Z Oravy rovno pod váš vianočný stromček

Tipy na vianočné darčeky na poslednú chvíľu pre celú rodinu

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

Vianoce už pomaly klopú na dvere a vy ešte stále máte darčekové „resty“? Situácia je o to komplikovanejšia, že kvôli lockdownu sú kamenné obchody zatvorené a aj pri nákupe cez internet hrozí, že preťažené kuriérske služby nestihnú doručiť darčeky pre vašich najbližších do Štedrého večera. Aby sme vám situáciu uľahčili, prinášame vám pár tipov na vianočné darčeky od slovenskej značky spotrebnej elektroniky pre celú domácnosť – od značky Orava. V ich online obchode nájdete pár skvelých vychytávok pre každého člena rodiny – na zábavu, pre zdravie, na úpravu vzhľadu, pri prácach v kuchyni aj pre komfortný život u vás doma. A čo je potešujúce, doručenie prekvapení pod vianočný stromček garantujú pri objednávkach zadaných až do 17. decembra.

Pre manželku – ultrazvuk pre žiarivo krásnu pleť

Ultrazvuková špachtlička na čistenie pleti Orava Venere 1 dôkladne, avšak šetrne zbaví pleť odumretých buniek a zo zanesených pórov hĺbkovo odstráni toxické látky a baktérie spôsobujúce zápaly pokožky a akné. Jemnou masážou stimuluje krvný obeh, redukuje vrásky a odstraňuje kruhy pod očami. Pri práci jemne vibruje, vďaka čomu je očista niekoľkonásobne účinnejšia ako klasické manuálne čistenie. Je vhodná aj pre citlivú pleť. Funguje na nabíjateľnú Li-ion batériu, ktorú ľahko nabijete aj pripojením k počítaču. OMC: 44,90 €.

Pre dcéru - pomocníčka na úpravu vlasov

Orava Tenera 2 v 1 je žehlička na vlasy aj pomocníčka pri kreovaní sexi vĺn. Na úpravu vlasov je vybavená keramickými platňami novej generácie s hladkým, kĺzavým povrchom, čo uľahčuje úpravu a zabraňuje poškodeniu vlasov aj pri častom používaní. Vyžehlí vlasy do hodvábne splývajúceho vodopádu. Ak ju však v ruke držíte pod správnym uhlom, vďaka špirálovitému tvaru platní z prameňov vlasov vytvorí aj atraktívny vlnitý účes. Po zapnutí sa rýchlo nahrieva, už do 15 sekúnd je pripravená na použitie a v režime Turbo sa ohreje na maximum už do 2 sekúnd. Rešpektuje individuálnu kvalitu vlasov, preto umožňuje nastaviť teplotu nahriatia platní od 150 do 230 0C so zobrazením aktuálnej teploty na LED displeji. Ergonomicky sadne do ruky, ľahko sa obsluhuje a váži len 300 g, takže ani po úprave hustej hrivy nebude mať žiadna žena presilené zápästie.

video //www.youtube.com/embed/IK7U014lQ6w

Pre mamu – na zdravšie pečenie a fritovanie

Ženy veľmi starostlivo zvažujú, čo naservírujú na tanier sebe a svojim blízkym. Keďže príprava rýchlej večere aj víkendového menu je neraz ich úlohu, rady uvaria niečo, na čo majú ich blízki chuť. Ich jedinou podmienkou je, aby to bolo aspoň trošku zdravé. Chrumkavé hranolčeky, vyprážaný syr, fritované špeciality ázijskej kuchyne – to všetko členovia deti aj vnúčatá milujú, múdre ženy však vedia, že piecť a fritovať na litroch rozpáleného oleja je vydláždenou cestičkou do najbližšej kardio- či dietetickej ambulancie. Darčekom, ktorý poteší aj starostlivé ženy, aj nadšených jedákov, je digitálna teplovzdušná fritéza Orava Airy-2. Počas tepelnej úpravy čerstvých aj mrazených surovín v nej cirkuluje horúci vzduch, vďaka čomu budú chrumkavé delikatesy zo všetkých strán fajne prepečené, vo vnútri však ostanú šťavnaté. Rýchlo sa nahreje, ponúka 8 prednastavených varných programov alebo možnosť individuálneho nastavenia teploty a času prípravy na dotykovom LED paneli. Má až 4,2-litrovú varnú nádobu s nepriľnavým povrchom proti pripečeniu a pri príprave jedla ušetrí až 60 % času. Výborne sa v nej pečie aj domáci chlieb či mafiny. OMC: 139 €.

