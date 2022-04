Povedzme nie na plytvanie

PR článok

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Každý deň sa nazbiera početné množstvo nespotrebovaných potravín. Potravinami sa plytvá v každej jednej krajine, naprieč celým dodávateľským reťazcom, od počiatočnej poľnohospodárskej produkcie až po konečnú spotrebu v domácnostiach. Plytvanie potravinami je celosvetový problém, ktorý negatívnym spôsobom významne ovplyvňuje životné prostredie. K tomu, v akom stave je naša planéta, a v akom stave ju zanecháme ďalším generáciám, nepristupujú ľahostajne ani spoločnosti Kia a Lidl, ktoré dlhodobo podnikajú dôležité kroky k zelenšej a hlavne šetrnejšej budúcnosti.

Plytvanie potravinami nie je len ekonomický či ekologický problém, ale aj problém etický. Na Slovensku naozaj nemáme núdzu o potraviny. Problémom je však nedostatok finančných prostriedkov, ktoré mnohých limitujú. To, čo je pre niekoho maličkosť a samozrejmosť, je pre druhého vzácnosť. Preto je vždy najdôležitejšie začať od seba – namiesto nákupu zbytočných potravín, ktoré nakoniec skončia v koši skúsme myslieť na ľudí okolo nás a podeľme sa.

Lidl, ako jeden z najväčších potravinových reťazcov na Slovensku, si uvedomuje svoju zodpovednosť v tejto oblasti a už pred viac než rokom spustil potravinovú zbierku Podeľ sa a pomôž. Jedinečná iniciatíva tak vytvorila príležitosť pre svojich zákazníkov pomôcť najrôznejším organizáciám naprieč celým Slovenskom. Pre každú zo 155 predajní Lidl je totiž vybraná jedna z viac ako 90 zapojených organizácií, ktorej putuje potravinová pomoc.

„Projekt Podeľ sa a pomôž je obrovským prínosom pre núdzne rodinky v našom zariadení. Častokrát musia rodiny vyžiť z jedného mesačného príjmu, a tak im po zaplatení nevyhnutných mesačných výdavkov neostáva na zakúpenie pestrej stravy a nevyhnutnej drogérie,“ priblížila situáciu Jana Fajčíková, sociálna pracovníčka z neziskovej organizácie DORKA.

Jednou zo zapojených organizácií je teda práve nezisková organizácia DORKA vo Zvolene, ktorá primárne sprostredkováva pomoc núdznym rodinám. „Sociálne služby poskytujeme úplným a neúplným rodinám s deťmi, ktoré z rôznych dôvodov prišli o bývanie, ale chcú vytvoriť bezpečné prostredie pre výchovu svojich detí a chceli by sa uplatniť na trhu práce. Momentálne máme v zariadení 6 rodín,“ dodáva Jana Fajčíková.

video //www.youtube.com/embed/yvtovwWU5Zs

Po výzve, ktorá na EKO hrdinov čakala vo zvolenskom Lidli, sa Milan s Rasťom presunuli plne elektrickým crossoverom Kia EV6 priamo do centra diania – do DORKY. Poriadne otestovali aj kufor, ktorý má kapacitu až 520 litrov, a do centra prišli pripravení – doniesli totiž plný kufor dobra v podobe trvanlivých potravín, hygienických potrieb, ale aj rôznych maškŕt. Mnohí zákazníci, ktorí pomocou Podeľ sa a pomôž pomáhajú, si môžu myslieť, že najdôležitejšie sú múka a cestoviny. Áno, aj to sú veľmi dôležité potraviny, avšak mnohé maminky s deťmi ubytované v podobných centrách si takýto nákup zabezpečia, čo ale častokrát vynechajú sú práve malé drobnosti, sladkosti či ovocné taštičky pre tých najmladších.

Inšpirujte sa našimi EKO hrdinami a skúste pri svojom nákupe prihodiť do košíka niečo malé pre svoju miestnu neziskovú organizáciu. Pretože to, čo je pre vás maličkosť, vyčaruje inému na tvári široký úsmev.