane si každý musí uvedomiť, že nie je možné nikoho nútiť zotrvať v podielovom spoluvlastníctve a treba hľadať spôsob ako druhého spoluvlastníka vyplatiť.

Vašou alternatívnou možnosťou je predať svoj spoluvlastnícky podiel. Za predpokladu, že sa rozhodnete svoj spoluvlastnícky podiel predávať, je nutné myslieť na to, že v zmysle Občianskeho zákonníka majú ostatní spoluvlastníci, ak nejde o prevod blízkej osobe, predkupné právo. Znamená to, že je nevyhnutné, pod hrozbou možnej neplatnosti právneho úkonu, ponúknuť spoluvlastnícky podiel na predaj najskôr samotným spoluvlastníkom, ktorí sú oprávnení z predkupného práva. Uvedené riešenie by však zrejme neriešilo problém komplexne.

Objavil som v Katastri nehnuteľností neprededený pozemok po mojom strýkovi, ktorý okrem môjho nebohého otca nemal žiadnych príbuzných. Som posledný z priamych dedičov. Takisto som objavil neprededený pozemok po mojom otcovi, ktorý vlastnil s prvou manželkou. Toto manželstvo bolo bezdetné a bývalá manželka zomrela pred cca 60 rokmi. Mám nárok na dedičstvo ako jediný pozostalý najbližší príbuzný? Je možné vyvolať dodatočné dedičské konanie? Ako pri tom postupovať?