Obľúbený reťazec KiK otvoril v Nitre svoju stú predajňu

Od roku 2008, kedy bola na Slovensku otvorená prvá pobočka KiK, prešla spoločnosť dlhou cestou.

6. júl 2021 o 21:20

Písmo: A - | A +

„Sme hrdí na to, že sa nám k dnešnému dňu podarilo otvoriť na Slovensku už stú predajňu. Veľká vďaka za tento významný míľnik patrí predovšetkým našim zamestnancom, bez ktorých by to nebolo možné. Vďaka okrem toho samozrejme patrí aj všetkým našim spokojným zákazníkom, ktorí sa k nám pravidelne vracajú,“ hovorí Martin Šatný, konateľ spoločnosti KiK pre Českú a Slovenskú republiku.

Nákupy pre celú rodinu

Do KiK má každý vždy blízko! Všetci z okolia Nitry budú mať však tento obľúbený obchodný reťazec odteraz ešte bližšie. KiK tu totiž otvoril svoju 100. predajňu, kde zákazníci nájdu všetko, čo majú radi. V KiK je jednoducho úplne všetko - od basic kúskov, ktoré nesmú chýbať v žiadnom šatníku, až po aktuálne moderné letné oblečenie. Nechýba ani športové oblečenie, spodná bielizeň, plus size móda, ale ani kvalitné oblečenie a obuv.

KiK však nie je len o štýlovej móde za vynikajúce ceny. V oddelení pre domácnosť čakajú na zákazníkov sezónne dekorácie či široká ponuka domácich pomocníkov, ako aj ďalší tovar každodennej potreby. Stále obľúbenejším sa pritom stáva sortiment vhodný pre kreatívne tvorenie, preto mu je v novej predajni v Nitre venovaný väčší priestor. Okrem toho sa nezabúda ani na štvornohých príslušníkov rodiny, preto v ponuke KiK nájdete všetko od hračiek pre psov a mačky až po chutné maškrty, ktoré si okamžite zamilujú. „Chceme, aby si v našich obchodoch vybral naozaj každý, a presne tomu zodpovedá aj naša ponuka, ktorú pravidelne obmieňame podľa aktuálnych sezónnych trendov,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti KiK.

„Našim zákazníkom chceme byť stále bližšie a bližšie. Aj preto plánujeme v ďalšom roku otvoriť hneď päť nových predajní naprieč celým Slovenskom,“ vysvetľuje Radoslav Straka, obchodný riaditeľ spoločnosti KiK. „Najzápadnejším miestom na Slovensku, kde zákazníci KiK nájdu, sú Malacky, na východe je to zas Snina. Jednoducho povedané, KiK s dobrou kvalitou a vynikajúcimi cenami je jednoducho všade," konštatuje Straka.

TOP 5 aktuálnych KiK produktov

Kvetinové letné šaty s potlačou



Tričká v nadrozmerných veľkostiach



Detské oblečenie



Odmena pre domácich miláčikov s vysokým podielom bielkovín



Bytové doplnky a dekorácie

100 predajní – 100 monitorov dychu pre slovenské nemocnice

Charitatívne pokladničky, ktoré sú umiestnené pri pokladni každej KiK predajne na Slovensku, sa postupne plnia a vybrané peniaze pomáhajú tam, kde je pomoc naozaj potrebná. Medzi organizácie, ktorým KiK dlhodobo pomáha, patrí aj Nadácia Križovatka, ktorej cieľom je vybaviť všetky novorodenecké a neonatologické oddelenia slovenských nemocníc monitormi dychu. Tie sú účinným prostriedkom v boji proti SIDS, teda proti syndrómu náhleho úmrtia dojčiat. „Od roku 2019, kedy sme zbierku začali realizovať vo všetkých predajniach KiK, sme aj vďaka našim zákazníkom mohli venovať slovenským nemocniciam už 119 monitorov dychu. Pri príležitosti otvorenia 100. predajne sme sa ako spoločnosť rozhodli darovať organizácii ďalších 100 takýchto monitorov, ktoré doslova zachraňujú životy novonarodeným bábätkám,“ vysvetľuje Martin Šatný.

