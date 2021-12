Na námestiach sme sa nestretli, no Slováci si koledy zaspievali doma

Spevák Peter Cmorík sa spolu s mladými umelcami z Prievidze prihovorili našim čitateľom a divákom z online priestoru a predspievali šesť známych kolied.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

SLOVENSKO. Už niekoľko rokov prinášajú regionálne noviny MY svojim čitateľom milú predvianočnú akciu s názvom Slovensko spieva koledy. Počas nej sa v minulosti na mnohých miestach krajiny stretli väčšie či menšie skupiny ľudí, aby si naraz – v jeden deň a jednu hodinu – spoločne zaspievali vianočné koledy.

Článok pokračuje pod video reklamou

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMYregiony%2Fvideos%2F1555361291503101%2F&show_text=false&width=560&t=0

Z námestí do obývačiek

V ostatných ročníkoch podujatie zaplnilo nejedno námestie tisíckami ľudí a koledy sa spievali v desiatkach slovenských miest a obcí. Akciou sprevádzali rôzne hudobné skupiny, folklórne súbory či cirkevné zoskupenia, v mnohých mestách ju podporili aj známe osobnosti. Spievali všetci bez rozdielu veku - deti z materských škôl aj seniori.

Minulý rok sa vzhľadom na pandémiu koronavírusu podujatie Slovensko spieva koledy nemohlo uskutočniť. Tento rok sa epidemiologická situácia opakovala, no my sme sa rozhodli akciu pre našich čitateľov pripraviť.

Podarilo sa nám to najmä vďaka partnerom – spoločnosti Brose Prievidza a Centru voľného času v Prievidzi, ktorí nám pomohli akciu preniesť do online priestoru a sprístupniť ju tak všetkým záujemcom aj napriek platným obmedzeniam.

Hudobnú záštitu nad akciou prevzal známy slovenský spevák Peter Cmorík, ktorý spoločne s mladými talentami z detského folklórneho súboru Malý Vtáčnik z Prievidze a hudobnej skupine Music centrum z Prievidze celému Slovensku zaspieval šesť obľúbených vianočných kolied.

Peter Cmorík: Je to silná myšlienka

Ich koncert mohli diváci sledovať na všetkých webových a facebookových stránkach regionálnych novín MY v stredu 8. decembra o 18. hodine. Speváci zaspievali piesne Nesiem vám noviny, počúvajte, Narodil sa Kristus Pán , Poďme bratia do Betléma , Jak si krásne, Jezuliatko, Do hory, do lesa, valasi a Tichá noc.

Na úvod sa prihovoril Milan Mokráň, riaditeľ divízie MY novín, privítal divákov a vysvetlil okolnosti, za akých sa tohtoročné podujatie uskutočnilo. Na záver zaprial pokojné Vianoce v kruhu najbližších, veľa zdravia, lásky a pohody.

Peter Cmorík sa netajil tým, že projekt Slovensko spieva koledy sa mu páči. „Jeho myšlienka, aby v rovnaký deň, v rovnakú hodinu spievalo čo najviac ľudí v krajine rovnakých šesť kolied, je veľmi silná. Pretože sila kolied je ako sila modlitby, čím viac ľudí sa zapojí, tým je to silnejšie a tým budú krajšie Vianoce,“ povedal.

Slovensko spieva koledy označil za milú tradíciu a vyjadril nádej, že bude pokračovať aj v ďalších rokoch už priamo na námestiach.

Slovensko spieva koledy 2021 ste mohli sledovať vďaka prenosu z Prievidze. (zdroj: DM)

Mladí speváci Slovákov očarili

Medzi jednotlivými skladbami vyzdvihol šikovnosť a talent spevákov, ktorí ho počas koncertu sprevádzali. „Moji mladí priatelia sú mimoriadne šikovní, som rád, že tu môžem byť s nimi. Zahrali by sme pokojne aj oveľa dlhší koncert,“ priznal.

Folklórny súbor Malý Vtáčnik aj kapela Music Centrum, ktorú vedie známy prievidzský hudobník Stanislav Granec, fungujú v rámci Centra voľného času v Preividzi. Jeho riaditeľ Dárius Štrba bol výkonmi svojich žiakov nadšený.

„V našom centre máme množstvo veľkých talentov, bolo naozaj ťažké vybrať len šesť z nich. Sme hrdí, že nás takto pekne reprezentovali, o tom, že sa ľuďom ich spev naozaj páčil svedčí aj množstvo uznanlivých komentárov na sociálnej sieti,“ povedal a doplnil: „Som rád, že sme sa mohli stať súčasťou tohto krásneho projektu a priniesť ľuďom domov kus vianočnej atmosféry. Všetkým by som zaželal hlavne pevné zdravie, to je to najdôležitejšie. A v neposlednom rade teplo domova, lásku a spokojnosť.“

Partnerom podujatia bola aj prievidzská spoločnosť Brose, ktorá je známa tým, že podporuje množstvo projektov a akcií nielen pre deti a rodiny, či športovcov, ale aj pre svojich zamestnancov.

„Posledné dva roky boli ťažké pre všetkých. Pred pandémiou sme pre našich zamestnancov a ich deti organizovali rôzne akcie. Hudobný festival, oslavy Dňa detí, vianočné večierky, príchod Mikuláša a mnoho ďalších. Naši noví kolegovia nič z toho nezažili. Chceme však začať hovoriť o pozitívnych veciach. Napríklad aj o tom, ako si všetci mohli zaspievať koledy naživo s Petrom Cmoríkom vo svojich obývačkách,“ uzavrela Ľuboslava Müllerová zo spoločnosti Brose.

Prenos koncertu Slovensko spieva koledy zaujal tisícky divákov, pre tých, ktorí ho nevideli, je stále k dispozícii na webových a facebookových stránkach regionálnych novín MY. Pozrieť si ho môžete aj tu.