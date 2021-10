Počuli ste o virtuálnej pobočke poisťovne? Z domu ju navštevuje stále viac ľudí

Popri zaužívanom interbankingu si Slováci čoraz častejšie spravujú aj svoje poistenie online. Mať svoje zmluvy, platby či škody pod kontrolou z pohodlia domova dokáže v mnohom uľahčiť život. Registráciou do eKooperativa, ktorú zvládnete za pár minút, máte 24 hodín denne prístup do online pobočky poisťovne cez svoj telefón, tablet alebo počítač.

7. okt 2021 o 0:00

Osobný účet v klientskom portáli eKooperativa umožňuje vyhľadať si kedykoľvek všetky aktuálne aj ukončené poistné zmluvy a udržiavať si prehľad o ich stave. To sa týka aj všetkých kontaktných údajov a adries. „V eKooperative nie je problém si kedykoľvek zmeniť a upraviť osobné údaje, a to bez toho, aby bolo treba niekam chodiť. Výhodou klientskeho portálu je aj to, že ponúka okamžitý prehľad o škodách, ktoré sa klientom stali, zobrazuje aktuálny stav ich riešenia a umožňuje doložiť prípadne chýbajúce dokumenty pohodlne elektronicky,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne KOOPERATIVA Silvia Nosková Illášová a dodáva, že v rovnako prehľadnej sekcii je k dispozícii aj história platieb poistného vrátane upozornení na ešte nezaplatené poistné.

Portál eKooperativa šetrí čas nielen prehľadom potrebných informácií na zmluvách, ale aj vďaka možnosti podniknúť ďalšie praktické kroky. Tou najzákladnejšou je priama úhrada poistného online, a to buď kartou, QR kódom alebo cez internet banking. Samozrejmosťou je aj online zadávanie žiadosti k zmene či zrušeniu zmluvy. „Pri nastavovaní funkcionalít tejto digitálnej klientskej zóny sme sa riadili v prvom rade tým, čo klienti považujú za najpraktickejšie riešenie ich potrieb. Preto je možné si cez svoj osobný účet zakúpiť aj nové poistenie a v neposlednom rade nahlásiť aj vzniknutú škodovú udalosť“ dopĺňa Silvia Nosková Illášová.

Mať svoje poistné zmluvy, platby či škody pod kontrolou z pohodlia domova dokáže v mnohom uľahčiť život. (zdroj: Kooperativa)

Počet užívateľov eKooperativy stále rastie

Klientsky portál eKooperativa bol po prvýkrát uvedený do života už v roku 2018 a odvtedy prechádza priebežným vylepšovaním. „Už pred začiatkom pandémie si dokázali naši klienti vybaviť touto formou množstvo vecí online. Práve nová situácia však viacero procesov našej digitalizácie ešte urýchlila. Výsledkom bolo, že za uplynulý rok sme náš kontakt s klientmi v online prostredí začali zvyšovať oveľa výraznejšie,“ uvádza zástupkyňa Kooperativy a ďalej pokračuje: „Klienti na to reagujú veľmi dobre. Vidíme, že im online forma uzatvárania a spravovania svojich poistiek vyhovuje a nepovažujú ju za nijako zložitú. To platí pre využívanie osobného online účtu, ale aj ďalších možností elektronickej komunikácie, či ostatné zlepšováky, ako napr. online kalkulačku na výpočet autopoistenia alebo platbu poistného priamo cez mobil.“ Aktuálne si cez svoj účet na portáli eKooperativa na diaľku sleduje a spravuje svoje poistenie už viac ako 75-tisíc klientov a ďalších 145-tisíc klientov už prešlo na bezpapierovú komunikáciu s poisťovňou.

Trend digitalizácie v poisťovniach si pochvaľujú nielen užívatelia, ale prospieva aj životnému prostrediu. V Kooperative dnes uzatvárajú elektronicky už 85 % všetkých poistných zmlúv. „Keďže jedna zmluva obsahuje v priemere 15 listov A4, vďaka spolupráci s našimi klientmi takto ročne ušetríme až 12 ton papiera. V prepočte to znamená, že pomôžeme zachrániť každý rok 200 stromov. V trende moderných riešení, ktoré uľahčujú život klientom a zároveň pomáhajú znižovať našu uhlíkovú stopu, sme rozhodnutí aj naďalej pokračovať,“ uzatvára Silvia Nosková Illášová.

Registrácia do klientskej zóny eKooperativa a prehľad všetkých jej funkcionalít sú dostupné aj priamo z hlavnej stránky poisťovne www.kooperativa.sk.