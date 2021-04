Budujte zadarmo svoje povedomie odborníka vďaka spolupráci s novinármi

Pre mnohé firmy, organizácie, neziskové projekty, ale aj jednotlivcov je nadviazanie spolupráce s novinármi veľkým otáznikom. Vďaka zmienkam v médiách sa môžu zviditeľniť a stať sa mienkotvorcami vo svojej oblasti.

14. apr 2021 o 15:57

Redakcie získajú vďaka takejto spolupráci kvalitné zdroje, ktoré podporujú hodnovernosť spracovaných výstupov a prinesú čitateľom, poslucháčom a divákom užitočné a zaujímavé informácie. Ste odborníkom na oblasť, ktorej sa venujete a chceli by ste sa vyjadrovať do rôznych médií? Prezradíme vám, ako na to.

Platforma, ktorá spája

Odpoveďou je služba Medializuj.sk, ktorá spája svet špecialistov a novinárov. Po roku od spustenia služby je na platforme registrovaných viac ako 850 odborníkov a 150 žurnalistov z regionálnych aj celoslovenských médií. „Ide o prepojenie dvoch svetov, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Kvalitné zdroje sú dôležité hlavne v tejto dobe, kedy sa v online priestore šíria rôzne nepravdy a hoaxy,“ hovorí Jana Beerová, jedna zo zakladateľov služby. Platformu dnes využívajú astronómovia, ekonómovia, právnici, lekári, psychológovia, pedagógovia pôsobiaci na univerzitách, odborníci na marketing, podnikatelia z oblasti gastronómie, ľudia pohybujúci sa v oblasti umenia a kultúry či v neziskovom sektore a mnohí ďalší. „Do databázy sa môžu pridať novinári a odborníci z celého Slovenska. Stačí sa zaregistrovať a počkať na schválenie registrácie. Všetky registrácie a rovnako aj všetky otázky od novinárov, ktoré sú zadané do systému, kontrolujeme manuálne, aby sme vedeli zaručiť vysokú kvalitu služby. Novinár môže po registrácii vytvoriť výzvy pre špecialistov pôsobiacich v konkrétnom odbore, položiť otázku širokej verejnosti, napríklad pri príprave ankety, alebo kontaktovať vybraného respondenta individuálne,“ spresnila Beerová.

S publicitou rastie zodpovednosť

Prezentácia v médiách je však spojená aj s narastajúcim záujmom verejnosti a vyžaduje si zodpovedný prístup. Novinárom je potrebné poskytovať overené, pravdivé a faktické informácie, ktoré doplnia ich mediálne výstupy. Vy tak získate prezentáciu vo forme prirodzenej reklamy, ktorá vám môže priniesť nových zákazníkov, klientov alebo zlepšiť povedomie o vás a vašej práci. „Do týždňa od registrácie na platforme bolo odvysielané moje vyjadrenie v Rádiu Slovensko. Nečakal som, že ako odborník na úpravu vody budem mať toľko možností pomáhať novinárom a zároveň sa bezplatne zviditeľním v médiách. Som rád, že aj navonok veľmi špecializované témy dostávajú svoj priestor,“ hovorí Maroš Rizman, spolumajiteľ spoločnosti, ktorá sa zaoberá filtráciou a úpravou vody.

Aká je cena zmienky v médiách?

Na to, aby ste sa objavili v médiách nepotrebujete tisíce eur. Možnosť nadviazania spolupráce medzi odborníkom a novinárom v podobe výziev či priameho kontaktovania je na platforme Medializuj.sk zadarmo. „Registrácia je naďalej otvorená a bezplatná. Radi privítame odborníkov z rôznych oblastí pôsobenia. Teší nás, že sa registrujú hlavne tí, ktorí chcú prispievať k skvalitňovaniu informácií odznievajúcich v mediálnom priestore,“ uzatvára Beerová.

Viac informácií a registráciu nájdete na webstránke https://medializuj.sk.