Problémy na pracovisku: Kedy je už správanie šéfa a kolegov za čiarou?

Posmešky, zastrašovanie, odopieranie lekárskej starostlivosti, vynucovaná práca nadčas či neoprávnená výpoveď. S týmito aj ďalšími problémami sa v práci stretol nejeden z nás. Čo s tým?

Obľúbená bezplatná poradňa MY novín prichádza s novou témou - problémy na pracovisku. Odborníci z advokátskej kancelárie odpovedajú na otázky čitateľov, ktoré sa týkajú problémov so zamestnávateľom či kolegami a radia, ako ich efektívne riešiť.

Poradňa MY novín vychádza v sieti regionálnych novín MY, ktoré budú v predaji od 17. do 23. januára.

Okrem iného sa dočítate:

Môže ma zamestnávateľ nútiť pracovať nadčas bez nároku na adekvátnu odmenu?

Som viac ako dva roky na PN, zamestnávateľ ma núti podať výpoveď. Aké mám možnosti?

Šéf zrušil moje pracovné miesto a prepustil ma. Zakrátko prijal nového človeka na moju pozíciu. Ako sa môžem brániť?

Má zamestnávateľ právo neschváliť mi návštevu lekára?

Môže nás nadriadený prinútiť, aby sme si v práci vykali s kolegami, s ktorými sa poznáme a tykáme si?

Môže vedúci kontaktovať moju manželku a riešiť s ňou moje pracovné záležitosti?

Zamestnávateľ nám zabezpečuje stravu vo firme, no nám nechutí. Bráni nám chodiť jesť inam. Má na to právo?

Ako sa môžem brániť proti nevhodnému verbálnemu správaniu kolegu miestami hraničiacemu s menšími fyzickými útokmi?

Viac sa dočítate v bezplatnej poradni MY novín v predaji od 17. januára.