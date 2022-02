Šéf MY novín: Závislosti by nemali byť tabu

Riaditeľ divízie regio-nálnych novín MY MILAN MOKRÁŇ v rozhovore vysvetlil, prečo sa rozhodli pre čitateľov pripraviť jedinečný celoslovenský projekt Závislosti a čo od neho očakáva.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Ako a prečo vznikol nápad spustiť v novinách MY projekt Závislosti?



Bola to kombinácia viacerých faktorov. Vo vydavateľstve sme sa zamýšľali nad tým, aký čitateľsky atraktívny obsah priniesť v tomto roku. Príchod pandémie a opatrenia z nej vyplývajúce mali jednoznačne dosah na nárast jednotlivých závislostí. Preto sme sa rozhodli zmapovať závislosti Slovákov. Projekt vznikol v spolupráci s Ligou za duševné zdravie a českým vydavateľstvom VLM ako reakcia na stúpajúci počet závislostí v dôsledku covidu-19.

Článok pokračuje pod video reklamou



Aké máte očakávania?



Základom celého projektu je prieskum, ktorého dáta zbierame práve v týchto dňoch. Je predčasné hodnotiť projekt samotný, pretože ten potrvá až do polovice mája. Ak by som však mal zhodnotiť prvý týždeň, tak predstihol moje očakávania. Máme pozitívne reakcie od našich čitateľov a do ankety sú už zapojené tisícky ľudí. Môžem povedať, že so štartom projektu som spokojný.



Sú podľa vás závislosti na Slovensku veľkým problémom?



Téma hocijakej závislosti je ťažká a pomerne vážna. Nemala by sa zľahčovať, ale ani byť tabu. Mali by sme kultivovane rozprávať o nerestiach, pretože sú bežnou súčasťou ľudí okolo nás. Je náročné Slovákov porovnávať s inými národmi a ani by som sa do toho nechcel púšťať. Aj preto sme prizvali do nášho projektu odborníkov z Ligy za duševné zdravie, aby sme tvorili kvalitný obsah. Som presvedčený, že mnohým ľuďom otvoríme oči, iným pomôžeme, na koho sa s problémom obrátiť. A o tom má byť celý projekt.

Už si hlasoval v najväčšom slovenskom prieskume o závislostiach? Ak nie, môžeš tak spraviť TU.



Aké ste získali postrehy z priebežných výsledkov prieskumu?



Po prvom týždni zberu dát bolo zaujímavosťou, že Slováci minú na fajčenie viac peňazí ako na alkohol. Je potrebné si uvedomiť, že sú to len priebežné výsledky a nemusí to tak byť vo finále, ale mňa osobne to prekvapilo. Čakal by som opak.



Ako naložíte s výsledkami ankety po jej ukončení a čo pre čitateľov v rámci projektu ďalej pripravujete?



Vyhodnotíme ich a v priebehu nasledujúcich týždňov budeme komunikovať výsledky prieskumu. Cez všetky naše platformy, ako sú MY noviny, web či face-bookové stránky, kde máme viac ako pol milióna fanúšikov. Naši novinári sa budú o výsledkoch rozprávať s lekármi, ale aj vyliečenými pacientmi a prinášať ich životné príbehy a odporúčania. Na záver by sme sa chceli naživo rozprávať o jednotlivých závislostiach so spomínanými odborníkmi a tieto diskusie by mala moderovať Adela Banášová. Popritom aj jednotlivé lokálne redakcie budú písať o zaujímavých ľuďoch v jednotlivých regiónoch, ktorí pomáhajú zvládať iným boj s neresťami. Verím, že čitatelia ocenia obsah, ktorý prinesieme, a preto budem rád, ak sa nájde čitateľ, ktorý dočítal môj rozhovor do konca, a ešte nehlasoval v ankete, lebo tak môže urobiť práve teraz. Nielen za seba, ale aj za naše MY noviny mu vopred ďakujem.