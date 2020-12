10 knižných tipov od redaktorov regionálnych týždenníkov MY + krátke recenzie

Nájsť dobrú knihu, či už pre seba alebo ako darček, nie je pri tom veľkom výbere jednoduché a tak sme pre inšpiráciu zostavili výber z našich obľúbených kníh.

20. dec 2020 o 11:14 Peter Fedor

Milí čitatelia, ďakujeme vám za vašu podporu počas tohto náročného roka a aby to z našej strany nebolo stále len o spravodajstve (a koronavíruse), pripravili sme pre vás spolu s našimi redaktormi zo siete regionálnych týždenníkov MY 10 knižných tipov, ktoré vás privedú na iné myšlienky, nech môžete vypnúť a načerpať dostatok síl nie len počas sviatkov, ale kedykoľvek to bude treba.

Tipy od našich redaktorov vytvorili naozaj jedinečnú zmes žánrov, od knihy pre milovníkov tvrdej hudby, cez fantasy a poviedky až po mafiánsky triler.

Tak poďme na to :)

Klára Gajdošová - redaktorka My Turčianske noviny / web MY Turiec

Milujem umenie a literatúru, ktoré sa vedia intenzívne dotknúť ľudskej duše na tých najcitlivejších skrytých miestach bez toho, aby na to dostali povolenie. Milujem, keď je trvácnosť toho dotyku večná. Taká presne je kniha Ženy, ktoré behali s vlkmi. Kniha, ktorá sa nedá nejako opísať, nejako uchopiť, ani vtesnať do vysokého regálu v kníhkupectve, ktorý zdobí nápis "náučná" či "beletria". Kniha, ktorá mi zmenila život.

Autorka diela C.P. Estés, uznávaná jungiánska psychoanalytička, neopakovateľným a dychberúcim spôsobom odkrýva divokú podstatu ženskej duše cez staré mýty a príbehy, ktoré sama roky zbierala. A zabára poriadne hlboko.

Prelustruje všetky strachy, všetky staré hnevy, všetky mreže, ktoré si ženy okolo svojho potenciálu samé vystavali, za ktorými sa skrývajú. Kniha o ženskej duši pre ďalšie (nielen) ženské duše. A toto bol len veľmi chabý opis pokladu, ktorý je v písmenách ukrytý. Odporúčam knihu kúpiť výhradne v slovenskom preklade, ten je totiž viac než skvostný.

Stanislav Černák - redaktor MY Zvolensko - podpolianske noviny / web MY Zvolen

Špeciálny knižný tip: Metalosaurus / Autor: Pišta Vandal, Rudi Rus

Výnimočná knižka pre milovníkov tvrdej hudby. Kniha je o Rudim Rusovi, vášnivom metalistovi, tenisovom fanatikovi, antifašistovi, knižnom maniakovi. A takto by sme mohli pokračovať. V prvom rade je ale o človeku, ktorý už 15 rokov vysiela týždeň čo týždeň svoju dvojhodinovú metalovú šou Headbanger_FM. Knižka je vedená ako jeden veľký a dlhý rozhovor dvoch kamarátov - Pištu Vandala a Rudiho Rusa. Dozviete sa mnoho zaujímavostí nielen zo zákulisia tejto relácie, ale aj o slovenskej scéne, festivaloch, hosťoch, ktorých mal v štúdiu. Knižku vhodne zdobia (nie iba dopĺňajú) krásne fotky popredných slovenských hudobných fotografov a nechýba ani Rudiho komentovaný rebríček 10 najlepších albumov v rokoch 2005 až 2020.

Dorota Nvotová je známa hudobníčka, herečka, spisovateľka, či cestovateľka. Jej autobiografické knihy sú vskutku otvorenou spoveďou, kde opisuje rôzne životné situácie s noblesou a humorom sebe vlastným. Ako sama hovorí, máte pocit, akoby ste s ňou ležali v jednej posteli. Začal som dvojkou (Fulmaya na rázcestí).

Miestami som sa rehotal v noci na celý byt, miestami si len tak zasnene predstavoval krásu Maldív či Nepálu, chvíľami bol smutný. Proste, skvelá a emotívna kniha! A následne som sa dostal k "jednotke", ktorá sa nesie v podobnom duchu. Napokon som aj veľmi rád, že som obe tieto knihy čítal vlastne v opačnom poradí :)

Ľubica Stančíková - redaktorka MY Liptovské noviny / web MY Liptov

Nič nie je len čierne alebo biele. Ani ľudia nie sú vyslovene dobrí alebo zlí. Nie sú takí ani hrdinovia Sapkowského ságy o Zaklínačovi, čo ma v prípade fantasy príjemne zaskočilo. Príbehy Geralta z Rivie ponúkajú v siedmich knihách mimoriadne strhujúci únik zo šedivej a dnes aj náročnej reality. Sú magické a drsne skutočné zároveň. Zvláštna kombinácia, ale aj vďaka nej je sága o Zaklínačovi absolútne jedinečná.

