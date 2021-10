SÚŤAŽ: Vyhrajte hviezdne svadobné šaty: Biznis odštartovala ich vlastná love story

Krátke saténové svadobné šaty, ktoré chcela mať na vlastnej svadbe a nemal ich kto ušiť, vnukli manželom Škyrtovcom myšlienku otvorili si výnimočný svadobný salón.

28. okt 2021 o 0:00

Peter a Lucia, to nie je len kultový román od Romaina Rollanda, ale aj meno svadobného salónu, za ktorým stojí mladá dvojica manželov Škyrtovcov. Áno, volajú sa Peter a Lucia a ich salón je iný ako ostatné. Ponúkajú v ňom totiž originálne svadobné šaty. S krátkym strihom a nadýchanou tylovou spodničkou. V takých v roku 2012 povedala manželovi svoje áno aj Lucia, ktorá pred sobášom mala jasno v tom, že z nej nebude tradičná nevesta. „Vždy som vedela, že ak raz budem mať svadbu, oblečiem si krátke šaty a vysnívala som si model s výraznou spodničkou. Pred svadbou som obiehala jeden svadobný salón za druhým, ale zistila som, že v ponuke nie sú. Aj preto som si nakoniec šaty nechala ušiť u krajčírky. Mali véčkový výstrih, širokú sukňu so žltou spodnicou a cez pás som si previazala čiernu mašľu. Hoci som sa vydávala pred deviatimi rokmi, aj dnes by som si ich pokojne mohla obliecť, pretože sú nadčasové,“ spomína Lucia, ktorá na svoj outfit dostala nečakane veľa komplimentov. Dokonca už pár mesiacov po sobáši pomáhala navrhnúťšaty aj sestre svadobnej fotografky, a tak sa zrodil nápad.

Tri roky na rozmyslenie

„Povedala som si, že možno je na Slovensku viac takých žien ako ja, ktoré hľadajú krátke svadobné šaty. A zrazu mi v hlave blikla myšlienka, že si založím salón, kde ich budem ponúkať.“ Lenže vyštudovaná geologička, ktorá po vysokej škole pracovala vo vzdelávacej agentúre, nemala veľké skúsenosti ani s módou, ani s biznisom, preto jej trvalo tri roky, kým sa na vlastný biznis odhodlala. „Chvíľu to vo mne muselo dozrieť, ale keď som nad tým prvýkrát začala rozmýšľať, hneď som si kúpila webovú doménu www.peteralucia.sk. Vedela som, že ak to raz vyjde a ak sa mi salón podarí rozbehnúť, bude sa volať po nás dvoch.“ S firmou jej pomáha manžel, ktorý síce na plný úväzok pracuje v zahraničnej inšpekčnej firme, no v rodinnej firme má pod palcom papierovačky. „Lucia je kreatívna duša. Rieši objednávky s klientkami a marketing, navrhuje modely, vyberá látky, komunikuje s krajčírkami a ja mám na starosti zmluvy, výplaty a finančné záležitosti. Keby to záležalo len na mne, do podnikania by som sa pustil už hneď po svadbe, ale manželka si to potrebovala premyslieť,“ vysvetľuje Peter, ktorého nápad s takýmito svadobnými šatami okamžite zaujal. Bodaj by nie, keď si ich obliekla aj jeho polovička a povedala mu v nich áno.

Pre originálne nevesty

Presne o tom je aj koncept svadobného salónu Peter a Lucia. Že v ňom nevesty nájdu netradičný outfit. „Dlhé svadobné šaty síce nikdy nevyjdú z módy, ale tie krátke sa páčia ženám, ktoré sa chcú niečím odlíšiť. Vôbec neplatí, že si ich vyberajú len staršie nevesty alebo také, ktoré sa vydávajú druhýkrát, práve naopak. V našich modeloch sa vydávajú aj mladé dievčatá, ktoré si pokojne vo svoj veľký deň obujú trebárs tenisky a vyzerajú výborne. Sú štýlové, moderné a šik,“ myslí si Lucia. Keď s podnikaním začínala, pripadala si ako Alenka v ríši divov a veľa vecí sa učila doslova za pochodu. „Nie som krajčírka, nevedela som šiť, nepoznala som materiály, ani to, ako s nimi treba pracovať. Ale každú sezónu sa naučím niečo nové,“ pokračuje a tvrdí, že takéto šaty módnym trendom veľmi nepodliehajú a aktuálne zažívajú obrovský boom. Nevesty sa za posledné mesiace rozhodujú skôr pre menšie komorné svadby, pozývajú si menej hostí, a tak veľkolepé róby nevyhľadávajú.

Dúhovaná spodnička a tenisky? Prečo nie?

