Pretože nám to nie je ľahostajné

Záujem firiem o udržateľnosť životného prostredia dokazuje úprimný a predovšetkým aktívny prístup k nej. Slová či záväzky už nestačia, podstatným sa stávajú činy. Aj spoločnosti akými sú Lidl a Kia, ktorých podnikanie má síce rozličný charakter, no ich spoločným krédom je šetrenie a ochrana životného prostredia, spojili svoje sily v boji za ekologickejšiu planétu. Ide o skvelú ukážku vzájomného podnecovania sa dvoch veľkých značiek k budovaniu zelenších zajtrajškov.

„Je dôležité neustále prízvukovať, že príroda je vyčerpateľným zdrojom energií a potrebuje našu ochranu. Základnými piliermi našej spoločností sú inovatívnosť, udržateľnosť, ochrana životného prostredia a zodpovedné podnikanie, pričom sledujeme aktuálne trendy a snažíme sa na ne proaktívne reagovať. Výnimkou nie je ani téma elektromobily, ktorá je v poslednom období čoraz častejšie skloňovaná,“ povedal Tomáš Bezák, riaditeľ komunikácie Lidl Slovenská republika.

Road show Na ceste k zelenšiemu zajtrajšku poukázala na to, aby si každý jednotlivec uvedomil, že pri nespočetných benefitoch, ktoré nám príroda dáva, sme povinní jej niečo aj vrátiť. Influencer Milan Bez Mapy a publicista Rasťo Chvála si to na ceste po Slovensku na plne elektrickom modeli Kia EV6 vyskúšali na vlastnej koži.

„Príroda je naším najväčším zdrojom inšpirácie. Uvedomujeme si, v akom alarmujúcom stave je naša planéta a aj to, že sme súčasťou tohto problému, preto pri projektovaní nových modelov berieme ohľad na budúcnosť. Nové elektrické autá sú jasným znakom nášho záväzku k udržateľnej mobilite. Našou víziou udržateľnej mobility nie je len transformácia našich produktov a služieb, ale aj transformácia prepojeného ekosystému nášho podnikania pozývaním ďalších partnerov, aby sa pripojili k budovaniu udržateľnej budúcnosti, čím by sme spolu chránili budúcnosť planéty,“ dodala k spoločnej iniciatíve Mária Spišiaková, PR & Event manažérka spoločnosti Kia Sales Slovakia.

Náš zelený tím vyrazil z Bratislavy, severom prešiel až do Košíc a vrátil sa po južnej trase. Počas toho, ako si dobíjal svoje autá na elektronabíjačkách pri predajniach Lidl, stihol rozobrať a pozrieť sa hlbšie aj na štyri vážne oblasti ochrany životného prostredia. Nadobudnuté vedomosti následne zužitkovali Rasťo a Milan v praxi na ďalších zastávkach, kde sa kreatívnymi aktivitami priblížili k rovnováhe medzi prírodou a spoločnosťou s cieľom zistiť, kto z nich sa stane naším EKO hrdinom.

Zacykli sa v recyklácií

O triedení a recyklácii odpadov sa u nás hovorí už čoraz častejšie a aj samotná téma sa stáva stále atraktívnejšou. Keďže nákupy sú každodennou súčasťou našich životov, z roka na rok narastá aj samotný objem odpadov. Vedeli ste totiž, že množstvo odpadu na jedného obyvateľa je asi 433 kilogramov za rok? „Toto číslo každým rokom rastie, takže v tomto smere je environmentálne povedomie Slovákov dosť slabé, stále sa však zlepšujeme v triedení,“ objasnila nám Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie OZV ENVI – PAK. Veľkým problémom pri samotnom triedení je tiež fakt, že ľudia často nevedia, kam s ktorým odpadom a vtedy ho radšej hodia do zmesového komunálneho odpadu, ktorý väčšinou končí na skládkach. Po edukatívnej časti nasledovalo aj samotné preverenie nadobudnutých vedomostí, čo chlapci zvládli s prehľadom na jednotku.

