Mikuláš daruje potraviny pre zdravotníkov

Slovenskí poľnohospodári a potravinári venujú počas mikulášskeho týždňa mikulášske balíčky pre kľúčových ľudí krajiny – pre lekárov, sestry a pre ďalších zdravotníckych pracovníkov. Aj takýmto spôsobom sa im chcú úprimne poďakovať za to, že nás liečia, zachraňujú naše životy a snažia sa s vypätím posledných síl v mimoriadne kritickej situácii zabezpečovať zdravotnú starostlivosť v nemocniciach. Súčasťou projektu je aj výzva pre výrobcov potravín na darovanie krvi.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Viac ako 3000 covidových pacientov v nemocniciach, tisícky nových prípadov nákazy denne, desiatky úmrtí. Tretia vlna covid pandémie už týždne odhaľuje zúfalý stav slovenského zdravotníctva, názorovo a hodnotovo polarizovanú spoločnosť, čomu sú denno-denne vystavení vyčerpaní slovenskí zdravotníci.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sa preto práve na Mikuláša vo vybraných slovenských mestách chce lekárom, sestrám, pracovníkom vakcinačných centier či mobilných odberových miest poďakovať za to, čo robia už druhý rok pre našu spoločnosť.

Darovania potravín sa zúčastnia poľnohospodári a potravinári vo vybraných regiónoch Slovenska. Poďakovanie chcú takýmto spôsobom vyjadriť napríklad v okresoch Levice, Bratislava, Trnava, Banská Bystrica a Brezno alebo Rimavská Sobota. V Leviciach počas Mikuláša prinesú tamojší poľnohospodári a potravinári čokoládové a mliečne balíčky pre zamestnancov covidového oddelenia a vakcinačného centra Nemocnice Agel Levice. Ďalšie balíčky pôjdu pre zamestnancov mobilných odberových miest v Leviciach, Šahách a Želiezovciach.

„Takáto forma poďakovania je to najmenej, čo môžeme pre lekárov a zdravotné sestry v tejto kritickej situácii urobiť. To, že sme dnes zdraví, už zajtra platiť nemusí. Zajtra sa hrdinovia sociálnych sietí môžu pokojne stať pacientami odkázanými na hadičky, lieky a na pomoc iných. Naša spoločnosť by preto mala viac vnímať skutočné hodnoty tohto sveta – a tými sú zdravie, ľudská spolupatričnosť, empatia, obetavosť iných a solidarita,“ hovorí predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Leviciach Milan Halmeš.

Okrem Levíc majú poľnohospodári a potravinári v ďalších mestách pre lekárov a sestričky pripravené napríklad prepravky so slovenským ovocím a zeleninou či medom. V okrese Banská Bystrica a Brezno im počas mikulášskeho týždňa prinesú mliečne výrobky, ale aj čerstvé mlieko vo fľašiach z regionálnych mliečnych automatov. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora však vyzvala svojich členov, aby okrem ďakovného gesta formou potravín vyjadrili solidaritu aj iným spôsobom – darovaním krvi pre pacientov.

„Vyzvali sme našich poľnohospodárov a potravinárov, aby tí, ktorí môžu, išli darovať krv. Aj medzi nami je určite množstvo vhodných darcov krvi. Pri našej náročnej práci však častokrát nemyslíme na túto skutočnosť. Práve preto budeme prostredníctvom našich regiónov nabádať našich výrobcov potravín, aby v závere roka pomohli aj takýmto spôsobom. A kto vie, možno sa medzi nimi nájdu aj takí, z ktorých sa časom stanú pravidelní darcovia. Krvi je vždy nedostatok“, dodáva člen Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.

Mikulášske poďakovanie potravinami je celkovo tretím projektom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v roku 2021, ktorým chce vyjadriť podporu pre slovenských zdravotníkov počas pandémie koronavírusu. Vo februári tohto roka v rámci projektu „Zostaňte zdraví“ venovala potraviny pre nemocnice v Bratislave, Trnave, Nitre a Leviciach.

Následne pripravila celoslovenský projekt „Vy pomáhate – my ďakujeme“, počas ktorého venovali poľnohospodári a potravinári naprieč Slovenskom pre zdravotníkov v nemocniciach, mobilných odberových miestach, ale aj v domovoch sociálnych služieb a charitatívnych organizáciách celkovo 23 ton potravín.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

V spolupráci s SPPK