K Sapkowskému som sa dostala náhodu. Prvý raz som ságu čítala predtým, ako vyšiel seriál. Keď som sa k nej vrátila aj po ňom, uistila som sa, že stojí za to čítať.

Aj keď som sa stále neprestala pýtať, „Preboha, biely jednorožec, to naozaj?“ a Zaklínača čítam rýchlo za sebou, teda čo deň (a noc), to kniha, je to jeden z najlepších príbehov, aké som čítala. Určite sa nájdu aj ďalšie výborné knihy, ale Zaklínač mi dáva to, čo vítam. Únik od reality. A nie prvoplánový.

Viera Legerská - zástupkyňa divízneho šéfredaktora týždenníkov MY pre prílohy a celoslovenský obsah

Mám rada knihy, v ktorých autori prepájajú súčasnosť s minulosťou a v dvoch či viacerých dejových líniách hľadajú hodnoty, ktoré možno odovzdať ďalej. Takou je aj Toskánske dieťa od Rhys Bowen, ktorá nedávno vyšla vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.

Príbeh britského pilota a mladej Talianky, ktorá mu v čase vojny zachránila život, je pre spisovateľku príležitosťou posunúť čitateľovi výrazný apel na nezmyselnosť vojnových konfliktov, ktorá rozdeľuje ľudí, núti ich vykúpiť svoju slobodu zradou, a to v protiklade s ochotou iných pomáhať a rozdeľovať sa aj s posledným.

Vrcholí až po rokoch, keď sa ukáže, kto zradil, koho nespravodlivo verejnosť odsúdila a kto konal nezištne a ľudsky. Nechávať minulosť na pokoji nie je vždy to najlepšie riešenie. Aj o tom je Toskánske dieťa.

Marcela Ballová - šéfredaktorka MY Novohradské noviny / web MY Novohrad

Mengeleho dievča, alias Violu Stern Fischerovú a jej manžela Juraja, ktorý získal najvyššie francúzske vyznamenanie, keďže bojoval v Normandii, som poznala osobne. Pamätám si ich ako milých starkých žijúcich v Lučenci.

Priznám sa, že kým nevyšla kniha o osude tejto statočnej ženy, zachytávajúca zverstvá, odohrávajúce sa za bránami koncentračných táborov, takmer nič som o jej životnom príbehu netušila. Som skutočne vďačná za túto knihu, zachytávajúcu kus našej temnej histórie, ktorá sa, či chceme alebo nie, nedá z dejín vygumovať.

Pamätníci vojnových čias vymierajú, no ich príbehy by mali žiť stále a byť pre nás mementom.

Kvetoslava Fajčíková - redaktorka MY Banskobystrické noviny / web MY Bystrica

Aj druhý diel série zo súborného prozaického diela výnimočného slovenského autora, ktorému osud navždy pristrihol literárne krídla, je dôkazom že Vašo Pankovčín tu po sebe zanechal silné majstrovstvo slova.

Jeho svet magického realizmu siaha od rodného Papína až po nebo, alebo po peklo. Každému podľa zásluh.

Odporúčam knihu aj preto, že Vašo bol môj kolega a kamarát a cez každý riadok svojich poviedok tu je s nami naďalej.

Martin Pavelek - redaktor MY Oravské noviny / web MY Orava

Patrím medzi milovníkov literatúry faktu, preto ma na Vianoce potešila kniha Rudé hvězdy nad Afgánistánem 1. diel. Autor sa zmeral na vojnu sovietskej armády v rokoch 1979 – 89 v Afganistane, hlavne na vrtuľníky a ich posádky. Informácie čerpal z ruských vojenských archívov aj od priamych účastníkov. O náročnosti úloh vrtuľníkov svedčí motto knihy: Padlí piloti vrtuľníkov sa dostanú priamou cestou do raja, pretože v pekle už boli.

Po jej prečítaní som okamžite siahol po druhom diele - Najdôležitejšie bojové operácie, s výstižným mottom: Vojak, ktorý bol vo vojne, bol v hotovom pekle.

Autor v oboch knihách neopisuje hrdinov typu Rambo. Všetky udalosti v knihách sú reálne, vystupujú v nich reálni ľudia. Nie sú podávané formou príbehu, neprenáša do nich emócie účastníkov, sú tam fakty. Hlavne tie z bojových operácií sú neraz neuveriteľné, drsné až šokujúce.

Súčasťou sú aj originálne vojnové fotografie, technické údaje výzbroje a techniky, čísla strát techniky a padlých. Napriek nim sa v Afganistane, a nielen tam, stále bojuje, pribúdajú ďalšie obete.

