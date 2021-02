Ako sme žili v Československu

Týždenníky MY začínajú v tomto týždni s uverejňovaním unikátneho seriálu Ako sme žili v Československu. Nazrite aj vy do histórie svojho rodiska a spomínajte.

31. jan 2021 o 18:22 Viera Legerská

Stránky pre pamätníkov (ale nielen pre nich) sú mozaikou historických fotografií z rokov 1918 – 1992 z jednotlivých obcí či miest vášho regiónu a majú čitateľom pripomenúť realitu medzivojnového života a udalosti či fakty z povojnových rokov až po rozdelenie Československa.

(zdroj: Ilustr.foto: Deník)

V tých rokoch sa v dedinách a mestách formoval spoločenský, kultúrny i športový život, došlo k postaveniu mnohých budov, ktoré slúžia dodnes, ľudia si stavali domy, pomáhali si, tancovali a spievali vo folklórnych súboroch, hrali divadlo, robili pri žatve, budovali hasičské zbory, formovali športové oddiely i športoviská.

Urobilo sa veľa užitočného a mnohí z tých, ktorí vtedy žili a možno ešte aj žijú, fotografovali, majú svoje archívy, rovnako ako ich majú obce a mestá. A z času na čas treba staré albumy otvoriť a oživiť spomienky.

Práve na to slúži seriál Ako sme žili v Československu, ktorý odteraz nájdete v každom čísle vášho regionálneho týždenníka.

Postupne v ňom uvidíte: unikátne staré fotografie z jednotlivých obcí a miest regiónu, budete si môcť zaspomínať na rodákov, spolužiakov, susedov či spolupracovníkov, na výlety, ktoré ste v obci organizovali, na vystúpenia súborov, na brigády pri stavbách kultúrnych domov, materských škôl, hasičských zbrjníc či obchodov...

Sledujte obsah vašich MY týždenníkov a ich webových stránok. Dočítate sa, kedy redaktori pôjdu práve do tej vašej obce a nezabudnite si zadovážiť regionálne noviny. Vrátite sa nielen do mladosti, ale seriál vám pripomenie i to, že váš život nebol márny. Veď ste toho toľko zažili a urobili.

Prajeme vám príjemné čítanie a spomínanie.