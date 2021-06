Máme pre vás dobré správy :)

V tomto článku nájdete: Cukrovku úspešne liečia bez liekov. Obnovujú viac ako storočný zámok. Dva tipy na výlety s deťmi, nádherné fotky, ktoré dobyli svet a mnoho iného ;)

19. jún 2021 o 8:06 Peter Fedor

Dobré správy z MY

Milé čitateľky a milí čitatelia,

prinášame vám výber zaujímavých a dobrých správ z rôznych regiónov Slovenska. Nechýbajú ani tipy na výlety. Urobte si pohodlie, začíname :)

1. Cukrovkárov druhého typu liečia veľmi úspešne a to len úpravou stravy

Zdravotný stav úplne prvého pacienta bol vážny, pred tridsiatimi rokmi mu diagnostikovali cukrovku druhého typu, hladiny cukru boli vysoké, priberal, užíval lieky na zníženie cukru v krvi a súčasne si štyrikrát denne pichal inzulín.

Ako sa má pacient teraz? Už dva a pol roka si drží váhu, hladina cukru v krvi mu nekomplikuje život. Za necelých päť mesiacov vysadil tabletky na cukrovku aj inzulín, schudol 30 kilogramov.

O tejto liečbe nám viac povedala lekárka Janka Lejavová, ktorá od roku 2018 pracuje ako ambulantná diabetologička v Liptovskom Mikuláši.

2. Dvakrát vyhorený zámok v Kunerade postupne obnovujú

Manželia Škottovci, ako sami vravia: "Obyčajná rodina s koreňmi v Žiline, ktorá žije vo Švajčiarsku," sa pred necelými dvoma rokmi stali novými majiteľmi zámku v Kunerade a okamžite sa začalo hovoriť o obnove kedysi honosného poľovníckeho sídla aristokracie.

Že to neostalo len pri prázdnych slovách, je vidieť na množstve práce, ktorú na zámku manželia za tento čas urobili. No ešte ani dnes nevedia, či sa im podarí dosiahnuť úplnú obnovu zámku.

Jedno je však isté, historický objekt z roku 1916 sa postupne vymaňuje z ruín a svitá mu lepšie časy.

Čo všetko ich ešte pri obnove čaká? Aké majú so zámkom plány? Kde berú motiváciu a čas na túto náročnú obnovu? Dozviete sa v článku.

Čítajte viac: Do zámku v Kunerade nalievajú svoje úspory

3. Aby babka vedela, čo je nové v rodine, vytvorili pre ňu rodinné noviny

Pôvodom Námestovčanka Denisa Braikeh žije so svojou rodinou vo Francúzsku. Aby však udržala kontakt so svojimi blízkymi a najmä babkou, ktorá už modernú techniku neovláda, spolu s manželom vymysleli Rodinoviny. Projektom chcú spojiť celé generácie.

Raz mesačne prídu starým rodičom rodinné noviny s informáciami a fotkami od celej rodiny. O takéto noviny bol záujem aj medzi kamarátmi a tak sa projekt dostal aj na verejnosť. Teraz môžete Rodinoviny využívať aj vo vašej rodine.

Čo všetko noviny obsahujú, ako sa tvoria a ako ich môžete pre svoju rodinu získať aj vy, sa dozviete v článku.

4. TIP NA VÝLET S DEŤMI: Spoznajte krásy Banskobystrického kraja aj počas jázd historickými zážitkovými vlakmi

O tieto zážitkové jazdy bol v minulých rokoch obrovský záujem a aj preto sa túto atrakciu rozhodli tento rok ešte vylepšiť.

Na trať vyráža ďalší vlakový unikát, ľudí odvezie cez 34 tunelov. Cestovanie so zbojníkmi, prejazd Chmarošským viaduktom či Telgártska slučka. To všetko je pre ľudí veľkým lákadlom.

Termíny jázd historických vlakov a link na online predaj lístkov na všetky historické zážitkové vlaky nájdete v našom článku.

