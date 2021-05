Nenechajte si ujsť 3 romantické zážitky v najromantickejšom meste Slovenska

Zažite Banskú Štiavnicu, jedinečnú destináciu, kde sa zrodila najdlhšia ľúbostná báseň sveta.

25. máj 2021 o 12:40

1. Prechádzka po rozkvitnutej Dolnoružovej ulici s čarokrásnymi výhľadmi

„Niet romantickejšej uličky na svete ako je Dolnoružová v rozkvete.“ Hovoria tí, ktorí zažili prechádzku po tejto malebnej uličke na prelome mája a júna. Starobylé fasády domčekov, kamenná dlažba a rozkvitnuté ruže vytvárajú nezabudnuteľnú opojnú atmosféru. Keď sa v podvečer rozsvietia lucerničky a svojim mihotavým svetielkom žmurkajú na zaľúbencov na lavičkách, akoby ste sa preniesli v čase o 200 rokov dozadu. Práve tadiaľto sa ako 19-roční tajne ruka v ruke prechádzali éterická Marína so študentským rebelom Andrejom Sládkovičom.

Od konca mája môžete aj v tejto uličke stretnúť najkrajšie verše, ktoré nám tu po ich láske navždy ostali. Aby sme nezabudli, že láska je ten najdôležitejší cit na svete. Ak na lavičke s veršom uvidíte sedieť zaľúbencov čítajúcich Marínu, spozornite! Ak sa chcete dozvedieť viac, naskenujte na váš mobil QR kód a objavíte príbeh verša, ktorý je na lavičke.

Romantická Dolnoružová ulica (zdroj: Banka Lásky)

Posaďte sa k Zaľúbencom na lavičku a vychutnajte si čarokrásne výhľady na Nový Zámok a staré mesto. Priamo pred sebou uvidíte vežu baníckej Klopačky, v ktorej je kultová čajovňa, kam môžete po prechádzke zájsť a vychutnať si čaje a nápoje z celého sveta. Kúsok pod čajovňou budete vidieť kopulu Evanjelického kostola, v ktorom sa Marína vydávala za Juraja Gerzsa, čo jej navždy zlomilo srdce. Možno budete mať šťastie a na prelome mája a júna stretnete aj pani Emíliu Vášáryovú, ktorá svoje narodeniny zvykne oslavovať prechádzkou po rozkvitnutej Dolnoružovej ulici.

Botanická záhrada. (zdroj: Banka Lásky)

2. Posedenie v historickej Botanickej záhrade

Po Dolnoružovej ulici môžete prejsť až k vchodu do historickej Botanickej záhrady. Prekrásne kovové brány otvárajú dvere do záhrady, ktorá bola založená v roku 1857. Záhrada je zeleným srdcom nielen pre Štiavničanov, ale aj pre všetkých návštevníkov, ktorí v letných časoch hľadajú oázu zelene, pokoja a štebot vtákov. V každom ročnom období je záhrada príjemnou kulisou pre romantické lásky, prvé detské kroky a klebietky zrelých dám.

Výhľad na Banskú Štiavnicu. (zdroj: Banka Lásky)

Pri prechádzke môžete objavovať a obdivovať viac ako 200 druhov domácich i cudzokrajných drevín. Medzi nimi čnejú stromy cédra libanonského či obrích sekvojí mamutích. Je viac než symbolické, že prvé stromy tu vysadil profesor Rudolf Feismantl práve v roku 1839, keď sa Marína a Sládkovič do seba vášnivo zaľúbili. Ako pripomienku toho, že Marína so Sládkovičom do tejto záhrady radi chodievali, tu nájdete bustu Andreja Sládkoviča. Možno práve magickosť Botanickej záhrady inšpirovala Sládkoviča k vyznaniu, ktoré venoval Štiavnici a Maríne v roku 1846:

“ „Sú dve fajty ľudí. Tí, ktorí v Štiavnici doposiaľ neboli, a takí, ktorí sa do nej zaľúbili. Tak, ako ja do Teba, Marína." „ Andrej Sládkovič, Z listu Maríne, Máj 1845

Banská Štiavnica je mestom najdlhšej ľúbostnej básne sveta. (zdroj: Banka Lásky)

3. Návšteva zrekonštruovaného Domu Maríny s expozíciou o Najdlhšej ľúbostnej básni sveta

Ponorte sa pri svojich romantických štiavnických potulkách ešte hlbšie do ľúbosti a krásy. Priamo v srdci Banskej Štiavnice, v úplnom centre, nájdete 500-ročný historický dom, kde žila Sládkovičova Marína. V tomto dome je dnes Banka Lásky, zážitkový dom venovaný Najdlhšej ľúbostnej básni sveta. Banka Lásky je celosvetový unikát nominovaný na prestížne ocenenie „Európske múzeum roka 2021“.

Hovoriace obrazy ako z Harryho Pottera. (zdroj: Banka Lásky)

Vstúpte a nechajte sa vtiahnuť do nesmrteľného príbehu lásky slovenského Rómea a Júlie. Čaká vás hodinová prehliadka plná romantiky, smiechu, dojatia a zimomriavok. Vďaka špičkovým technológiám zažijete ako staré olejomaľby nečakane ožijú. V roli Maríny, Sládkoviča, Maríninej mamy a Juraja Gerzsa sa predstavia tí najlepší slovenskí herci. Táňa Pauhofová, Robo Roth, Emília Vášáryová a Ľuboš Kostelný vám v dychberúcom predstavení plnom túžob, hnevu, žiarlivosti, ale najmä spaľujúcej vášne, vyrozprávajú, ako to medzi Marínou a Sládkovičom skutočne bolo.

Jediný Trezor Lásky na svete. (zdroj: Banka Lásky)

V Sládkovičovej knižnici si zasa budete môcť pozrieť faksimile rukopisu básne Marína. Je to neopakovateľný zážitok, vidieť ho na vlastné oči a zblízka pozorovať najjemnejšie záchvevy pera básnika zmietaného vášňou a láskou, ktorú zvečnil v jednotlivých veršoch básne Marína. Vďaka spojeniu kreativity a najnovších technológií si na vlastnej koži môžete vyskúšať, ako sila lásky, priateľstva alebo šťastia dokáže oživiť verše zo 175-ročného rukopisu básne.

Bezpečnostná schránka v Trezore Banky Lásky. (zdroj: Banka Lásky)

Vo veľkolepom finále vstúpite do jediného Trezora Lásky na svete. Vybudovaný je v podzemí domu, v bývalej bani na zlato. Nachádza sa v ňom 100 000 bezpečnostných schránok, ktoré sú pokryté originálnym Sládkovičovým rukopisom básne Marína. Keď prvýkrát vstúpite do Trezora a ocitnete sa tak priamo vo vnútri najdlhšej ľúbostnej básne sveta, pocítite príval nekonečnej lásky. Ľudia z celého sveta sem putujú, aby si do Trezora uložili vyznanie lásky. Veria, že vďaka magickej sile Najdlhšej ľúbostnej básne sveta im ich láska a šťastie vydržia večne.