Vydavateľstvo Petit Press a RegioMedia rozbiehajú spoločný predaj reklamy v regiónoch

Obchodná sieť divízie regionálnych týždenníkov MY bude úzko spolupracovať s RegioMedia pri predaji reklamy pre regionálne rádiá.

22. feb 2021 o 11:18

BRATISLAVA - Divízia regionálnych týždenníkov MY, ktorá spadá pod vydavateľský dom Petit Press a spoločnosť RegioMedia sa dohodli na spolupráci pri predaji reklamného priestoru klientom v regiónoch.

Sieť MY si za dlhé roky existencie vybudovala kvalitnú a efektívnu obchodnícku základňu. Obchodníci poznajú regionálne požiadavky klientov, vedia komunikovať tak regionálne nastavenia kampaní, ako aj nadregionálne celosieťové kampane.

Aktuálne je v jej v portfóliu 22 regionálnych týždenníkov MY, 28 schránkových titulov ECHO, schránkové noviny Pardon, 26 spravodajských portálov MYregiony.sme.sk s mesačnou návštevnosťou viac ako 1,4 milióna reálnych užívateľov a silnou komunitou viac ako 450 tisíc fanúšikov v 55 skupinách na sociálnej sieti facebook.

„Spoluprácu s RegioMediou vnímame ako rozšírenie našich služieb pre klientov. Vieme im ponuku spracovať komplexnejšie a to ako pre regionálne typy kampaní, tak aj pre celoslovenské alebo špeciálne zamerané kampane. Klienti tak od nás dostanú benefit, keďže z jedného miesta vedia vyriešiť objednanie rôznych mediatypov, ktoré sú pre nich vhodné. Zároveň je táto obchodná spolupráca aj novou príležitosťou pre našich viac ako 45 regionálnych obchodníkov,“ hovorí Milan Mokráň, riaditeľ divízie regionálnych týždenníkov MY.

„Obchodníci divízie MY vzájomnou spoluprácou s RegioMediou získajú do svojho ponukového portfólia okrem našich regionálnych týždenníkov, všetkých domovských produktov vydavateľského domu Petit Press, webových produktov, sociálnych sietí aj nové produkty, a to reklamu v regionálnych rádiách a obecných a mestských rozhlasoch,“ dodal Milan Mokráň.

Milan Mokráń, riaditeľ divízie regionálnych týždenníkov MY.

RegioMedia aktuálne zastrešuje ako media representative 12 regionálnych rádií a s ďalšími 3 spolupracuje. Sú medzi nimi známe regionálne rádiá s dlhoročnou tradíciou ako napríklad Rádio Lumen, Rebeca, Beta, Záhorácke rádio, rádio Liptov, SiTy, Kiss ale napríklad aj mladšie Trnavské rádio, Viva a Goldies.

RegioMedia doteraz regionálny obchod pre regionálne rádiá nevykonávala, zameriavala sa na nadregionálny obchod. Regionálny obchod si zastrešovali jednotlivé rádiá. „Našou snahou je priniesť do regionálnych rádií čo najviac financií, preto sme sa rozhodli venovať aj regionálnemu obchodu. Keďže v aktuálnej dobe je neefektívne rozbiehať sieť vlastných regionálnych obchodníkov, ktorí by sa predajom len reklamy v regionálnych rádiách ťažko uživili, rozhodli sme sa obchodovanie rádií v regiónoch outsorsovať. S možnosťou spolupráce sme oslovili nám blízke médium – regionálne noviny siete MY,“ povedala konateľka spoločnosti Miriam Kittler.

Spoločnosť RegioMedia bude aj naďalej zastávať doterajšiu pozíciu media representative zastúpenia v komunikácii s mediálnymi a reklamnými agentúrami, nadregionálnymi klientmi, v obchodovaní špeciálnych projektov a štátnych kampaní. „V prípade regionálneho obchodu dodaného zo strany nášho partnera, siete MY, budeme plniť úlohu kompletnej administrácie obchodných požiadaviek smerom na rádiá tak, aby všetky kampane zbehli v zmysle požiadavky od zadávateľov reklamy,“ spresnila Miriam Kittler.

„Na spoluprácu s tímom siete MY sa naozaj teším a verím, že táto na slovenskom mediálnom trhu neobvyklá spolupráca, bude mať efekt ako pre regionálne rádiá, RegioMediu, sieť týždenníkov MY tak aj pre klientov,“ uzatvára Miriam Kittler.