A čo ak k nej zavíta nádejná klientka, ktorá predsa len túži po klasickom modeli? „Radšej jej odporučím bežný svadobný salón, pretože rukopis našej značky je iný. Chcem sa sústrediť na krátke strihy a na tylové alebo áčkové dlhé sukne, ktoré sú vhodné na slávnostné príležitosti. Ale vždy sa poteším, ak má nevesta netradičnú predstavu a rozhodne sa trebárs pre čierne alebo ružové modely. To je pre mňa veľká výzva,“ pokračuje majiteľka salónu na bratislavských Palisádach a vysvetľuje, že svadobné šaty po kolená majú veľa výhod. „Ženám, ktoré nemajú ideálnu postavu, dokážu vytvarovať štíhly pás aj peknú siluetu. Sú praktické, nevesta sa v nich cíti pohodlne a nemusí si dávať pozor na každý krok. Na svadbe v nich vydrží aj do rána, takže sa po polnoci nepotrebuje prezliekať. A môže si byť istá, že si ju všetci budú pamätať, pretože je výnimočná,“ myslí si Lucia, ktorej spod rúk už vyšli stovky takýchto svadobných návrhov. Biele, krémové, marhuľové, aj výrazné farebné. S korzetom, na ramienka, s čipkou či s bodkovanou vlečkou. Nesmie im chýbať najmä bohatá sukňa, spod ktorej vykúka farebný tylový okraj a ktorá je poznávacím znamením ich značky. „Pamätám si na nevestu, ktorej sme ušili jemný ružový model s pláštikom a jej manžel mal na sebe krásny tmavozelený oblek. Krásne spolu ladili a naozaj vyzerali ako z katalógu,“ spomína šikovná podnikateľka, ktorá sa vie postarať o outfit pre oboch snúbencov. Jej krajčírky totiž šijú aj štýlové pánske obleky. „Pracujem s kvalitnými materiálmi od talianskych dodávateľov. Keď som s podnikaním začínala, bola som schopná obehať všetky bratislavské obchody s látkami, len aby som našla takú, ktorá sa klientke bude páčiť. Dnes už mám pripravené vzorkovníky a materiály, z ktorých si dokáže vybrať nevesta aj ženích.“ Dokonca aj Luciin manžel nosí obleky z ich vlastnej dielne. „V skrini ich mám len zopár a zatiaľ mi musia stačiť. Je to ako s obuvníkovými deťmi, ktoré chodia bosé, pretože aj u nás majú prednosť zákazníci,“ smeje sa Peter. Hoci ich rodinné podnikanie za posledné mesiace síce poriadne pribrzdila korona, manželov Škyrtovcov to v plánoch určite nezastaví. Svadobný salón je totiž ich prvým dieťaťom, ktoré prišlo na svet o čosi skôr, ako ich dcéra Linda, ktorá dnes má štyri roky. A pre Luciu to nie je len biznis, ale najmä práca, ktorá ju neskutočne baví a stala sa jej veľkou vášňou. Aj preto sa stále zaujíma o novinky zo svadobného sveta, sleduje ako sa menia trendy vo fotografii, v kyticiach, v tortách, a samozrejme, najmä v obliekaní.

Šaty, ktoré precestujú pol republiky

„Najväčším hitom v našom salóne sú dvojdielne modely šiat. Vrchnú časť tvorí obvykle čipkované body, ktoré sa kombinuje s elegantnou šifónovou sukňou alebo so širokou, ktorá je ušitá z tylu. Tú môžu ženy nosiť aj neskôr na slávnostné príležitosti. Niekto sa drží zásady, že svadobné šaty si treba obliecť len raz za život, ale naše nevesty majú na to iný názor a pokojne ich využijú aj viackrát. Veď by bola škoda, keby oblečenie končilo v skrini po jednom nosení, no nie?“ Pri štarte svojho biznisu sa nenechala odradiť ani tým, že hoci jej salón sídli v hlavnom meste, spolupracuje aj s krajčírkou, ktorá žije v Poprade. „Odkedy som začala podnikať, pomáha nám aj moja švagriná, manželova sestra, ktorá býva na východnom Slovensku. Pravidelne jej kuriérom posielam strihy plné špendlíkov, ktoré cestujú na druhý koniec republiky a potom späť do Bratislavy. Môže to znieť komplikovane, ale má to aj svoje výhody. Vďaka tomu nás objavili aj nevesty z Košíc, Prešova alebo Spišskej Novej Vsi a už nie sme len lokálna, ale celoslovenská značka.“ A ak sa hovorí, že za všetkým hľadaj ženu, v prípade Petra a Lucie skôr platí, že za všetko môže láska. Nielen tá z románu, ale aj skutočná, ktorá skončila svadbou a nakoniec z nej vznikol podnikateľský nápad. Svadobný salón Peter a Lucia s krásnym príbehom.

Foto: archív manželia Peter a Lucia Škyrtoví

