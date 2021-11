MERIDIANA Bojnice Rezort – miesto pre každú príležitosť

Na východ od Bratislavy je veľa zaujímavých miest, ktoré dnešnému náročnému zákazníkovi majú čo ponúknuť. A nie je toho málo.

3. nov 2021 o 8:55

MERIDIANA Bojnice Rezort vyrástol v strede Slovenska. Za svojich prvých šesť rokov pôsobnosti zveľaďoval nasledovné plusy, ktoré zaručene obohatia váš pobyt v srdci Slovenska. Pýtate sa, o čo ide?

1. Výnimočná lokalita

Bojnice, nielen vďaka romantickému Bojnickému zámku a najstaršej ZOO na Slovensku, ale i mnohým ďalším lákadlám vždy boli skvelým miestom na víkendový pobyt, romantické zásnuby, rodinnú dovolenku, svadbu či firemné školenie alebo teambuilding.

2. Výborná poloha

Priamo na spojnici medzi Prievidzou a Bojnicami je MERIDIANA Bojnice Rezort neprehliadnuteľný. Či prechádzate ako obchodný cestujúci a potrebujete sa narýchlo osviežiť alebo vybaviť pracovné stretnutie, v každom prípade tu nájdete svoj priestor. Ak plánujete rodinnú dovolenku, budete blízko mestského parku s minigolfom, cyklotrasy, nákupného centra v Prievidzi i historických Bojníc s malebnou promenádou. Alebo neviete, kam na romantický víkend, kde požiadať o ruku či dokonca usporiadať vysnívanú svadbu? MERIDIANA vám zodpovie na všetky otázky.

Početné parkovacie plochy sú ďalším z plusov, vďaka ktorému ani krátka zastávka na dobrú kávu a sladký dezert nie je žiadny problém.

3. Komplexnosť služieb

V prvom rade v areáli rezortu, v neposlednom aj za jeho bránami. Na Slovensku nie je veľa miest s tak komplexnou ponukou ako je MERIDIANA Bojnice Rezort.

Ubytovanie, celodenné stravovanie, celosezónne privátne wellness, letný piknik v tráve, bio jazierko na relax, skleník pre uzavretú spoločnosť, početné vnútorné priestory pre skupiny rôznych veľkostí i slnečné terasy, to všetko nájdete za bránami rezortu MERIDIANA. Po ich opustení si môžete užívať ďalšie bonusy danej lokality, nakoľko rezort nie je mimo civilizácie, ani uprostred malej obce, takže všetko je na dosah.

4. Skvelý personál

V službách je to vždy o ľuďoch. Práve tí sú hlavným stavebným prvkom i spojivom celého gastro sektoru. Rodina ako základ spoločnosti, komunikácia vo vnútri aj navonok, aj to sú princípy, na ktorých MERIDIANA stavia. Preto aj ona buduje svoju MERIDIANA rodinu, ktorá sa rada postará o všetkých svojich hostí.

5. Vždy dobrá energia

Neprehliadnuteľnou črtou rezortu MERIDIANA je atmosféra, ako výsledok prechádzajúcich bodov, ktorá osloví hneď po prekročení vstupnej brány. Najskôr je to niečo nečakané, veľkolepé, postupne vás zaplaví dobrý pocit a energia, ktorej chcete nasať čo najviac. Po prezretí hlavnej lode reštaurácie s jedinečným barom od podlahy po strop vás očarí terasa plná zelene, rozľahlá záhrada a zrazu by ste chceli vidieť ešte viac. Aj to, čo je za rohom, ako vyzerá ubytovanie a čo skleník, wellness, jazierko... Nasávajte a vychutnajte si deň naplno. V akúkoľvek hodinu či ročné obdobie. V MERIDIANE totiž pestujeme dobrú energiu po celý rok.

Čo dodať na záver? Je toho oveľa viac, čo môže tento unikátny rezort ponúknuť. Každopádne odporúčame vidieť na vlastné oči, nasať srdcom a vytvoriť si svoj názor. V mnohých prípadoch to pokračuje – vrátiť sa znova. A nás to nesmierne teší a posúva ďalej.

Príďte aj vy potešiť seba a svojich blízkych darčekom k akejkoľvek príležitosti vo forme chvíľ strávených v MERIDIANE. Komplexné info nájdete na našej web stránke www.meridianabojnice.sk.

Dovidenia v MERIDIANE.