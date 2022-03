Zálohovanie sa už nosí

Zálohovanie PET fliaš a hliníkových plechoviek môže byť aj štýlové. Dôkazom je spolupráca spoločností BUDIŠ, a.s., a SLOVNAFT, a.s., s návrhárom Ferom Mikloškom. Už od marca dostanú zákazníci vo vybraných sieťach potravín a na čerpacích staniciach Slovnaft praktické pomôcky, ktoré im zálohovanie uľahčia.

V snahe zjednodušiť spotrebiteľom celý proces zálohovania, predstavili najväčší slovenský výrobca minerálnych vôd a prevádzkovateľ najväčšej tuzemskej siete čerpacích staníc praktické pomôcky s dizajnom slovenského návrhára Fera Mikloška. Slúžia na pohodlné a predovšetkým opakovateľné odnášanie fliaš či plechoviek naspäť do obchodu.

Odnosky i tašky získajú zákazníci počas celého marca zdarma pri kúpe vôd Budiš, Fatra a Gemerka. „Zálohovanie vítame a podporujeme. Je to významný príspevok k ochrane životného prostredia. Plasty môžu byť príjemnou súčasťou našich životov za predpokladu, že s nimi budeme narábať zodpovedne a efektívne. Aj preto chceme spotrebiteľom tento krok čo najviac uľahčiť a rozdať im viac ako pol milióna praktických tašiek a odnosiek cez obchodné siete po celom Slovensku,“ hovorí Juraj Slaninka, riaditeľ nealko segmentu BUDIŠ, a.s. „Na našich čerpacích staniciach bude k dispozícii 15 000 dizajnových tašiek, vďaka ktorým môžu naši zákazníci použité obaly bezpečne odložiť a neskôr vrátiť do obchodu. V aute tak majú poriadok a pri ceste k zálohovaciemu automatu tašku len vytiahnu z auta a môžu prázdne fľaše pohodlne odovzdať,“ hovorí Ján Predanocy, zodpovedný za maloobchodný predaj a prevádzku čerpacích staníc Slovnaft. Zákazníkov na akciu na všetkých 251 čerpacích staniciach upozornia výrazné pútače so sloganom „Toto sa dnes nosí“.