„Naša Nadácia Križovatka je mimovládna nezisková organizácia, ktorú sme založili v roku 2008 s cieľom pomáhať deťom ohrozeným tzv. Syndrómom náhleho úmrtia dojčiat. Snažíme sa vybaviť všetky pôrodnícke a neonatologické oddelenia nemocníc na Slovensku monitormi dychu Babysense, ktoré mamičkám umožňujú kontrolu nad dýchaním svojho bábätka,“ hovorí Táňa Tomasch, riaditeľka Nadácie Križovatka s tým, že vďaka projektu "Mamička, dýcham", do ktorého sa zapojila aj spoločnosť KiK, mohla nadácia v minulých rokoch zakúpiť už 2040 monitorov dychu. Tie putovali na novorodenecké oddelenia naprieč celým Slovenskom. „Postupným plánom neziskovej organizácie je vybaviť monitormi dychu všetky pôrodnícke a novorodenecké oddelenia na Slovensku a veľmi nás teší, že sa môžeme na tomto projekte podieľať. Našimi zákazníkmi sú najmä mladé ženy a mamičky s deťmi a týmto im ich priazeň môžeme aspoň čiastočne oplatiť,“ hovorí konateľ spoločnosti KiK, Martin Šatný.

Martin Šatný: Naším cieľom je byť všetkým zákazníkom čo najbližšie!

Otvárate 100. predajňu na Slovensku. Čo v nej zákazníkom z okolia Nitry ponúknete?

V širokom sortimente novootvorenej predajne v Nitre nájdu zákazníci oblečenie, obuv a doplnky pre ženy, mužov aj deti. Máme v ponuke všetko, vrátane štýlových odevov v nadrozmerných veľkostiach, od spodnej bielizne a základných, tzv. basic kúskov až po moderné sezónne oblečenie. Nová predajňa však nie je len o móde, na zákazníkov tu čaká aj bohatá ponuka pomocníkov do domácnosti či darčekových a dekoratívnych predmetov, ktorými môžu zútulniť svoj domov či záhradu.

Pre koho je nová predajňa určená? Kto v nej najlepšie nakúpi?

Podľa nášho interného prieskumu až 61 % zákazníkov nakupuje v KiK pre svoju vlastnú potrebu, pričom 57 %[RF1] nakupuje predovšetkým pre svoje deti. Naším najtypickejším zákazníkom je žena (70 % všetkých nakupujúcich), mamička s deťmi. Máme však aj veľké množstvo stálych zákazníkov z radov mužov. Sám za seba môžem povedať, že si u nás vyberie naozaj každý, a práve tomu je prispôsobený celý náš sortiment.

Čo spomedzi sortimentu u vás zákazníci najradšej nakupujú?

Dlhodobo sú mimoriadne obľúbenými najmä dekorácie do domácnosti, ktoré sú v ponuke po celý rok so sezónnymi obmenami, dámske a detské oblečenie a tiež domáce potreby. Okrem toho nákupy výrazne ťahá aj sezónny tovar, aktuálne sú to napríklad letné šaty a topy, ale aj detské hračky vhodné k vode či do bazéna.

Aký je váš plán do budúcnosti? Budete otvárať ďalšie nové predajne?

V budúcom roku chceme otvoriť hneď päť ďalších predajní, a to napríklad v Šuranoch či v Chorvátskom Grobe. To sú mestá, kde KiK doteraz nikdy nebol. Ďalšie miesta budú pre zákazníkov prekvapením. Okrem otvárania predajní však plánujeme aj ďalšie renovácie našich existujúcich predajní, ktoré sa snažíme realizovať vždy priebežne, aby bol zážitok z nákupu čo najpríjemnejší a naši zákazníci sa u nás cítili vždy dobre.

100. predajňa KiK

Štefánikova trieda 45, 949 01 Nitra

Otváracia doba: od 9:00 do 21:00 hod.

Viac na www.kik-textilien.sk.