Moderné technológie v centre pozornosti

Určite budete súhlasiť s tým, že rýchlosť, akou napreduje automatizácia a vývoj umelej inteligencie, sa z roka na rok zvyšuje. S inováciami sa stretávame naozaj každý deň a na každom kroku. Moderné technológie nám nielenže pomáhajú k efektivite a zľahčujú mnohé aspekty života, ale prispievajú aj k budovaniu udržateľnej budúcnosti. Jednou z inovácií diskontného reťazca Lidl je pôvod všetkej energie na predajniach. „V rámci našich inovácií využívame fotovoltické zdroje, ktoré po novom inštalujeme už na všetky naše nové predajne. Tie budú zabezpečovať 20% ročnej spotreby elektriny,“ priblížil nám Martin Brezina, Energetik spoločnosti Lidl Slovenská republika. K podobnému záväzku sa zaviazala aj spoločnosť Kia: „Našou víziou je elektrifikácia na čisto elektrické produktové portfólio. Do roku 2026 plánujeme uviesť na trh až 11 plne elektrických vozidiel a model EV6 je len začiatkom,“ hovorí generálny marketingový manažér spoločnosti Kia Sales Slovakia, Radovan Pokojný. A o tom, ako moderné technológie fungujú priamo v praxi sa presvedčili aj naši chlapci počas navštívi predajne Lidl a výrobného závodu Kia.

vSAĎme na zelenú

Súčasný stav našich lesov je ovplyvnený predovšetkým klimatickými zmenami, preto ich treba využívať s mierou. Na otázku, čo môžu spraviť ľudia preto, aby kondícia lesov bola lepšia odpovedal Miroslav Ondruš z LESY SR š.p. OZ TATRY. „Základom je zníženie emisií. Je dôležité si uvedomiť, že stromy rastú 100 až 200 rokov, čiže nie sú schopné našu spotrebu vykrývať do takej miery, ako ju my dokážeme využívať.“. Životné prostredie však nepredstavujú len lesy, ale všetko okolo nás. Spoločnosti Kia rovnako záleží na prírode, preto sa zaviazala, že: „Do roku 2045 sa zaväzujeme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a na to, aby sa nám to podarilo, bude 100% elektrickej energie vo výrobných závodoch Kia z obnoviteľných zdrojov. Naše nové produkty budú navrhnuté s cieľom znižovať škodlivý vplyv na životné prostredie,“ objasnila Mária Spišiaková, PR & Event manažérka spoločnosti Kia Sales Slovakia. So zreteľom na túto tému sa Milan a Rasťo vrátili do školských lavíc. S malými pomocníkmi zo základnej školy sa opäť rozhodli zmerať si svoje sily v ďalšej výzve, ktorá sa týkala prípravy sadeničiek.

Povedzme NIE na plytvaNIE

K celosvetovým problémom patri taktiež aj plytvanie potravinami, ktorý negatívnym spôsobom významne ovplyvňuje životné prostredie. Nejde však len ekonomický či ekologický problém, ale aj problém etický. Spoločnosť Lidl si uvedomuje svoju zodpovednosť aj v tejto oblasti a už pred viac než rokom spustil potravinovú zbierku Podeľ sa a pomôž. „Tento projekt je obrovským prínosom pre núdzne rodinky v našom zariadení. Častokrát musia rodiny vyžiť z jedného mesačného príjmu, a tak im po zaplatení nevyhnutných mesačných výdavkov neostáva na zakúpenie pestrej stravy a nevyhnutnej drogérie,“ priblížila situáciu Jana Fajčíková, sociálna pracovníčka z neziskovej organizácie DORKA. Po výzve, ktorá na EKO hrdinov čakala, sa Milan s Rasťom presunuli priamo do DORKY. Poriadne otestovali aj kufor s kapacitou 520 litrov a do centra prišli pripravení – doniesli totiž plný kufor dobra.

Katarína Kretter, ENVI - PAK

A kto sa vlastne stal našim novým EKO hrdinom? V tejto road show niet porazených – víťazmi sú obaja, pretože rovnako priložili ruku k dielu. Chlapci priblížili verejnosti skutočne dôležité témy a prispeli tak nielen k ochrane životného prostredia, ale aktívne motivovali aj verejnosť k zapojeniu sa. Tieto témy by totiž nemali byť ľahostajné pre nikoho z nás. Ak sa totiž pripojí k ochrane našej planéty každý jeden z nás rovnako, ako to urobili aj Milan a Rasťo, víťazmi sa do budúcna staneme všetci. Krásnym ukončením tejto road show bolo odovzdanie svojich vlastných výhier neziskovej organizácií Brána do života, čím pomohli a spravili predovšetkým radosť tým, ktorí to potrebujú najviac.