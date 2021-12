Nalaďte sa na vianočnú atmosféru príbehov so šťastným koncom s koncertom Úsmev ako dar

Príbehov so šťastným koncom nikdy nie je dosť, najmä v sviatočnom období. Pomôcť deťom v domovoch a rodinám v núdzi nájsť ich vysnívaný šťastný koniec môže každý.

O šťastných koncoch detí z Centier pre deti a rodiny bude tohtoročný 39. ročník Vianočného benefičného koncertu Úsmev ako dar, ktorý si môžete pozrieť na Štedrý deň o 12:00 na RTVS.

Čaká vás program plný neobyčajných príbehov malých hrdinov a hrdiniek na ceste za hľadaním toho ich šťastného konca a ešte šťastnejšieho začiatku. Pomáhať môže každý darcovskou esemeskou v tvare DMS USMEV na číslo 877. Vašu pomoc dnes potrebujú viac ako kedykoľvek pred tým.

Pandémia, v ktorej sa stále nachádzame, prehĺbila mnohé socio-ekonomické problémy rodín v núdzi. Mnohým z nich hrozí strata bývania a následné odobratie detí do ústavnej starostlivosti. Kontinuálne im pomocnú ruku podáva Úsmev ako dar, aby rodiny mohli zostať pokope a deti vyrastali po boku svojich rodičov. Za posledné dva roky vzrástol počet rodín, ktoré svoj šťastný koniec stále hľadajú, až na viac ako 2400.

„Čísla sú alarmujúce, no vďaka stabilnému systému pomoci vieme pomôcť veľmi efektívne tam, kde je to najviac potrebné. Práve obdobie Vianoc je pre mnohých náročné, preto sme radi, že sa koncert Úsmev ako dar podarilo opäť zorganizovať. Úsmev na tvári sme vyčarovali deťom v hľadisku, i keď ich počet bol obmedzený, a určite ho budú mať aj diváci na Štedrý deň,“ povedal o Vianočnom benefičnom koncerte predseda Úsmev ako dar Jozef Mikloško.

Pomôcť sa rozhodli aj známe tváre

Osudy detí nie sú ľahostajné ani známym osobnostiam, hercom, spevákom a moderátorom, ktorých mená sú s Úsmev ako dar späté už dlhé roky. Deťom v hľadisku, aj tým za obrazovkami televízorov zaspieva Peter Cmorik so svojou kapelou, Mária Podhradská známa zo Spievankova či Robo Opatovský.

„Som rád, že môžem takýto príjemný projekt opäť podporiť. Budem rád, keď my, umelci, troška zmobilizujeme ľudí, ktorí budú pomáhať. Za tých 39 rokov, čo koncert funguje je vidieť, že úsmeváci pomáhajú so zanietením a najmä poctivo. Na Vianoce a do nového roku im prajem, aby sme navzájom k sebe neboli zlí,“ odkázal nie len deťom spevák Robo Opatovský.

Počas koncertu vyrozpráva svoj príbeh sedem domovákov a rodín v núdzi, ktorí sa s osudom popasovali a dnes majú šťastie vo vlastných rukách. Súčasní a bývalí domováci sa zídu aj na pódiu a spoločne s raperom Egom prvýkrát predstavia novú domovácku hymnu.

Pomôcť môžete aj vy

Deti z Centier pre deti a rodiny a rodiny v núdzi môžete podporiť aj vy už tým, že si na Štedrý deň o 12 hod. na Jednotke pozriete Vianočný koncert alebo zaslaním darcovskej esemesky v tvare DMS USMEV na číslo 877.

Cena jednej SMS v sieti všetkých operátorov je 2 eurá. Viac informácii nájdete na www.usmev.sk.