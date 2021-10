McDonald's Cup sa opäť vracia do škôl, a dokonca s novinkou

Najväčší školský futbalový turnaj otvára svoje „bránky“ malým futbalistkám a futbalistom

11. okt 2021 o 0:00

Písmo: A - | A +

Najväčší školský futbalový turnaj McDonald's Cup je po dlhších „pandemických prázdninách“ naspäť a navyše ešte vo väčšom štýle. Základné školy mohli svoje vybrané tímy zložené z malých futbalistov a futbalistiek prihlasovať do konca septembra. Do celonárodného turnaja sa napokon prihlásilo 691 základných škôl, ktoré v školskom roku 2021/22 a v 23. ročníku McDonald's Cupu zabojujú o titul Majstra Slovenska.

McDonald's Cup oficiálne vyhlásilo pre aktuálny školský rok 2021/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a hlavným partnerom, spoločnosťou McDonald's. Patronát si v novom ročníku rozdelia po prvýkrát dve známe futbalové tváre Róbert Boženík a Mária Korenčiová, hráči slovenskej mužskej a ženskej futbalovej A reprezentácie. „McDonald’s Cup sa po pandemickej pauze vracia vo väčšom štýle a veríme, že v závere ročníka aj so stovkami úspešne odohraných turnajov. Tešíme sa, že sa s futbalistami i futbalistkami opäť stretneme na zelených trávnikoch a zažijeme po dlhšom čase skutočnú športovú atmosféru. Registrácia škôl sa uskutočnila v priebehu septembra a dnes máme prihlásených 691 základných škôl z celého Slovenska,“ hovorí Lucia Poláčeková, PR supervízorka pre McDonald's na Slovensku.

V poradí 23. ročník turnaja a jeho pokračovanie víta aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a rovnako aj Slovenský futbalový zväz. „S novou koncepciou školského športu sa chceme pozrieť na pohybové a športové aktivity žiakov na školách komplexne a vytvoriť viac priestoru, nápadov a inšpirácie, ktoré podporia aktívny životný štýl školákov. Vytvorili sme priestor pre zmysluplnú spoluprácu ministerstva, národných športových zväzov, ako je napríklad Slovenský futbalový zväz, a súkromného sektora, aká funguje aj v zahraničí. Príklad futbalovej súťaže pre najmenších - McDonald's Cup - je výbornou ukážkou úspešnej spolupráce. Veríme, že zároveň napomôže aj zlepšeniu a zjednodušeniu práce samotných učiteľov a trénerov. Chceme vytvárať dostatočné množstvo pohybových aktivít pre žiakov pred, počas a po skončení vyučovacieho procesu, priniesť viac pohybu na školy, vytvoriť lásku a vzťah k pohybu či aktívne využívanie voľného času.“ povedal Pavol Smutný z kancelárie štátneho tajomníka pre šport z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. McDonald's Cup je dlhoročne súčasťou Grassroots programu Slovenského futbalového zväzu a ako hovorí Peter Palenčík, generálny sekretár SFZ: „McDonald's Cup je významným podujatím, kde príkladná spolupráca zainteresovaných organizácií a jednotlivcov vyúsťuje do futbalových aktivít – školskej súťaže pre deti prvého stupňa základných škôl z celého Slovenska. Verím, že v 23. ročníku McDonald’s Cupu opäť nadviažeme na úspešné ročníky, v ktorom sa do súťaže zapojilo množstvo účastníkov a z projektu nám vyrástlo viacero reprezentantov - futbalistov a futbalistiek šíriacich dobré meno slovenského futbalu.“

McDonald's Cup je postupový turnaj s jednoduchým mechanizmom: jednotlivé futbalové družstvá odohrávajú vlastné školské kolá, ďalej postupujú cez kvalifikačné kolá do okresných, prípadne regionálne, kôl. Víťazi okresov sa stretnú v ôsmich krajských kolách. Vyvrcholením McDonald's Cup-u je Finále – Majstrovstvá Slovenska, kde sa rozhodne o absolútnom víťazovi turnaja. Noví malí majstri Slovenska každoročne získajú atraktívnu hlavnú cenu, napr. zahraničný výlet spojený so zaujímavým futbalovým zápasom.ň

