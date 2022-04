Szilárd Mangult: Obdobie relatívne lacných energií je za nami, domácnosti majú stále priestor na úsporu

S riaditeľom divízie Obchod a služby v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s., sme sa rozprávali na aktuálne témy.

Ako sa v súčasnosti vyvíja situácia s cenami energií na slovenskom trhu?

Pre na konflikt na Ukrajine je situácia na trhu s energiami veľmi nestabilná. Každá informácia týkajúca sa finančných alebo komoditných trhov, túto nestabilitu ešte viac posilňuje. Bežné denné finančné operácie pri štandardných kontraktoch na elektrinu sú v týchto dňoch drahšie aj o niekoľko desiatok € za MWh. Práve to spôsobuje obavy obchodníkov, ktorí nie sú ochotní na takýchto rizikových trhoch obchodovať. Trh sa tak stáva nelikvidným.

Dnes je napríklad nákupná cena elektriny pre rok 2023, 170 € za MWh. Na porovnanie minulý rok v máji bola cena za jeden MWh, 70 €. Len na spresnenie. Cena 170 € za MWh nie je cena, za ktorú si zákazník môže elektrinu zakúpiť. Je to len cena tzv. základného pásma bez ostatných nákladov a poplatkov. Aktuálne spotové ceny sú ešte vyššie (častokrát aj násobne). Spotová, teda okamžitá cena je pritom dôležitá pre vyrovnávanie spotreby na dennej báze u dodávateľov, ale aj u veľkých zákazníkov.

Mgr. Szilárd Mangult (zdroj: Stredoslovenská energetika, a.s.)

Mgr. Szilárd Mangult (45) Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu, Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2011 pôsobí ako riaditeľ divízie Obchod a služby v spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s., kde zodpovedá za obchodné aktivity SSE (obchodný predaj, marketing a B2C predaj, nákup a správa portfólia, cenotvorba a riadenie rizík). Po ukončení štúdia pôsobil ako Riaditeľ predaja veľkým zákazníkom a SME v spoločnosti Slovak Telekom. V rokoch 2010 – 2011 pôsobil ako Riaditeľ pre biznis a retail v spoločnosti Západoslovenská energetika, kde sa okrem iného venoval tvorbe a implementácie obchodnej stratégie, vyjednávaniu a riadeniu vzťahov so zákazníkmi a procesom súvisiacim s predajom energií zákazníkom.

Čo ich ovplyvňuje?

V týchto dňoch ceny komodít najviac ovplyvňuje, teda okrem samotného konfliktu, tok plynu z Ruska do Európy. Vieme že, ruský Gazprom v mierových podmienkach dodáva do Európy približne 40% plynu. Toky plynu sú v tomto vykurovacom období nižšie ako tomu bolo v predchádzajúcich obdobiach. Tento problém začal už v minulom roku s odkladom spustenia Nord Stream2. Toky cez plynovod Jamal boli v minulom mesiaci prakticky na nule.

Plynovody Nord Stream a Eustream momentálne bežia v plnom režime a len s malými odchýlkami. Veľký vplyv na pohyby cien plynu mali napríklad aj posledné vyjadrenia prezidenta Putina o predaji komodít z Ruska v rubľoch. A tiež zmena stratégie plnenia zásobníkov v Európe na základe vyjadrení Európskej únie. Ceny uhlia sú tiež mimoriadne vysoké. Hrozba nedodania dostatočného množstva plynu na trh, vystrelila cenu uhlia na historické maximá takmer k 300 dolárov za tonu. A nemôžeme zabudnúť na rast cien emisných povoleniek, ktoré majú tak isto priamy dopad na cenu elektriny.

Aká je prognóza rastu cien energií na Slovenku v najbližšom období?

Prognózovať cenu energií je v súčasnosti veľmi náročné. Ich rast závisí od viacerých faktorov. Hlavne teda od dodávok plynu do Európy. Na dodávky plynu sa dnes pozeráme opatrne, a ich obmedzenie môže spôsobiť opätovné pohyby cien. Prichádzajúca jarná a letná sezóna môže toto cenové napätie uvoľniť. Netreba však zabudnúť na potrebu plnenia zásobníkov. Ktoré sú dnes naplnené na 25%. Dodávky skvapalneného plynu do Európy sú síce veľké, no ich ďalšie navyšovanie je problematické. Preto by odpojenie sa od ruského plynu bolo veľmi náročné a cenu by ešte navyšovalo. V spojení s cenami komodít je potrebné spomenúť vysokú mieru inflácie.

Ako rast cien ovplyvní výšku nákladov spotrebiteľov energií?

Obdobie relatívne lacných energií je zdá sa minulosťou. Toto platí najmä pre odberateľov ktorí nepatria do regulovaných segmentov. Neregulovaní firemní zákazníci už pociťujú vyššie ceny energií od 4. štvrťroka 2021. Na prelome rokov 2021 / 2022 bolo tempo rastu cien energií dovtedy nepredstaviteľné. Ceny medziročne rástli dvoj až trojnásobne. Táto prvá vlna cenového rastu postihla hlavne firemných zákazníkov, ktorí si vopred nefixovali cenu na dlhšie obdobie.

