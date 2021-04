Mimoriadna akcia: Odomknite si obsah na SME.sk a získate DIGI GO na 6 mesiacov zadarmo

Pripravili sme pre vás mimoriadnu akciu!

Len teraz získate k ročnému digitálnemu predplatnému SME.sk + MY Regióny prístup k službe DIGI GO až na 6 mesiacov ZADARMO!

Okrem odomknutých článkov na celom SME.sk tak získate prístup aj k aplikácii DIGI GO, kde budete mať obľúbený šport a iné programy stále pod palcom!

Služba mobilnej televízie DIGI GO umožňuje sledovanie TV archívu až na 7 dní a živého vysielania športových kanálov Digi Sport 1, 2, 3, Arena Sport, Premier Sport, Sport 1, Sport 2, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Golf Channel a televízných kanálov Jednotka, Dvojka, Trojka, TA3, Markíza, Doma, Dajto, JoJ, Plus, Wau, ČT 1, ČT 2, ČT 24. Viac info o DIGI GO

Odomknite si na rok všetky články na weboch SME.sk + MY Regióny a užívajte si polroka výhody DIGI GO!

Ponuku môžete využiť aj vtedy, ak v súčasnosti máte aktívne predplatné SME.sk - nové predplatné vám začne platiť automaticky po skončení vášho súčasného.

Po úhrade sumy 39,90€ za ročné digi. predplatné SME.sk + MYregióny.sk vám do 24 hodín pošleme na mail, cez ktorý sa prihlasujete/registrujete do svojho profilu na SME, aktivačný kód k službe DIGI GO.

Čo všetko zahŕňa ročné digitálne predplatné SME.sk + MY Regióny?

Neobmedzený prístup k exkluzívnym (zamknutým) článkom na weboch SME.sk, Korzár, INDEX a Slovak Spectator.

Neobmedzený prístup k exkluzívnym (zamknutým) regionálnym článkom na 27 najčítanejších regionálnych weboch na Slovensku, kde pod značkou MY podrobne píšeme o dianí vo vašom regióne, meste, či obci, nájdete tu aj unikátny športový obsah, ktorý nemá na Slovensku konkurenciu.

Prístup na akomkoľvek zariadení, v mobile a tablete aj cez appku pre Android a iOS.

Každý predplatiteľ môže všetky správy čítať na 3 rôznych zariadeniach.

Neobmedzený počet diskusných príspevkov v našich článkoch.

Toto všetko od nás dostanete na celý rok v prepočte len za 0,77€ na týždeň!

ZDARMA: Prístup k službe DIGI GO na 6 mesiacov - viac info tu: DIGI GO

OBJEDNAŤ online predplatné SME.sk + MY Regióny so službou DIGI GO

Ďakujeme za podporu! Kúpou digitálneho predplatného podporíte aj nás novinárov, pretože ekonomický dopad pandémie značne ovplyvnil nezávislé noviny, medzi ktoré patrí aj naša sieť regionálnych týždenníkov MY. Ďakujeme. OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ so službou DIGI GO na 6 mesiacov

V prípade otázok píšte mail na: peter.fedor@petitpress.sk