Žezlo patróna po Marekovi Hamšíkovi prebral v minulom ročníku turnaja Róbert Boženík, jeden z najmladších hráčov slovenskej A reprezentácie. Novou posilu do McDonald’s Cup tímu a zároveň motiváciou pre malé futbalistky je brankárka ženskej A reprezentácie Slovenska Mária Korenčiová: „Šport ako taký, a špeciálne futbal, bol neoddeliteľnou súčasťou môjho detstva. Každý jeden turnaj či školská súťaž bola nezabudnuteľným zážitkom. McDonald’s Cup je bezpochyby už dlhé roky jedným z nich. Som preto rada, že sa môžem stať jeho súčasťou.“ Mária ako dieťa začínala hrať futbal v chlapčenských družstvách, jej láska k futbalu a obrovská chuť a snaha priniesli ovocie, dnes je úspešnou hráčkou talianskeho klubu AC Miláno. Za rok 2020 získala ocenenie Futbalistka roka. „Budem šťastná, ak aj s mojou pomocou, budú na Slovensku vyrastať nové dievčenské a ženské futbalové talenty, s ambíciou presadiť sa aj v reprezentačných výberoch, ale hlavne s láskou k futbalu a športu,“ dodáva na záver.

Novinka pre deti v podobe športového krúžku Po škole s McDonald's Cupom

Ďalšou novinkou 23. ročníka bude spustenie pilotného projektu školského športového krúžku Po škole s McDonald's Cupom: „Radi by sme základným školám, ktoré do turnaja prihlásili svoje tímy, ponúkli možnosť zapojiť sa do nášho nového projektu. Po škole s McDonald's Cupom bude športovo- futbalový krúžok, do ktorého sa môžu triedy, či jednotlivci zapojiť aj po vyučovaní. Je to príležitosť pre školy, ktoré napríklad nepostúpia v hracích kolách ďalej, aby sa športu a futbalu venovali ďalej počas celého školského roka. V pilotnom ročníku počítame so zapojením 30 škôl z troch krajov Slovenska a podľa aktuálnej situácie by sme radi spoločne s učiteľmi krúžok pravidelne organizovali,“ hovorí

L. Poláčeková z McDonald's na Slovensku a dodáva: „Pre zapojené školy do McDonald's Cupu sme pripravili hodnotné športové darčeky, ktoré im aj doručíme. Pre tých, ktorí sa turnajov nezúčastnia, no chcú s nami trénovať, môžu využívať seriál online tréningových videí na našej webstránke. V tomto ročníku sa tešíme na nové zážitky, priateľstvá a samozrejme nových majstrov Slovenska.“

P. Palenčík zo SFZ na záver dodáva: „Želám všetkým účastníkom 23. ročníka McDonald’s Cupu, aby si odniesli množstvo športových zážitkov, hrali v duchu fair-play a vyhrať síce môže len jeden tím, ale víťazom sú vlastne všetky deti, ktoré sa v tejto dobe pandémie COVID-19 a dobe ponúkajúcej veľa iných virtuálnych možností trávenia voľného času, pravidelne venujú športu a futbalu zvlášť. Zároveň by som chcel poďakovať všetkým organizátorom turnajov za ich nezištnú prácu a zaželať im veľa chuti a entuziazmu pri organizovaní ďalších ročníkov."

Viac sa o turnaji dozviete na www.mcdonaldscup.sk a aj na FCB www.facebook.com/mcdcupsk.

Na webovom portáli školského športu si môžete pozrieť zoznam prihlásených škôl do 23. ročníka McDonald's Cupu www.skolskysport.sk/sutaz/mcdonaldcup. Školy aj hracie kolá si viete vyselektovať podľa krajov Slovenska. Hracie kolá sa budú odohrávať podľa priloženého harmonogramu turnaja, ktorý taktiež nájdete v prílohách.