Digitálna teplovzdušná fritéza Orava Airy-2

Pre svokru – domáca pekáreň na chleba

Upiecť domáci chlieb je už teraz hračka. Klasický, ryžový, so semienkami a bylinkami, alebo hoci aj so sušeným ovocím – chuť domáceho chleba sa vám nezunuje. Domáca pekáreň Orava BreadChef má až 19 programov pečenia vrátane bezlepkového programu, umožňuje individuálne nastaviť 3 veľkosti bochníka a 3 stupne opečenia kôrky. Za vás pripraví kvások, starostlivo premieša ingrediencie, vymiesi cesto a vďaka Odloženému štartu upečie chlieb aj pečivo tak, aby vás čakali čerstvé, chrumkavé a voňavé po zobudení či po príchode domov. Exceluje aj pri pečení bábovky, zaváraní a výrobe domácej marmelády. OMC: 129 € + darček kuchynská váha v hodnote 15 EUR.

video //www.youtube.com/embed/-yJ1whBifac

Pre syna – herné slúchadlá

Herné slúchadlá so zabudovaným mikrofónom a štýlovým RGB podsvietením Orava LiveBass-2 vynikajú čistými tónmi a masívnymi basmi vo frekvenčnom rozsahu 20 – 20 000 Hz a impedanciou 32 ohmov. Vďaka jemnej penovej výstuži a uzatvorenému tvaru ergonomicky sedia na ušiach a ani po hodinách online hier netlačia. Nastaviteľný hlavový most zabezpečí, že vám budú pri hraní, počúvaní hudby či online calle s blízkymi sedieť ako uliate. USB káblom a 3,5 mm jackom ich ľahko prepojíte s počítačom, hernou konzolou Xbox, PS, ale aj s mobilom či tabletom. Flexibilný mikrofón s potlačením okolitého šumu sa dá sklopiť pozdĺž hlavové mostu a keď ho nepotrebujete, môžete ho úplne vypnúť. OMC: 29,90 €.

Pre manžela – nabíjačka smartfónu a reproduktor, ktorý hrá hudbu aj farbami

Bluetooth reproduktor Orava Crater-9 je pastvou pre oči a lahodí ušiam aj duši. Hrá nielen songy, ale vďaka efektnému RGB podsvieteniu aj siedmimi farbami. Obľúbené hity zo smartfóna, tabletu, či počítača prehrá v super kvalite v krištáľovo čistých tónoch, bez osekania výšok a s precíznou zvukovou dynamikou aj v hutných basoch, aby hudbou motivoval pri práci na home office a po nej umožnil v objatí hudby a svetelnej šou kvalitne "vypnúť". Slúži aj ako nabíjačka – smartfónu dodá „šťavu“ rýchlo a bez káblov s výkonom 10 W vďaka extra rýchlej Qi technológii. Patrí k vysnívaným darčekom nejedného parketového leva, pracanta aj maniaka do najnovších technológií. OMC: 49,90 €.

video //www.youtube.com/embed/jzXBwsL2W44

Pre otca či svokra – multifunkčný pomocník na strihanie aj holenie

Ostrihať vlasy, upraviť bradu, oholiť tvár aj telo a zbaviť sa nevzhľadných chĺpkov v nose a ušiach zvládne už teraz každý muž bez rozdielu veku ako profesionál v pohodlí domova len s jediným pomocníkom - vďaka multifunkčnému strihaču 5 v 1 Orava EasyOne. Vo výbave má až 5 rôznych nadstavcov na skrášlenie vzhľadu mileniána aj muža v rokoch. Ľahko sa obsluhuje a na jedno nabitie pracuje až 60 minút nasucho aj namokro. Univerzálny strihací nadstavec s voľbami dĺžky strihu od 1 do 10 mm, nadstavec na holenie tela, nadstavec na odstraňovanie chĺpkov v nose a ušiach, nadstavec na zastrihávanie vlasov, nadstavec na holenie tvár, špeciálny olej, čistiaca kefka a USB kábel pre jednoduché nabíjanie – to je arzenál na oprášenie všetkých mužských zbraní, z ktorých sa ženám podlamujú kolená. Orava EasyOne sa ľahko používa a je nenáročný na údržbu. OMC: 39,90 €.

Tip na spríjemnenie vianočnej atmosféry – aromadifuzér a zvlhčovač vzduchu

Spríjemnite si čakanie na Vianoce a čas strávený s blízkymi počas Vianoc aj príjemnými vôňami. Ak si esenciálny olej s vôňou vanilky, jabĺčok či borovice prikvapnete do vody v ultrazvukovom zvlhčovači vzduchu Orava HUM-42, vo forme jemnej vodnej hmly zahalí váš domov. Navyše zvlhčí príliš suchý vzduch, ktorý je dôsledkom „vypečených“ radiátorov, ktorý nie je vhodný pre zdravie. Vysúša totiž sliznice nosa a prínosových dutín, ktoré sú potom náchylnejšie na usadenie vírusu či infekcie. Orava HUM-42 má objem až 4 litre, takže bez potreby dolievania funguje podľa nastavenia intenzity výkonu od 14 až do 35 hodín. Intuitívne sa ovláda, jednoduchým stlačením tlačidla umožňuje zvyšovať a znižovať intenzitu stúpajúcej vodnej hmly. Hoci je samotný zvlhčovač biely, vďaka zabudovanému LED svetlu svieti v plynulých prechodoch až 7 farbami, pričom najobľúbenejšiu farbu podsvietenia si môžete predvoliť stlačením ikonky na zvlhčovači. Nielen vôňou, ale aj svetelnými efektmi vám tak pomôže uvoľniť sa stresujúcom dni a naladiť sa na blížiace sa Vianoce. Rovnako ako počas adventu, poteší aj ako darček pod vianočným stromčekom. OMC: 39,90 €.

video //www.youtube.com/embed/8qqp3kE8yFc

Viac informácií o týchto produktoch a mnohých ďalších, ktoré potešia vašich drahých od vianočným stromčekom, nájdete na: www.orava.eu