Lýdia Vojtaššáková - šéfredaktorka MY Oravské noviny / web MY Orava

Posledná večera Leonarda z Vinci je ukážkou vytrvalosti od vízie až do dokonalého diela. Platí to aj o slávnej freske slávneho umelca, ale aj o rovnomennej knihe akademického maliara Stana Lajdu zo Žiliny.

Lajda dlhé roky skúmal Leonardov originál maľby na stene jedného z kláštorov v Miláne, jeho život, tvorbu a štúdie, dobu, udalosti, hľadal symboliku, techniku, súvislosti. Aby si splnil detský sen, dlhé roky venoval pozornosť každému zachovanému kúsku nástennej maľby. Vyhodnocoval každý dochovaný fragment originálu a zhromažďoval rôznorodé kópie a verzie diela, mal ich okolo tritisíc.

No a z toho sa pokúsil vytvoriť vlastnú, vernú kópiu slávnej Poslednej večere tak, ako vyzerala pred 500 rokmi, len 2,5-násobne zmenšenú. To všetko dal nielen na plátno, ktoré vlani premiérovo predstavil v Oravskej galérii, ale aj do knihy Posledná večera Leonarda z Vinci.

Nie, kniha si nerobí nárok zaradiť sa medzi vedeckú literatúru. Číta sa fajn a najmä vzbudzuje rešpekt tým, koľko materiálu musel zozbierať, aby namaľoval rekonštruovaný obraz - jeho lásku. Inšpiruje k tvorbe podloženej množstvom informácií.

Presne podľa Leonardovho výroku „veľká láska sa rodí z veľkého poznania“.

Premiéra rekonštruovaného obrazu Posledná večera Stana Lajdu v Oravskej galérii, apríl 2019. (zdroj: Lýdia Vojtaššáková)

Peter Fedor - editor obsahu regionálnych webov MY + online marketing

Ako by povedal Don Corleone: "Dám vám ponuku, ktorá sa neodmieta."

Posledných 10 rokov čítam len odbornú a náučnú literatúru, no keď príde potreba a chuť na únik z reality, bez váhania siahnem po tejto klasike a s nadšením si ju prečítam znova a znova.

Príbeh mafiánskej rodiny Corleone zachytáva rozmach organizovaného zločinu v uliciach New Yorku po druhej svetovej vojne. Hazard, vydieranie, vraždy, boj o moc a vzťahy, pri ktorých aj nevhodný pohľad znamená smrť, vás vtiahnu hlboko do fungovania zločineckej organizácie a ukážu vám túto surovú realitu drsne a nekompromisne.

Kniha vás prinúti podvedome premýšľať o živote, ktorý práve žijete, o rozhodnutiach, ktoré robíte, o vzťahoch, ktoré budujete, no nie spôsobom gangstra v dlhom kabáte so samopalom Thompson v ruke, ale spôsobom človeka, ktorý si skutočne váži to čo má a je za to vďačný.

Mňa osobne kniha baví viac ako film, pretože ponúka širší pohľad do mysle Dona Corleone, ale ak už si mám teda pozrieť film, tak radšej bez dabingu, pretože výkon Marlona Branda je LE - GEN - DÁR - NY!

A ešte na záver jeden bonusový tip s číslom 11.

Erik Stopka - šéfredaktor MY Trenčianske noviny / web MY Trenčín

Niekoľko rokov sa dostávam len k literatúre faktu a môj knižný tip nebude preto iný. Kniha Neobývateľná Zem (vydaná v roku 2020) upozorňuje, no zároveň poučuje a rozširuje obzory. Poukazuje na veci, pred ktorými väčšina svetovej populácie a, bohužiaľ, aj jej predstaviteľov dodnes zatvára oči.

Globálne otepľovanie už dávno nie je len jedným z námetov scénaristov katastrofických filmov, ale realita, krutá realita. Medzinárodne uznávaný autor David Wallace-Wells je zárukou toho, že fakty uvedené v knihe vychádzajú zo skutočných dát. A ako sa hovorí – matematika neklame.

Kniha opisuje svet v scenároch, ktoré jej nie hrozia, ale niektoré sa čiastočne už napĺňajú. Neobývateľnú Zem som ‘zhltol‘ za dva dni. Nie že by sa nedala prečítať aj rýchlejšie, no niektoré fakty vám jednoducho nepôjdu do hlavy. Kniha poukazuje na možnú katastrofickú budúcnosť a je len na nás, či sa podľa scenárov autora naplní.

Niektorí čitatelia môžu mať po prečítaní miernu depresiu. A to je presne ten pocit, ktorý som mal aj ja. Verím, že ďalšie knihy od Davida ma budú čakať pod vianočným stromčekom.