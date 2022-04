Súťaž s pivom Šariš o nové auto!

Kľúčom k Toyote C-HR Hybrid a ďalším 500 cenám je skvelá chuť piva. Výherný kód sa ukrýva pod vrchnákom sklenenej fľaše alebo plieškom plechovky.

S iskrou v srdci vyhráva každý. A niektorí šťastlivci k tomu získajú aj fantastické elektrobicykle, zahrajú si na Playstation, vypočujú si hudbu na kvalitných slúchadlách a jeden milovník piva Šariš získa kľúče od Toyoty C-HR Hybrid.

V každom kúte Slovenska

Značka Šariš pripravila súťaž pre všetkých milovníkov piva. Bez ohľadu na región, pohlavie a záľuby, každý má šancu vyhrať auto a niektorú z 500 hodnotných cien. „Chceme ľudí potešiť, dopriať im pocit radosti z prekvapenia a jednoduchým spôsobom im poďakovať za to, že so značkou Šariš sú tu už viac ako polovicu storočia,“ hovorí manažér Pivovaru Šariš Grzegorz Komora. Či sa rozhodnete pre sklenenú fľašu, alebo plechovku, kľúč k výhre sa skrýva pod uzáverom. Po typickom zvuku otvoreného piva, ktorý poteší zmysly nejedného dospeláka, sa stačí pozrieť pod povrch. Doslova. Možná výhra má podobu 8-miestneho kódu, ktorý sa nachádza z vnútornej strany pivnej korunky či pliešku na plechovke. Nenechajte si ho pre seba, ale zapojte sa s ním do súťaže. Pošlite ho cez bezplatnú SMS na číslo 0902 020 292 v tvare ISKRA_kód alebo cez web www.vyhrajsosarisom.sk v termíne od 1. 4. do 30. 6. 2022.

S pivom Šariš do sveta

Výhra je naozaj lákavá. Toyota C-HR 1,8 Hybrid e-CVT je dynamické a technologicky úsporné auto, ktoré dodá iskru každej jazde a povýši ju na nezabudnuteľný zážitok. Tento dizajnový crossover má najmodernejšie hybridné technológie a jeho spotreba je v meste iba 4,7 l/100 km.

Zážitok, ale ten pivný, sľubuje aj pivo Šariš. To svojou výnimočnou kvalitou a príjemne horkou chuťou uspokojí aj toho najnáročnejšieho milovníka zlatého moku. Nečudo, že značka pravidelne získava významné ocenenia v hodnotení kvality doma i v zahraničí. Vďaka skvelej chuti piva a zapojeniu sa do súťaže tak máte teraz možnosť vychutnať si pocit radosti hneď dvakrát. A to zahreje pri srdci každého pivára.

Vyhráva každý

Pivných fajnšmekrov môže okrem možnosti získať hlavnú cenu potešiť aj 500 okamžitých výhier – tri elektrobicykle Crussis, 10x Playstation 5 či 487 bezdrôtových slúchadiel JBL. Šancu vyhrať má každý kód prihlásený do súťaže, pričom ich počet nie je limitovaný. V prípade, že súťažiaci nezískajú žiadnu z týchto vecných výhier, dostanú od značky Šariš voucher s 10-percentnou zľavou do e-shopu. O majiteľovi nového automobilu rozhodne žrebovanie, ktoré sa uskutoční začiatkom júla. Tak vychutnávajte, súťažte a pamätajte, že s iskrou v srdci vyhráva každý!