Len do 2.júla: Zľava 50% na ročné predplatné týždenníkov MY

28. jún 2021 o 12:59

Milí čitatelia, pripravili sme si pre vás mimoriadnu letnú akciu na vaše obľúbené regionálne noviny MY. Získajte vybraný regionálny týždenník MY na celý rok za najnižšiu možnú cenu! Pozor, táto ponuka platí od 30.6. len do 2.7. 2021!

Na ročné predplatné vybraných 21 regionálnych titulov MY dávame zľavu viac ako 50%! - Akciové ceny novín nájdete TU

S predplatným už nemusíte nikam chodiť, pretože noviny budú predplatiteľom doručené domov pravidelne každý týždeň.

OBJEDNAŤ AKCIOVÉ PREDPLATNÉ

Obrovskou výhodou je garantovaná fixná cena - to znamená, že za vkladané darčeky a špeciálne prílohy neplatíte žiadnu zvýšenú cenu, ktorá sa platí pri stánkovom predaji.

Predplatným týždenníka MY určite potešíte aj svojich rodičov alebo starých rodičov, ktorí budú mať z takéhoto darčeka radosť po celý rok.

Aj pre existujúcich predplatiteľov Ponuku môžete využiť aj vtedy, ak v súčasnosti máte aktívne predplatné - nové predplatné vám začne platiť automaticky po skončení vášho súčasného.

Kompletný prehľad všetkých titulov MY s akciovou cenou a výškou zľavy:

Objednávky môžete vybaviť v čase od 8:00 do 16:00 aj mailom na: predplatne@petitpress.sk / dana.manova@petitpress.sk, alebo telefonicky na číslach: 02/323 77 777 a 0907 323 443 (na týchto kontaktoch získate aj viac informácií o tejto akcii)

Platbu je možné zrealizovať aj bankovým prevodom (po spracovaní objednávky z objednávkového formulára, vám do niekoľkých dní príde mail s údajmi pre bankový prevod).

Kto sme MY?

Noviny MY sú najväčšou sieťou regionálnych týždenníkov na Slovensku, ktorú tvorí 21 titulov.

Vychádzajú v priemernom tlačenom náklade 93 000 kusov v rozsahu až 48 strán. Jednotliví redaktori mapujú aktuálne dianie v danom regióne a prinášajú kvalitné informácie z rôznych oblastí spoločenského života. Pravidelnou súčasťou novín MY je tiež aktuálny televízny program a rôzne tematické prílohy. Mnohé z titulov majú vo svojom regióne dlhodobú tradíciu a vychádzajú už viac ako 25 rokov.