5. TIP NA VÝLET S DEŤMI: V Hrabove pri Ružomberku otvorili kráľovstvo piesku

Do Hrabova opäť zavítali rozprávkové bytosti. Tentoraz šikovné ruky rezbárov vyčarili Labkovú patrolu, Harryho Pottera,Simpsonovcov, autíčko McQueen, nechýba popletený Olaf, ale ani piráti z Karibiku či odvážna rybka Nemo.

Toto sú len niektoré atrakcie vytvorené zo štyristo ton piesku. Vyrástli v Hrabove pod vodnou nádržou na mieste, kde v zime stálo Ľadové kráľovstvo.

Návštevníkov by mali prilákať aj atrakcie ako veľké ruské koleso, escape room, kostol, letné kino, dráha pre autíčka s deťmi a miesta na opekanie.



Viac o celom projekte a pripravovaných atrakciách nájdete v článku.

6. Študenti gymnázia v Tisovci prerazili na trh s originálnou výrobou orieškového masla

Brigáda popri škole? A čo tak rovno vlastné podnikanie? Úlohou je, zasvätiť mladých študentov do sveta biznisu a ekonómie a takto to dopadne, keď sa to podarí.

Študentská firma Divergent na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci žne jeden úspech za druhým. Na slovenský trh prerazila hlavne s jedinečným produktom – maslom vyrobeným z vlašských orechov, ktoré si vďaka výnimočnej chuti, zdroju energie a kvalitných tukov, získalo obľubu u množstva ľudí s aktívnym životom.​

​Viac o jeho výrobe, blahodarných účinkoch, ako aj o aktivitách mladých úspešných ľudí porozprávala prezidentka firmy Nikola Machničová.

7. Séria fotiek z Turca obletela svet, fotograf Jozef Morgoš taký úspech nečakal

K tejto téme je zbytočné písať niečo viac, toto treba jednoducho vidieť. Pozrite si krásne fotky od Jozefa Morgoša, ktoré sa objavili v niektorých médiách a na internete po celom svete.

8. Staré autovraky renovujú na historické poklady

Mať v rukách atraktívne fáro je blízke každému chlapovi. Veterány sú ale láska na celý život. Renovácia vozidla je namáhavý a časovo i finančne náročný proces. Často prevyšuje reálnu hodnotu vozidla.

Pred viac ako desiatimi rokmi učarovali otcovi a synovi Čimborovcom z Krásna nad Kysucou veterány. Krásne tvary, precízne spracovanie, poctivá mechanika.

Čo všetko si táto záľuba vyžaduje a aké autá im prešli rukami? Viac sa dozviete v článku, kde nájdete aj krásne fotky jedinečných áut.

Čítajte viac: Staré autovraky renovujú na historické poklady

9. Doma má unikátnu zbierku svadobných šiat. Najstaršie z nich majú až 80 rokov

Na záver sme vybrali aj jednu zaujímavosť pre dámy. Jana Mládek Rajniaková sa smeje, že týždeň pred vlastnou svadbou ešte nemala svadobné šaty, dnes ich má doma až 130 a ďalšie sú už na ceste.

Aby toho v rodinnom dome v malej obci v Levickom okrese nebolo málo, zhromažďuje aj svadobné fotografie a príbehy žien, ktorých šaty skončili v jej zbierke

Ako sa dostala k takejto netradičnej zberateľskej záľube a ako sa rokmi menili trendy a vkus neviest? Viac v článku.

___

Ďakujeme za vašu podporu a priazeň.

S pozdravom

Redaktori regionálnych týždenníkov a webov MY

Výber článkov pre vás pripravuje Peter Fedor.​

Našli ste chybu alebo ste mali problém so zobrazením, prípadne máte otázky k obsahu newslettera? Neváhajte nás kontaktovať cez tento mail: peter.fedor@petitpress.sk