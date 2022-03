Prieskum o závislostiach mal úspech, poznáme mená výhercov zaujímavých cien

Do celoslovenskej ankety, ktorej cieľom je zistiť, ako sú na tom Slováci s alkoholom, cigaretami, drogami či mobilmi, sa zapojilo takmer 15-tisíc ľudí.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

SLOVENSKO. Regionálne noviny MY pripravili nový projekt o závislostiach Slovákov. Jeho súčasťou bola anketa, do ktorej sa zapojilo bezmála 15-tisíc respondentov. Výsledky prieskumu priblížili, ako je náš národ na tom so závislosťami na alkohole, fajčení, drogách či mobilných telefónoch.

Článok pokračuje pod video reklamou

Každý, kto vyplnil anketový formulár, bol automaticky zaradený do súťaže o wellness pobyt exclusive v Chateau Gbelany pre dvoch v hodnote 424 eur, tri vstupy pre dve osoby do termálneho kúpaliska Podhájska, dva celodenné skipasy v stredisku Snowparadise Veľká Rača a poukážky v hodnote 20 € na nákup v COOP Jednota.

V týchto dňoch sme spoznali výhercov cien, ich mená nájdete vo videu:

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/e180TQXKjuI

Súvisiaci článok Šéf MY novín: Závislosti by nemali byť tabu

„Chceme otvárať tieto témy, pretože v čase pandémie sú viac ako aktuálne. Verím, že pre viacerých čitateľov to budú užitočné informácie a v mnohých prípadoch ľuďom pomôžu vyrovnať sa so situáciou, do ktorej sa nechcene dostali,“ priblížil člen predstavenstva vydavateľstva Petit Press a riaditeľ divízie MY Milan Mokráň.

Partnerom projektu je občianske združenie Liga za duševné zdravie.

Seriál Závislosti Slovákov v najbližších týždňoch prinesie čitateľom aj zaujímavé rozhovory s odborníkmi, ktorí vysvetlia, ako je na tom Slovensko so závislosťami. Zareagujú na výsledky prieskumu a porovnajú ich so svojimi praktickými poznatkami. Vysvetlia, akým návykom ľudia najčastejšie podliehajú, ako môžu drogy, alkohol, cigarety či mobil ovplyvniť náš život a medziľudské vzťahy. V neposlednom rade poradia, ako problémom so závislosťou včas a úspešne čeliť.

Súvisiaci článok Najrozšírenejšími drogami Slovákov sú cigarety a alkohol

So svojimi skúsenosťami sa podelia aj pacienti, ktorým sa podarilo nad závislosťami zvíťaziť, ale aj tí, ktorí sa o to stále pokúšajú.

Na regionálnych podstránkach spravodajského portálu sme.sk a facebookových stránkach MY si budete môcť v apríli pozrieť sériu pútavých diskusií s profesionálmi z rôznych oblastí, ktorými bude sprevádzať moderátorka Adela Vinczeová. Výstupy z diskusií prinesieme aj v regionálnych novinách MY.