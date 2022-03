Podpora mladých talentov a inovačných projektov v agropotravinárskom priemysle na SPU v Nitre

SPU v Nitre má so svojím jedinečným edukačným a výskumným zameraním exkluzívne postavenie v rámci Slovenskej republiky, pričom rozvíja aktivity na podporu mladých talentov, podnikania a inovácií v oblasti potravinového systému vo všetkých fázach zakladania firiem s cieľom prispieť k rozvoju regionálneho a celoslovenského poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu.

Univerzita sa aktívne zapája do národných a medzinárodných projektov úzko prepojených s praxou, čím podporuje mladé talenty a inovačné projekty zamerané na poľnohospodársku produktivitu a udržateľnosť, vývoj kvalitných a bezpečných potravín a ich uvádzanie na trh. Významný potenciál univerzity podporilo aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytnutím dotácie na inovatívny projekt Inovačné zoskupenie na podporu udržateľných potravinových systémov (InUPS), ktorý bol podaný v rámci výzvy SRIN č. 6/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu inovatívnych projektov v Slovenskej republike v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií uplatniteľných v praxi. Cieľom projektu InUPS je podporiť inovačné činnosti slovenských startupov a začínajúcich podnikateľov v oblasti potravinového systému, vrátane výroby zdravých potravín vyrábaných zelenými technológiami a s minimálnou uhlíkovou záťažou, posilniť spoluprácu medzi podnikateľskou a akademickou sférou, ako aj zvýšiť udržateľnosť potravinového systému a zlepšiť inovačný ekosystém v Nitrianskom samosprávnom kraji.

Súťaž o najinovatívnejšie projekty na Fakulte biotechnológie a potravinárstva

V rámci projektu InUPS zrealizovala fakulta súťaž o najinovatívnejšie projekty v agropotravinárskom priemysle. Do súťaže sa zapojilo 12 účastníkov, ktorí vo svojich podnikateľských zámeroch predstavili unikátne modely využívania prírodných zdrojov, rozvoj gastroscény, udržateľnosť produkcie potravín a rozvoj miestneho agropotravinárstva, produkciu biologicky hodnotných výrobkov, ako aj netradičných a inovatívnych potravín, či využívanie vedľajších potravinových produktov. Odborná porota vybrala šesť projektov, ktoré postúpili do užšieho výberu, čím vybraní účastníci získali možnosť zúčastniť sa odborného akceleračného programu a iné benefity v podobe realizácie výskumu „šitého na mieru“ v laboratóriách Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre. Na slávnostnej konferencii spojenej so záverečnou prezentáciou inovačných projektov, ktorá sa uskutoční 23. marca 2022 v priestoroch Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre, vyberie odborná porota tri najúspešnejšie projekty, ktoré získajú zaujímavé finančné odmeny určené na podporu a rozvinutie ich kreatívnych ideí.

O inovačných projektoch startupov budeme počuť v podcastoch

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v rámci projektu InUPS buduje podcastové štúdio, ktoré bude slúžiť nielen na zdieľanie informácií, propagáciu a popularizáciu výsledkov jednotlivých inovačných projektov, ale stane sa aj zaujímavou komunikačnou platformou pre ďalšie generácie startupov a študentov.

Študuj na Fakulte biotechnológie a potravinárstva a prispej svojím nápadom k zelenšej budúcnosti

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre ponúka atraktívne bakalárske, inžinierske a doktorandské študijné programy v študijných odboroch potravinárstvo, biotechnológie a biológia, aktívne sa zapája do výskumných a vzdelávacích projektov smerovaných na prilákanie a rozvoj talentov a podporu začínajúcich podnikateľov a startupov. Významne spolupracuje s praxou s cieľom vyvíjať inovatívne technológie, produkty alebo služby a zapája verejnosť do zmien v potravinovom systéme, čím otvára priestor talentovaným ľuďom presadiť sa v náročnom konkurenčnom prostredí.

prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD.

Prodekanka pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy

Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

Koordinátorka projektu InUPS

