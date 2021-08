Kuchynský BIOODPAD – ako ho triediť a prečo?

Začiatok roka 2021 priniesol v oblasti triedenia odpadov jednu výraznú a dôležitú novinku. Mestá a obce sú od 1. 1. 2021 povinné okrem zberu bioodpadu zo záhrad zaviesť aj zber kuchynského odpadu v každej domácnosti.

Hlavnou myšlienkou takéhoto zberu je eliminovať množstvo bioodpadu v nádobách na zmesový komunálny odpad. Jeho podiel tvorí podľa viacerých fyzických analýz 40 až 60%, čo je veľmi vysoké číslo. Obsah takejto nádoby potom končí na skládke, kde sa bioodpad rozkladá a bez prístupu vzduchu vznikajú skleníkové plyny, ktoré majú podiel na globálnom otepľovaní. Preto je triedenie kuchynského bioodpadu významným krokom k ochrane životného prostredia aj k plneniu európskych štandardov.

Čo patrí do hnedých nádob na BIOODPAD?

Systém zberu sa môže v jednotlivých mestách líšiť podľa toho, či je kuchynský odpad zberaný spolu so zeleným bioodpadom alebo samostatne.

Obyvatelia z domácností v komplexnej bytovej výstavbe (bytové domy a sídliská) sú do hnedých nádob povinní ukladať najmä BIOODPAD, ktorý vzniká v kuchyni pri príprave jedla. Medzi takýto odpad patria zvyšky jedál a potravín, zvyšky ovocia a zeleniny, zvyšky pečiva a obilnín, šupky a jadrá z ovocia, cestoviny, zvyšky z odšťavovačov, kávy a čajov, škrupiny z vajec a orechov, rastlinné časti a iné nespotrebované časti biologického pôvodu.

Obyvatelia z domácností v individuálnej bytovej výstavbe (rodinné domy) sú okrem toho do hnedých nádob na BIOODPAD povinný ukladať aj odpady zo svojich záhrad – zvyšky rastlín, trávu, lístie a konáre.

Čo do hnedých nádob na BIOODPAD naopak nepatrí?

Do BIOODPADU v žiadnom prípade nepatrí kuchynský olej, jedlé tuky, uhynuté zvieratá, exkrementy zvierat, triedené zložky ako papier, plasty, sklo, kovy, kompozitné obaly, obaly znečistené potravinami, stavebný odpad ani zemina.

Ak by sa podobné (zakázané) zložky do bioodpadu dostali, takýto odpad by opäť skončil na skládke, čomu chce práve zber kuchynského odpadu zabrániť a predísť (a znižovať tak celkové množstvo komunálneho odpadu).

Čo sa s vyzbieraným bioodpadom deje ďalej?

Bioodpad zozbieraný z hnedých nádob sa ďalej spracováva v špecializovaných zariadeniach. Spoločnosť Marius Pedersen prevádzkuje aj zariadenia na zhodnocovanie biologického odpadu kompostovaním. Rovnaká technológia kompostovania v pásových hromadách na otvorenej ploche umožňuje viacerým kooperujúcim kompostárňam využívať spoločné mobilné strojné zariadenia. Materiál privezený na kompostáreň je podrvený a podľa receptúry namiešaný do zakládok. Tieto sú prekopávané závesným prekopávačom kompostu. Po skončení procesu kompostovaný materiál opúšťa technologickú plochu a je podľa potreby preosiaty na sitovacom zariadení. Výsledný produkt je podrobovaný chemickým analýzam a je s úspechom používaný.

Za prvý polrok r. 2021 sme v rámci skupiny Marius Pedersen na Slovensku vyzbierali a zhodnotili 7 500 t biologicky rozložiteľného odpadu a aktuálne máme v prevádzke alebo vo výstavbe kapacity na spracovanie takmer 40 000 t ročne po celom území Slovenskej republiky.

Naša spoločnosť realizuje zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu pre takmer 265 000 obyvateľov vo viacerých obciach a ich okolí (Trenčín, Piešťany, Pezinok, Banská Bystrica, Zvolen, Krupina, Sabinov, Veľký Šariš, Lipany, Šarišské Michaľany).

Veríme, že takýchto miest bude na Slovensku stále pribúdať a spolu s ich obyvateľmi tak budeme aj naďalej prispievať k znižovaniu množstva komunálneho odpadu.