V budúcom roku zasiahne cenový nárast už aj ostatných firemných zákazníkov. Lepšia situácia je v prípade domácností. V dôsledku pevnej ceny na rok vopred, domácnosti v tomto roku nepociťujú aktuálne vysoké trhové ceny. Tie sú v súčasnosti trojnásobne vyššie ako regulované ceny. Domácnosti sa v prípade elektriny naviac nemusia obávať ani cien v rokoch 2023 a 2024. Najväčší výrobca elektriny na Slovensku uzatvoril memorandum, ktorým garantuje stabilnú výšku cien na najbližšie dva roky. Neistá je situácia pri domácnostiach, ktoré vykurujú plynom alebo odoberajú teplo z plynových kotolní. Ak sa situácia nezmení, budú účty za vykurovanie plynom v budúcom roku výrazne rásť. V dôsledku aktuálnej situácie na trhu s plynom, sa nedá vylúčiť ani scenár 100% rastu cien plynu pre domácnosti.

Ako môžu domácnosti ušetriť na energiách?

Vieme že tá najlacnejšia energia je nespotrebovaná energia. Pričom najviac sa dá ušetriť pri vykurovaní budov. Keď si doma znížite teplotu len o 1 stupeň, usporíte energiu vo výške 6%. Pri súčasných vyšších cenách energií sa Vám tiež skôr vrátia peniaza za zateplenie domov alebo výmenu okien. Veľké straty spôsobuje stand-by režim elektrospotrebičov a staršie, menej úsporné elektrospotrebiče. Ak sa rozhodujete vymeniť plynový kotol napríklad za tepelné čerpadlo, teraz je ten správny čas. Okrem šetrenia na drahom plyne, ušetríte so štátnou dotáciou aj pri kúpe čerpadla. Veľa ďalších typov a rád ako ušetriť na energiách v domácnosti nájdu čitatelia na našej web stránke. Často ide o drobnosti, ktoré si ani neuvedomujeme, že robíme alebo nerobíme vôbec. Už malá zmena v správaní dokáže šetriť peniaze.

Aké alternatívne zdroje môžu pomôcť znížiť cenu energií v budúcnosti? Aké obnoviteľné zdroje energie existujú na Slovensku?

Najviac zelenej energie sa na Slovensku vyrába z vody a biomasy. Ďalším obnoviteľným zdrojom je solárna energia. Veterná energia sa využíva minimálne, pretože u nás tak veľmi nefúka. A biomasa zahŕňa aj energiu vyrobenú z bioplynu.

Na akej úrovni v rámci Európy je Slovensko vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie?

Podľa údajov Eurostatu bol v roku 2020 podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energií u nás vo výške 17%. Je to menej ako celoeurópsky priemer. Na druhej strane sme na tom lepšie ako naši susedia s výnimkou Rakúska.

Môže využívanie obnoviteľnej energie pozitívne ovplyvniť naše peňaženky?

Na Slovensku sa už niekoľko rokov úspešne beží program štátnych dotácii pre domácnosti „Zelená domácnostiam“. Najviac financií z tejto podpory sa využilo na obstaranie tepelných čerpadiel. Nasledujú slnečné kolektory a fotovoltaické panely. Obnoviteľné zdroje majú nielen pozitívny dopad na prírodu a znižovanie emisii. Sú zaujímavé aj z pohľadu návratnosti investícii. Hlavne dnes, pri vysokej inflácii a rastúcich cien energií, je investícia do obnoviteľného zdroja aktuálna. Zaujímavá pre zákazníkov je aj energetická nezávislosť. Aj v Európskej únii prevláda názor, že tepelné čerpadlá sú účinný prostriedok celoeurópskej energetickej nezávislostí od zahraničných importov energií.

Aký pozitívny vplyv má využívanie obnoviteľných zdrojov na prírodu? Aké sú základné rozdiely medzi zelenou a klasickou energiou?

Zelenou energiou sa najčastejšie myslí energia vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie. Teda slnko, voda, vietor, biomasa. Táto energia má schopnosť obnovovať sa a jej využívanie je šetrnejšie k prírode. Hlavne z pohľadu emisií. Na druhej strane energia vyrobená z uhlia a zemného plynu je hlavným zdrojom klimatickej zmeny, ktorej práve teraz čelíme.

Čím by sa ľudia mali riadiť pri výbere dodávateľa energií?

Stabilita dodávateľa je v tejto dobe asi najdôležitejšie kritérium. Hlavne po minuloročnom krachu najväčšieho alternatívneho dodávateľa na Slovensku, Slovakia Energy. Meniť dodávateľa kvôli úspore pár eur za rok, nemusí byť to najlepšie rozhodnutie. Zákazníci skrachovanej Slovakia Energy z jedného dňa na druhý, ostali bez dodávateľa a zažili rýchly a vysoký nárast cien, keď sa presunuli do režimu dodávateľa poslednej inštancie.

Okamžitým problémom bolo tie zabezpečenie plynulosti dodávok energií. A pre zákazníkov hľadanie si nového dodávateľa. Viacerí alternatívni dodávatelia aj teraz menia svojim zákazníkom fixne dohodnuté ceny. Čo skutočne nie je dôveryhodné a profesionálne. A okrem stability dodávateľa je dôležitá ja jeho dostupnosť cez siete pobočiek, kvalitný web a zákaznícke appky pre komfortné riešenia požiadaviek.