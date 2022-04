Vsaďme na zelenú

PR článok

Príroda predstavuje naše bohatstvo a je nenahraditeľná vo všetkých jej zložkách. Veľakrát stačia už aj malé zmeny, ktorými môže každý z nás pre ňu spraviť niečo prospešné. Už len naše bežné denné činnosti vyčerpávajú prírodné zdroje a menia prirodzené prostredie s trvalými následkami na kvalitu vody, pôdy, ovzdušia a biodiverzity.

Aj súčasný stav našich lesov je ovplyvnený predovšetkým klimatickými zmenami, preto ich treba využívať s mierou. Vedeli ste totiž, že dospelý listnatý strom ako je buk, vo veku približne 100 rokov, dokáže vyprodukovať 1000 litrov kyslíka denne, čo je v podstate spotreba troch bežných ľudí? Na otázku, čo môžu spraviť ľudia preto, aby kondícia lesov bola lepšia odpovedal Miroslav Ondruš z LESY SR š.p. OZ TATRY. „Základom je zníženie emisií. Naša spoločnosť využíva zem pomerne intenzívne a znečisťovanie ovzdušia má vplyv práve na lesy, nakoľko sa nedokážu rýchlo regenerovať. Je dôležité si uvedomiť, že stromy rastú 100 až 200 rokov, čiže nie sú schopné našu spotrebu vykrývať do takej miery, ako ju my dokážeme využívať.“.

Na ochrane životného prostredia a obnove lesov spoločnosti Lidl skutočne záleží, o čom svedčí aj projekt Voda pre stromy. „Od roku 2014, odkedy spolupracujeme na tomto projekte s Lidlom, sa nám podarilo vysadiť už vyše 1,5 milióna sadeníc a neprestávame,“ hovorí Veronika Vallová, LESY SR š.p. OZ TATRY.

Životné prostredie však nepredstavujú len lesy, ale všetko okolo nás. Kia rovnako ako Lidl patrí medzi spoločnosti, ktorým záleží na prírode a neustále pomáhajú zlepšovať ochranu životného prostredia. Dôležitou súčasťou ich zelenej stratégie je aj pravidelné sledovanie a vyhodnocovanie spotreby energií, materiálov, ako aj množstva produkovaného odpadu, odpadových vôd a emisií. „Do roku 2045 sa zaväzujeme dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, na to aby sa nám to podarilo, bude 100% elektrickej energie vo výrobných závodoch Kia z obnoviteľných zdrojov a naše nové produkty budú navrhnuté s cieľom znižovať škodlivý vplyv na životné prostredie. Zároveň sme zaujali proaktívny prístup pokiaľ ide o ochranu oceánov, nakoľko sú významom producentom kyslíka a regulujú klímu celej planéty ako aj ochranu prílivových bahnísk, ktoré sú na zozname svetového dedičstva UNESCO a ročne pohltia až 260 000 ton škodlivých emisií, čo zodpovedá množstvu, ktoré vyprodukuje až 110 000 áut so spaľovacím motorom. Vyhodený odpad a plasty v oceánoch predstavujú vážne ohrozenie morského života, no vieme, že sa dá premeniť na účelné a opätovne použiteľné materiály. V spoločnosti Kia sa preto snažíme recyklovať a využiť plastový odpad a vyradené rybárske siete na výrobu podláh vo vozidlách Kia, na výrobu sedadiel zas využívame plastové fľaše a vlnené vlákna,“ dodáva Mária Spišiaková, PR & Event manažérka spoločnosti Kia Sales Slovakia. Víziou oboch spoločností a ich podnikania je teda nielen udržateľná mobilita či transformácia produktov a služieb, ale aj transformácia prepojená na ekosystém ich partnerov a dodávateľov.

So zreteľom na tému ekológie sa Milan s Rasťom vrátili do školských lavíc. S malými pomocníkmi zo základnej školy sa opäť rozhodli zmerať si svoje sily vo výzve. Táto výzva však nemá víťazov ani porazených – vyhrali všetci, ktorí priložili ruku k dielu.