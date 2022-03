Aj vďaka týmto farmárom a výrobcom naše potraviny necestujú cez pol sveta

Lokálne potraviny sú dnes trendom trhovísk a modernej kuchyne, ale zároveň aj nevyhnutnosťou pre každú krajinu.

Viete aké potraviny na vašom stole pochádzajú zo slovenských zdrojov? Možno by ste boli prekvapení koľko výrobkov na policiach supermarketov, ale aj v miestnych obchodoch neprecestovalo polovicu sveta, lebo vyrástli na poliach v našom najbližšom okolí. Vďaka miestnym pestovateľom a spracovateľom, ktorí zásobujú predovšetkým slovenský trh.

Cukor sa rodí v Kalnej nad Hronom

Ak kupujete klasický biely cukor do kávy alebo na pečenie, môžete si byť istí, že pochádza zo Slovenska. Jedným z dvoch fungujúcich cukrovarov, ktoré dokážu uspokojiť celkový domáci dopyt po tejto potravine, sú Slovenské cukrovary, s.r.o. v Seredi. Ich najväčším dodávateľom suroviny, teda cukrovej repy, je Donau farm z Kalnej nad Hronom s ročným objemom 65 tisíc ton.

Zber cukrovej repy v Kalnej. (zdroj: Erik Ivanič, Donau farm)

„Donau farm je podnik s najvyššou výmerou cukrovej repy na Slovensku a patrí definitívne k najväčším dodávateľom cukrovej repy do Slovenských cukrovarov,“ potvrdzuje Adrian Šedivý, výkonný riaditeľ cukrovarov. Prvenstvu v sebestačnosti sa teší len cez nádych nostalgie k ostatným potravinám, v ktorých by Slovensko mohlo byť bezproblémovo sebestačné. „Podmienky pre hospodárenie poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov stanovuje štát a je to jeho úloha nastaviť podmienky hospodárenia pre náš sektor tak, aby sa zvyšovala sebestačnosť v potravinách,“ dodáva Šedivý.

Ilustračná fotografia (zdroj: Pexels)

Pestovatelia z Donau farm obrábajú 9,5 tisíc hektárov pôdy v levickom regióne a ročne vyprodukujú okrem cukrovej repy ďalších 55 - 60 tisíc ton plodín, vrátane strukovín a obilnín. „V súčasnom, čoraz viac globalizovanom svete je dôležité zachovať a rozvíjať to, čo je pre daný región typické. Snažíme sa tiež prispieť k tomu, aby slovenské poľnohospodárstvo bolo podľa možností sebestačné aspoň v niektorých plodinách,“ hovorí Michael Houmann, generálny riaditeľ Donau Agro.

Vypestované, pomleté, aj upečené na Slovensku

Priamo pri sútoku Váhu a Malého Dunaja, kde sa začína úrodný kraj Žitného ostrova, sídli rodinný podnik Mlyn Kolárovo. Od roku 1994 k prvej prevádzke v mlyne pribudli ešte tri a dnes sú významným spracovateľom obilia a jedným z najväčších mlynov v regióne, aj na Slovensku. Až 730 ton pšenice, raže či špaldovej pšenice vyjde denne z mlyna v podobe múky a ďalších produktov. Ročne spracujú až 130 tisíc ton obilnín.

O Mlyne Kolárovo je známe, že pri nákupe obilia, ale aj dodávaní hotových produktov, sa orientuje na domácich pestovateľov. Čo je za týmto rozhodnutím? Vysvetľuje spolumajiteľ mlynov Levente Varga: „Slovensko má veľmi dobré podmienky na pestovanie obilnín, preto tu v regióne môžeme nakúpiť kvalitnú pšenicu v potrebnom množstve. Keďže v cene vstupov sú aj logistické náklady, je to aj ekonomické riešenie. Takto chceme podporiť lokálnych producentov a lokálnu ekonomiku.“ Medzi stovkou dodávateľov sú malí farmári, aj väčšie a stabilnejšie spoločnosti, ku ktorým patrí už spomínaná Donau farm.

Ilustračná fotografia (zdroj: Pixabay)

Veľká časť produkcie mlynu ostáva na Slovensku. Múku, múčne zmesi alebo krupice pod názvom Vitaflóra nájdete v obchodných reťazcoch v regióne, napríklad v Kauflande, Lidli, či COOP Jednote. „Ďalšiu významnú časť produktov dodávame pekárňam ako je Minit Slovakia, alebo novozámocká Pekáreň Juraj Oremus a samozrejme aj do menších, lokálnych pekární,“ dodáva majiteľ Mlynov v Kolárove.

Kde všade nájdeme domáce výrobky

K podpore práce farmárov a pestovateľov neodmysliteľne patrí aj obchodovanie na komoditných burzách. Odberateľmi obilnín alebo olejnín sú nákupcovia, ktorí s nimi obchodujú na zahraničných burzách. Každý rok je viac v kurze niektorá iná plodina, závisí to od počasia, úrody a dopestovaného množstva. Robert Palacka je zástupcom nadnárodnej obchodnej a spracovateľskej spoločnosti ADM na Slovensku. Obchodné vzťahy udržiava aj so slovenskými pestovateľmi z Donau farm v Kalnej. „Ročne od nich odoberáme približne 5 - 6 tisíc ton pšenice a približne podobné množstvo kukurice. Z olejnín hlavne sóju a repku v objeme do tisíc ton,“ hovorí Palacka.

Ilustračná fotografia (zdroj: Pixabay)

Vyvezené plodiny ale nekončia len v iných krajinách. „ADM je spoločnosť produkujúca, nie len obchodná, takže naše produkty sa vracajú späť na domáci slovenský trh v rôznej podobe. Napríklad ako potravinársky olej, technický olej, zdravá výživa, alebo vedľajšie produkty v podobe repkových, slnečnicových a sójových šrotov, používaných na kŕmenie hospodárskych zvierat,“ vysvetľuje cirkuláciu poľnohospodárskej výroby Robert Palacka. Mnohé z týchto výrobkov sa spracúvajú u našich českých susedov Olomouci.

Udržateľné pestovanie aj výroba

Ideálna predstava udržateľnosti celého cyklu výroby potravín od semienka po hotový chlieb dostala pomenovanie „z farmy na stôl“. Znamená to najkratšiu a podľa možností ekologickú cestu poľnohospodárskych surovín cez spracovateľa potravín až ku konzumentovi. „Trvalú udržateľnosť vieme dosiahnuť len dlhodobou koncepciou, ktorá vníma potreby životného prostredia, ale aj má sociálnu zodpovednosť k regionálnej komunite,“ vysvetľuje Adrian Šedivý zo Slovenských cukrovarov.

Slovenské cukrovary v Seredi. (zdroj: Archív cukrovarov)

Podľa jeho slov, takéto zodpovedné podniky musia mať jasnú stratégiu v strednodobom horizonte. „Z pohľadu trvalej udržateľnosti však Donau farm presahuje tieto hranice a dovoľujem si tvrdiť, že vplyv tejto spoločnosti z hľadiska objemu produkcie má výrazný národohospodársky význam,“ hovorí výkonný riaditeľ cukrovarov a dodáva, že cestou zavedených systémových štandardov by sa mali uberať všetci dodávatelia komodít.

