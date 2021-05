Regionálne noviny MY spúšťajú denný športový videopodcast

MYšportujeme bude prvou reláciou novej podcastovej platformy.

2. máj 2021 o 18:20

Divízia regionálnych novín MY, ktorá spadá pod vydavateľský dom Petit Press, začína od pondelka 3. mája s vysielaním denného športového videopodcastu MYšportujeme.

Pôjde o prvý projekt pripravovanej platformy MYpodcastujeme, v rámci ktorej postupne pribudnú ďaľšie zaujímavé podcasty z regiónov Slovenska. Sieť regionálnych médií MY tak potvrdzuje ofenzívnejšiu orientáciu vydavateľstva na digitálne médiá.

"Pred rokom sme spustili online diskusie, ktoré generujú pekné čísla sledovanosti a to isté si sľubujem od pravidelných podcastov. V pondelok začíname so športom a v blízkej dobe prinesieme ďalší zaujímavý obsah. Fokusujeme sa na informácie z regiónov a naši čitatelia sa majú na čo tešiť", hovorí Milan Mokráň, riaditeľ divízie a člen predstavenstva Petit Press a.s.

Milan Mokráń, riaditeľ divízie regionálnych týždenníkov MY.

Relácia bude v dynamickom dennom prehľade mapovať najzaujímavejšie momenty svetového i domáceho športového diania, doplnené o exkluzívne informácie z regionálneho športu. Pozrieť a vypočuť ju bude možné počas pracovného týždňa, k dispozícii bude aj v podcastovej verzii cez mobilné streamovacie služby.

Vo štvrtok bude videopodcast rozšírený o Topku týždňa, moderátor Robo Kmeťo spolu s exkluzívnym hosťom prediskutujú horúcu športovú tému, respondent odpovie aj na netradičné otázky, aj od fanúšikov.

V piatok bude súčasťou videopodcastu téma Ako na to?, ktorej súčasťou budú tipy a triky pre zdravý životný štýl, rady od profesionálov aby pohyb, cvičenie a zdravá výživa pomáhali k trvalému zdraviu nás všetkých.

Moderátorom MYšportujeme bude Robo Kmeťo.

Videopodcast MYšportujeme nájdu fanúšikovia každé ráno od 5.30 v sieti 55 facebookových skupín MY, ktorá aktuálne počíta 450+ tisíc fanúšikov, rovnako aj v spriatelených športových skupinách.

Reláciu bude možné odoberať cez youtube kanál MY, bude tiež dennou súčasťou 26 spravodajských portálov MYregiony.sme.sk s priemerne 1,4 milióna reálnych užívateľov mesačne.

Audio verziu - podcast MYšportujeme - si budete môcť vypočuť prostredníctvom Spotify, Google podcasty, Apple podcasty, Podbean a ďalších služieb.

Pre budúcich fanúšikov denného športového videopodcastu MYšportujeme je pripravená aj verejná Facebook skupina MY športujeme, v ktorej môžu priamo komunikovať s produkčným tímom a podieľať sa tak na tvorbe a vylepšovaní obsahu.

Regionálna divízia MY aktuálne vydáva 22 titulov regionálnych novín MY, sieť 28 schránkových titulov ECHO a Pardon, regionálne spravodajstvo mapuje 26 spravodajských webov v sieti MYregiony.sme.sk s mesačnou návštevnosťou viac ako 1,4 milióna reálnych užívateľov a silnou komunitou, viac ako 450 tisíc fanúšikov, v 55 skupinách na sociálnej sieti facebook.